كاريلي: أعتقد أننا نتطور... وعلينا العمل لتجاوز النتائج السلبية

أقرّ البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفيحاء، بأن فريقه لم يستثمر الفرص التي سنحت له خلال مواجهة الخليج، مشيراً إلى أن البداية الجيدة لم تكن كافية لتجنب الخسارة، في وقت لا يزال فيه الفريق يبحث عن استعادة الشراسة وتحويل تحسن الأداء إلى نتائج إيجابية.

وأوضح كاريلي، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة، أن الفيحاء بدأ المواجهة بصورة جيدة، ونجح في الوصول إلى مرمى منافسه في أكثر من مناسبة، لكنه افتقد الفاعلية اللازمة لاستثمار الفرص وفرض تقدمه، قبل أن يستغل الخليج فرصه في الشوط الثاني.

وقال مدرب الفيحاء: «بدأنا بشكل جيد في الشوط الأول، وتحصلنا على عدة فرص لم نستغلها، وكان يمكن أن نفرض تقدمنا، ولكن في الشوط الثاني تحصل الخليج على فرصتين وسجل، وفق الفريق المقابل ولم نوفق، هذا ما حصل».

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن افتقاد الفيحاء للشراسة منذ بداية الموسم، واستمرار المشكلة حتى بعد فترة التوقف، أكد كاريلي أن فريقه قدم مستويات جيدة في عدد من المباريات، وكان قريباً من تحقيق نتائج أفضل، معتبراً أن التطور في الأداء يحتاج إلى مواصلة العمل لتجاوز النتائج السلبية.

وقال: «أعتقد أننا قدمنا عدداً من المباريات المميزة، وكنا قريبين من التفوق، ولذا أعتقد أننا نتطور، وعلينا العمل على ذلك دائماً حتى لا نواصل النتائج السلبية. ما أريد إيصاله أننا نعمل، واليوم كان يمكن أن نصنع نتيجة إيجابية».