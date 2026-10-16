«أبطال أفريقيا»: الزمالك يخطف الجيش الرواندي بهدف «منسي»

أشاد الإسباني ميكل أرتيتا مدرب آرسنال حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة، بالسويدي فيكتور جيوكيريس الذي يمر بفترة صعبة، مثنياً على «إرادته وعزيمته المذهلتين»، في الوقت الذي يسعى فيه المهاجم لتسجيل هدفه الأول، هذا الموسم.

ولم يشارك المهاجم البالغ 28 عاماً في التشكيلة الأساسية في المراحل الأولى من الموسم الحالي، كما لم ينجح في هز الشباك في أي مسابقة، على الرغم من تألقه وتسجيله للأهداف بانتظام مع المنتخب السويدي.

وقد فضّل أرتيتا الاعتماد على الدولي الألماني كاي هافيرتز في خط الهجوم، في حين لم يشارك جيوكيريس أساسياً في أي مباراة في الـ«بريميرليغ»، هذا الموسم.

وفي معرض رده على سؤال قبل مواجهة نوتنغهام فوريست، الأحد، حول ما إذا كان جيوكيريس يعاني من تراجع في ثقته بنفسه، قال أرتيتا: «هذا سؤال شخصي للغاية. أعتقد أن ما يظهره اللاعب هو إرادة وعزيمة مذهلتان، بالإضافة إلى اجتهاد كبير للتحسن ومساعدة الفريق، هذا كل ما في الأمر».

وأضاف: «هذا هو حال فيكتور في كل يوم، بغض النظر عن مركزه، أو ما إذا كان قد سجل هدفاً أم لا، ولهذا السبب يظل دائماً خياراً متاحاً للمشاركة».

وأشار أرتيتا إلى أن جيوكيريس، الذي سجل 21 هدفاً في الموسم الماضي فور قدومه إلى صفوف آرسنال، كان سيئ الحظ لعدم تمكنه من افتتاح سجله التهديفي، هذا الموسم.

وتابع قائلاً: «نحن نحاول مساعدته قدر الإمكان. لقد قدّم بعض اللحظات الجيدة للغاية».

وأوضح: «لقد وجد نفسه ثلاث أو أربع مرات أمام المرمى الخالي، وكان ينبغي أن تصل الكرة إليه، لكنها لم تصل».

وشدد أرتيتا على أن «الأمر يتعلق بتفاصيل صغيرة للغاية، فالتسجيل أو عدم التسجيل يغيّر الرواية تماماً».

من ناحية أخرى، ذكر أرتيتا أن لاعب الوسط الإسباني مارتن زوبيميندي قد يكون جاهزاً للمشاركة أمام نوتنغهام، بينما من المرجح أن يغيب المدافع الإكوادوري بييرو هينكابيه عن الرحلة إلى ملعب «سيتي غراوند».

وكان اللاعبان قد تعرضا لإصابتين في الكاحل خلال حصة تدريبية على أرضية ملعب «الإمارات»، وذلك عقب الفوز الذي حققه الفريق، الأسبوع الماضي، على ليدز يونايتد.

وقال أرتيتا: «حالة بييرو تتحسن بشكل جيد للغاية... أنا واثق بأن الأمر لن يستغرق وقتاً طويلاً، لكنه على الأرجح سيحتاج إلى أسبوع أو أسبوعين إضافيين. يبدو «زوبي» في حالة أفضل كثيراً، فقد كان وضعه اليوم جيداً للغاية. لدينا حصة تدريبية أخرى، السبت، وبعدها سنقيّم مدى جاهزيته للمشاركة في المباراة ضد فوريست».

يحتل آرسنال حامل اللقب المركز الثاني في الدوري برصيد 15 نقطة متأخراً بفارق 3 نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر.

من جهة أخرى، قال أرتيتا إن إدارة النادي أبلغته بأن عملية تسريح الموظفين ستساعد النادي على تحقيق النجاح المطلوب، وذلك بعد الكشف عن رغبة النادي في تسريح 60 موظفاً.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن ريتشارد جارليك، الرئيس التنفيذي لآرسنال، أبلغ الموظفين، هذا الأسبوع، بأن الهيئة المسؤولة عن إدارة التشغيل بالنادي ستقلص عدد الموظفين باستثناء اللاعبين والطواقم التدريبية في فريقي الرجال والسيدات.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه التخفيضات على ما يصل إلى 7في المائة من إجمالي الموظفين الدائمين في النادي، والبالغ عددهم 871 موظفاً.

وجاءت تلك الخطوة بعدما تم تجديد عقد أرتيتا، الأسبوع الماضي، لمدة 4 أعوام، حيث سيحصل على مبلغ يصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني (26.7 مليون دولار) في الموسم الواحد بعدما قاد الفريق للفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 2004.

وقال أرتيتا رداً على ذلك: «أولاً هذا السؤال ليس موجهاً لي».

وأضاف: «لقد تم توضيح الأمر لي فيما يتعلق بهذه الخطوة والتحليلات التي أجريت على مستوى النادي، والتي تهدف دائماً إلى التطور والتحسين».

وتابع أرتيتا: «لا بد من اتخاذ بعض القرارات لوضع الأشخاص في الأدوار المناسبة، ومواصلة الاستثمار، من أجل تحقيق ما نطمح إليه، أي النجاح الذي نسعى لبنائه، هذا ما تم توضيحه».

واختتم قائلاً: «من الواضح أنني لست الشخص المناسب للإجابة عن هذا السؤال، هذا أمر مؤكد، وأتمنى أن يحترم الجميع ذلك».