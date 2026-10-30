لقاء سعودي - أوروبي يبحث المستجدات والموضوعات المشتركة

بحث المهندس وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، مع لويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج العربي، المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وناقش الجانبان، خلال لقائهما على هامش مؤتمر «حوار المنامة 2026» في نسخته الثانية والعشرين بالعاصمة البحرينية، الجمعة، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء من الجانب السعودي، نايف السديري السفير لدى البحرين، ومنال رضوان المستشار المبعوث الخاص لوزير الخارجية للمفاوضات وجهود السلام.

من جانب آخر، استعرض المهندس الخريجي مع الدكتور محمد الخليفي وزير الدولة القطري، علاقات التعاون الأخوية المتينة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، كما ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.