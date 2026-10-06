تشيكوني يطالب بتوضيح بشأن قرار السبق الضوئي في بطولة أوروبا للدراجات

اعترض المتسابق الإيطالي جوليو تشيكوني على قرار السبق ​الضوئي الذي أدى إلى خسارته سباق الطرق في بطولة أوروبا للدراجات أمام ريمكو إيفانبول في سلوفينيا يوم الأحد.

وتجاوز تشيكوني إيفانبول قبل بضع مئات من الأمتار من خط النهاية، وبدا أنه في ‌طريقه للفوز قبل ‌أن يلحق ​به ‌البلجيكي، ⁠وعبر الاثنان ​خط النهاية ⁠جنباً إلى جنب.

وكتب تشيكوني على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين: «تم تحديد الفائز باللقب بفارق 0.0028 ثانية، أي 2.8 جزء من الألف من الثانية».

وأضاف: «شاهدت اللقطات المتاحة مئات ⁠المرات، وفي اللقطات التي يظهر فيها ‌خط ‌النهاية، أرى باستمرار شيئاً ​لا يمكنني التوفيق ‌بينه وبين هذا الحكم».

ولم يرد ‌الاتحاد الأوروبي للدراجات، منظِّم البطولة، على الفور على طلب للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية في سويسرا.

وقال تشيكوني (31 عاماً) ‌إن المسؤولين والطاقم الفني لاتحاده شرحوا له بالفعل المعايير المستخدَمة ⁠لتفسير ⁠السبق الضوئي.

وأضاف: «لا أطلب تفسيراً آخر. أطلب الاطلاع على صورة خط النهاية التي تتطابق تماماً مع خط النهاية الفعلي».

وتابع: «أود أن أرى، بوضوح ودون أدنى شك، دراجتينا لحظة عبورهما النقطة التي تنص اللوائح على أنها تحدد خط النهاية».

وأكد تشيكوني، متسابق فريق ليدل ​تريك، أن ​إيفانبول تنافس «كبطل».

وأكمل: «احترامي له هائل، ولم يكن موضع شك أبداً».