بلماضي: نحترم بطولة الخليج... وهدفنا الأول لقب الدوري القطري

أكد الجزائري جمال بلماضي، مدرب الدحيل القطري، أن فريقه يواجه تحدياً بدنياً قبل لقاء نيوم، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال الخليج، في ظل خوضه مباراة أمام الوكرة في الدوري القطري قبل يومين فقط، مشدداً في الوقت ذاته على احترام فريقه للبطولة الخليجية، مع تمسكه بأولوية المنافسة على لقب الدوري المحلي.

وأوضح بلماضي، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة، أن ضيق الفترة الزمنية بين المباريات صعّب عملية التحضير، وقال: «استعدادنا لهذه المباراة كان نوعاً ما صعباً، لعبنا مباراة أمام الوكرة في الدوري قبل يومين، وكانت التدريبات فقط استرجاعية واستشفائية».

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن موقفه من الدفع بالتشكيلة الأساسية أمام نيوم، في ظل تصدر الدحيل مجموعته في البطولة الخليجية ومنافسته على صدارة الدوري القطري مناصفة مع السد والريان، إلى جانب اقتراب مواجهته المرتقبة أمام الغرافة، أكد بلماضي أن فريقه لن يتعامل مع الاستحقاق الخليجي باعتباره مباراة هامشية، موضحاً أن الاختيارات ستخضع لاحتياجات المواجهة.

وقال: «نحترم بطولة الخليج، وهدفنا الأول تحقيق الدوري، وهذا هدف الإدارة أيضاً. غداً سندخل بالتشكيلة المناسبة، وسنفكر في مباراة الغرافة لاحقاً».

من جانبه، استعاد اللاعب القطري مبارك شنّان، لاعب الدحيل، ذكرياته مع الفرنسي كريستوف غالتييه مدرب نيوم، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، معبّراً عن تقديره للفترة التي جمعتهما، ومؤكداً تطلعه إلى ظهور فريقه بصورة تليق بطموحاته.

وقال شنّان: «عشنا ذكريات جيدة مع المدرب غالتييه، وغداً نتواجه، ونتمنى التوفيق لفريق الدحيل».

كما وجّه لاعب الدحيل الشكر إلى أهالي تبوك على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أن فريقه يتطلع إلى المنافسة على اللقب، وقال: «نشكركم على حفاوة الاستقبال في تبوك، وهدفنا تحقيق البطولة، وسنظهر بمستوى لائق غداً بمشيئة الله».

وتحمل المواجهة أهمية للفريقين في سباق المنافسة الخليجية؛ إذ يتطلع نيوم إلى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتعزيز حظوظه، فيما يسعى الدحيل إلى مواصلة نتائجه الإيجابية، رغم التحديات البدنية وضيق الوقت بين استحقاقاته المحلية والخارجية.