ترمب: أريد إنهاء ملف كوبا قبل مغادرة منصبي

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، إنه يريد «إنهاء ملف كوبا» قبل مغادرة منصبه.

ورداً على سؤال حول احتمالية استخدام القوة العسكرية لـ«تحرير كوبا»، صرّح ترمب خلال مقابلة مع الإذاعي هيو هيويت، بأنه يريد «إنجاز ملف كوبا قبل مغادرة منصبه»، مؤكداً أنه «سيعتبر بالتأكيد» خيار التدخل العسكري.

وتابع ترمب: «نحن نراقب الوضع عن كثب. الأوضاع هناك سيئة للغاية. إنها في الأساس مكان فاشل، أو دولة فاشلة، أو أياً كان ما تريد أن تسميها».

ومن المقرر أن تنتهي ولاية ترمب في يناير (كانون الثاني) 2029.

وفرضت الحكومة الأميركية في الآونة الأخيرة حزمة جديدة من العقوبات على كوبا، مما فاقم أزمتي الاقتصاد والطاقة اللتين تعصفان بالبلاد منذ سنوات، فضلاً عن زيادة حدة الأزمة الإنسانية في هذه الدولة الكاريبية البالغ عدد سكانها 9.4 مليون نسمة.

وأعربت واشنطن عن توقعها بحدوث تحول في المسار السياسي والاقتصادي لكوبا، وابتعاد حكومتها عن القوى الكبرى مثل الصين وروسيا، انطلاقاً من اعتبارات الأمن القومي الأميركي.