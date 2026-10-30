كاراسكو لـ«الشرق الأوسط»: شعرت بالفوز منذ وجودنا في غرفة الملابس!

أكد البلجيكي يانيك كاراسكو، قائد الشباب، أن الرغبة الكبيرة التي أظهرها لاعبو فريقه منذ وجودهم في غرفة الملابس كانت أحد أبرز أسباب الانتصار العريض على الأهلي بنتيجة 6-1، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أن الفريق يعيش حالة من الانسجام والثقة بعد سلسلة نتائجه الإيجابية.

وقال كاراسكو، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب المباراة: «الأهم بالنسبة لنا هو تحقيق النقاط الثلاث. شعرت منذ وجودنا في غرفة الملابس بأن جميع اللاعبين لديهم رغبة كبيرة في تحقيق الفوز».

️ | يانيك كاراسكو قائد #الشباب يتحدث لـ«الشرق الأوسط»:- الأهم هو تحقيق النقاط الثلاث، وشعرت برغبة كبيرة لدى جميع اللاعبين في تحقيق الفوز منذ غرفة الملابس.- بدأنا المباراة بشكل مثالي بالتسجيل مبكراً، واستفدنا من حالة الطرد، لكن مثل هذه الظروف ليست سهلة على أي فريق.... pic.twitter.com/EGPIbPSQYP — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 30, 2026

وأضاف: «بدأنا المباراة بطريقة مثالية بعدما سجلنا مبكراً، واستفدنا من حالة الطرد، لكن مثل هذه الظروف لا تكون سهلة على أي فريق».

وتحدث قائد الشباب عن الأجواء الجماهيرية التي صاحبت الانتصار الكبير، قائلاً: «الجماهير كانت سعيدة ومتحمسة، ومن الطبيعي أن تستمتع بالفوز وتسجيل ستة أهداف على أرضنا أمام فريق كبير مثل الأهلي».

وأشاد كاراسكو بروح المجموعة، مؤكداً أن التعاون بين اللاعبين يمثل أحد أهم عوامل التحسن في أداء الفريق، وقال: «روح المجموعة رائعة، والجميع يعمل من أجل زملائه، سواء من خلال صناعة الأهداف أو الركض والعودة للدفاع معاً».

وأشار إلى أن النتائج الأخيرة منحت اللاعبين دفعة معنوية مهمة، مضيفاً: «منذ فترة التوقف، حققنا نتائج إيجابية في أربع مباريات متتالية دون خسارة، وهذا الأمر يعزز روح الفريق وثقته بنفسه».

وكشف كاراسكو عن احتفاظه بكرة المباراة بعدما سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» في شباك الأهلي، في ليلة شهدت انتصاراً كبيراً لفريقه أمام جماهيره