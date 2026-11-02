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بلماضي: نحترم بطولة الخليج... وهدفنا الأول لقب الدوري القطري

الجزائري جمال بلماضي مدرب الدحيل القطري (الشرق الأوسط)
الجزائري جمال بلماضي مدرب الدحيل القطري (الشرق الأوسط)
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TT

بلماضي: نحترم بطولة الخليج... وهدفنا الأول لقب الدوري القطري

الجزائري جمال بلماضي مدرب الدحيل القطري (الشرق الأوسط)
الجزائري جمال بلماضي مدرب الدحيل القطري (الشرق الأوسط)

أكد الجزائري جمال بلماضي، مدرب الدحيل القطري، أن فريقه يواجه تحدياً بدنياً قبل لقاء نيوم، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال الخليج، في ظل خوضه مباراة أمام الوكرة في الدوري القطري قبل يومين فقط، مشدداً في الوقت ذاته على احترام فريقه للبطولة الخليجية، مع تمسكه بأولوية المنافسة على لقب الدوري المحلي.

وأوضح بلماضي، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة، أن ضيق الفترة الزمنية بين المباريات صعّب عملية التحضير، وقال: «استعدادنا لهذه المباراة كان نوعاً ما صعباً، لعبنا مباراة أمام الوكرة في الدوري قبل يومين، وكانت التدريبات فقط استرجاعية واستشفائية».

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن موقفه من الدفع بالتشكيلة الأساسية أمام نيوم، في ظل تصدر الدحيل مجموعته في البطولة الخليجية ومنافسته على صدارة الدوري القطري مناصفة مع السد والريان، إلى جانب اقتراب مواجهته المرتقبة أمام الغرافة، أكد بلماضي أن فريقه لن يتعامل مع الاستحقاق الخليجي باعتباره مباراة هامشية، موضحاً أن الاختيارات ستخضع لاحتياجات المواجهة.

وقال: «نحترم بطولة الخليج، وهدفنا الأول تحقيق الدوري، وهذا هدف الإدارة أيضاً. غداً سندخل بالتشكيلة المناسبة، وسنفكر في مباراة الغرافة لاحقاً».

من جانبه، استعاد اللاعب القطري مبارك شنّان، لاعب الدحيل، ذكرياته مع الفرنسي كريستوف غالتييه مدرب نيوم، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، معبّراً عن تقديره للفترة التي جمعتهما، ومؤكداً تطلعه إلى ظهور فريقه بصورة تليق بطموحاته.

وقال شنّان: «عشنا ذكريات جيدة مع المدرب غالتييه، وغداً نتواجه، ونتمنى التوفيق لفريق الدحيل».

كما وجّه لاعب الدحيل الشكر إلى أهالي تبوك على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أن فريقه يتطلع إلى المنافسة على اللقب، وقال: «نشكركم على حفاوة الاستقبال في تبوك، وهدفنا تحقيق البطولة، وسنظهر بمستوى لائق غداً بمشيئة الله».

وتحمل المواجهة أهمية للفريقين في سباق المنافسة الخليجية؛ إذ يتطلع نيوم إلى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتعزيز حظوظه، فيما يسعى الدحيل إلى مواصلة نتائجه الإيجابية، رغم التحديات البدنية وضيق الوقت بين استحقاقاته المحلية والخارجية.

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الرياضة رياضة عربية

بلماضي: نحترم بطولة الخليج... وهدفنا الأول لقب الدوري القطري

الجزائري جمال بلماضي مدرب الدحيل القطري (الشرق الأوسط)
الجزائري جمال بلماضي مدرب الدحيل القطري (الشرق الأوسط)
TT
TT

بلماضي: نحترم بطولة الخليج... وهدفنا الأول لقب الدوري القطري

الجزائري جمال بلماضي مدرب الدحيل القطري (الشرق الأوسط)
الجزائري جمال بلماضي مدرب الدحيل القطري (الشرق الأوسط)

أكد الجزائري جمال بلماضي، مدرب الدحيل القطري، أن فريقه يواجه تحدياً بدنياً قبل لقاء نيوم، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال الخليج، في ظل خوضه مباراة أمام الوكرة في الدوري القطري قبل يومين فقط، مشدداً في الوقت ذاته على احترام فريقه للبطولة الخليجية، مع تمسكه بأولوية المنافسة على لقب الدوري المحلي.

وأوضح بلماضي، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة، أن ضيق الفترة الزمنية بين المباريات صعّب عملية التحضير، وقال: «استعدادنا لهذه المباراة كان نوعاً ما صعباً، لعبنا مباراة أمام الوكرة في الدوري قبل يومين، وكانت التدريبات فقط استرجاعية واستشفائية».

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن موقفه من الدفع بالتشكيلة الأساسية أمام نيوم، في ظل تصدر الدحيل مجموعته في البطولة الخليجية ومنافسته على صدارة الدوري القطري مناصفة مع السد والريان، إلى جانب اقتراب مواجهته المرتقبة أمام الغرافة، أكد بلماضي أن فريقه لن يتعامل مع الاستحقاق الخليجي باعتباره مباراة هامشية، موضحاً أن الاختيارات ستخضع لاحتياجات المواجهة.

وقال: «نحترم بطولة الخليج، وهدفنا الأول تحقيق الدوري، وهذا هدف الإدارة أيضاً. غداً سندخل بالتشكيلة المناسبة، وسنفكر في مباراة الغرافة لاحقاً».

من جانبه، استعاد اللاعب القطري مبارك شنّان، لاعب الدحيل، ذكرياته مع الفرنسي كريستوف غالتييه مدرب نيوم، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، معبّراً عن تقديره للفترة التي جمعتهما، ومؤكداً تطلعه إلى ظهور فريقه بصورة تليق بطموحاته.

وقال شنّان: «عشنا ذكريات جيدة مع المدرب غالتييه، وغداً نتواجه، ونتمنى التوفيق لفريق الدحيل».

كما وجّه لاعب الدحيل الشكر إلى أهالي تبوك على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أن فريقه يتطلع إلى المنافسة على اللقب، وقال: «نشكركم على حفاوة الاستقبال في تبوك، وهدفنا تحقيق البطولة، وسنظهر بمستوى لائق غداً بمشيئة الله».

وتحمل المواجهة أهمية للفريقين في سباق المنافسة الخليجية؛ إذ يتطلع نيوم إلى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتعزيز حظوظه، فيما يسعى الدحيل إلى مواصلة نتائجه الإيجابية، رغم التحديات البدنية وضيق الوقت بين استحقاقاته المحلية والخارجية.

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مدرب الشمال القطري يتحدى ضغط المباريات أمام الاستقلال

الإسباني ديفيد براتس مدرب الشمال القطري (نادي الشمال)
الإسباني ديفيد براتس مدرب الشمال القطري (نادي الشمال)
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مدرب الشمال القطري يتحدى ضغط المباريات أمام الاستقلال

الإسباني ديفيد براتس مدرب الشمال القطري (نادي الشمال)
الإسباني ديفيد براتس مدرب الشمال القطري (نادي الشمال)

شدّد الإسباني ديفيد براتس مدرب الشمال القطري على أهمية المباراة المقررة أمام الاستقلال الإيراني الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من مباريات مجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تأتي في وقت يعاني فيه الفريق من ازدحام جدول مبارياته.

وقال براتس: «التجهيز للمباراة لم يكن بالشكل الأفضل بسبب ضغط المباريات خلال مدة زمنية قصيرة على مستوى بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة والدوري القطري، ولكن علينا أن نتعامل مع الواقع، ونلعب بعقليتنا المعروفة من أجل تحقيق الهدف المرجو، وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث ومواصلة مسيرتنا الجيدة في البطولة القارية، مع إدراكنا التام لقوة وصعوبة المواجهة أمام فريق قوي لا يستهان به».

ويتطلع الشمال إلى التعافي من خسارته في الدوري القطري 4 - 1 أمام السد الجمعة الماضي، ويأمل في مواصلة عودته بالبطولة القارية، إذ تغلب 3 - 1 على الهلال السعودي في الجولة الماضية ليكون انتصاره الأول في البطولة بعد تعادلين في بداية المشوار.

وأضاف براتس في التصريحات التي نشرها نادي الشمال عبر موقعه: «نحترم فريق الاستقلال وسنبذل قصارى جهدنا من أجل محاولة تحقيق أفضل نتيجة ممكنة؛ لأننا متحمسون للغاية».

وعن الفوز على الهلال، قال المدرب الإسباني: «كان انتصاراً مهماً للغاية على حساب أحد أفضل فرق القارة، والذي رفع رصيدنا إلى خمس نقاط، ولكن في الوقت نفسه، مباراة الهلال أصبحت من الماضي وعلينا التفكير فيما هو قادم».

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«النخبة الآسيوي»: الوصل الإماراتي يحقق فوزاً مثيراً على القوة الجوية العراقي

فرحة لاعبي الوصل الإماراتي بالفوز على القوة الجوية العراقي (الاتحاد الآسيوي)
فرحة لاعبي الوصل الإماراتي بالفوز على القوة الجوية العراقي (الاتحاد الآسيوي)
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«النخبة الآسيوي»: الوصل الإماراتي يحقق فوزاً مثيراً على القوة الجوية العراقي

فرحة لاعبي الوصل الإماراتي بالفوز على القوة الجوية العراقي (الاتحاد الآسيوي)
فرحة لاعبي الوصل الإماراتي بالفوز على القوة الجوية العراقي (الاتحاد الآسيوي)

فاز الوصل الإماراتي على ضيفه القوة الجوية العراقي 4-3، الاثنين في دبي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

ورفع الوصل الإماراتي، الذي حقق فوزه الأول في المسابقة، رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الحادي عشر، بفارق الأهداف عن القوة الجوية صاحب المركز الثاني عشر.

وتقدم الوصل في الدقيقة السادسة عن طريق مهدي طارمي، ثم أضاف زميله نيكولاس خيمنيز الهدف الثاني في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 21 سجل الحارث حاتم هدف القوة الجوية الأول، ثم أضاف بيدرو مالهيرو الهدف الثالث للوصل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وسجل هيثم جويني الهدف الثاني للقوة الجوية في الدقيقة 55، ثم عاد خيمنيز ليسجل الهدف الثاني له والرابع للوصل في الدقيقة 67.

وعاد القوة الجوية ليسجل هدف تقليص الفارق الثالث عن طريق مراد محمد صبح في الدقيقة 81.

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