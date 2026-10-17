الزمالك يوقف مهاجمه ناصر منسي ويحيله للتحقيق

قرر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إيقاف ناصر منسي، مهاجم الفريق، عن التدريبات الجماعية، وإحالته للتحقيق.

وكان اللاعب قد ألقى بقميصه على الأرض عقب تسجيله هدف الفوز على الجيش الرواندي، على ملعب الأخير، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ما اعتبره الجهاز الفني إساءة للنادي.

وسبق أن عاقب الجهاز الإداري اللاعب بغرامة المالية الجمعة بعد المباراة، بغرامة مالية مغلظة، لم يتم الكشف عن قيمتها، قبل أن تأتي العقوبة الجديدة بإيقاف اللاعب.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب للتحقيق عقب عودة بعثة الزمالك من رواندا، الأحد، بعد خوض مواجهة الجيش الرواندي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفي السياق ذاته، يستعد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، لتقديم مذكرة إلى الشؤون القانونية بالنادي بشأن الواقعة، تمهيدًا لبدء إجراءات التحقيق مع اللاعب.

ومن المنتظر أن يحسم مسؤولو الزمالك موقف ناصر منسي من العودة إلى التدريبات الجماعية، وفقًا لنتائج التحقيق، الذي سيحدد الخطوة المقبلة في التعامل مع اللاعب.