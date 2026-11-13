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العالم الولايات المتحدة​

ترمب: أريد إنهاء ملف كوبا قبل مغادرة منصبي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
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ترمب: أريد إنهاء ملف كوبا قبل مغادرة منصبي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، إنه يريد «إنهاء ملف كوبا» قبل مغادرة منصبه.

ورداً على سؤال حول احتمالية استخدام القوة العسكرية لـ«تحرير كوبا»، صرّح ترمب خلال مقابلة مع الإذاعي هيو هيويت، بأنه يريد «إنجاز ملف كوبا قبل مغادرة منصبه»، مؤكداً أنه «سيعتبر بالتأكيد» خيار التدخل العسكري.

وتابع ترمب: «نحن نراقب الوضع عن كثب. الأوضاع هناك سيئة للغاية. إنها في الأساس مكان فاشل، أو دولة فاشلة، أو أياً كان ما تريد أن تسميها».

ومن المقرر أن تنتهي ولاية ترمب في يناير (كانون الثاني) 2029.

وفرضت الحكومة الأميركية في الآونة الأخيرة حزمة جديدة من العقوبات على كوبا، مما فاقم أزمتي الاقتصاد والطاقة اللتين تعصفان بالبلاد منذ سنوات، فضلاً عن زيادة حدة الأزمة الإنسانية في هذه الدولة الكاريبية البالغ عدد سكانها 9.4 مليون نسمة.

وأعربت واشنطن عن توقعها بحدوث تحول في المسار السياسي والاقتصادي لكوبا، وابتعاد حكومتها عن القوى الكبرى مثل الصين وروسيا، انطلاقاً من اعتبارات الأمن القومي الأميركي.

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العالم الولايات المتحدة​

ترمب: أريد إنهاء ملف كوبا قبل مغادرة منصبي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT
TT

ترمب: أريد إنهاء ملف كوبا قبل مغادرة منصبي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، إنه يريد «إنهاء ملف كوبا» قبل مغادرة منصبه.

ورداً على سؤال حول احتمالية استخدام القوة العسكرية لـ«تحرير كوبا»، صرّح ترمب خلال مقابلة مع الإذاعي هيو هيويت، بأنه يريد «إنجاز ملف كوبا قبل مغادرة منصبه»، مؤكداً أنه «سيعتبر بالتأكيد» خيار التدخل العسكري.

وتابع ترمب: «نحن نراقب الوضع عن كثب. الأوضاع هناك سيئة للغاية. إنها في الأساس مكان فاشل، أو دولة فاشلة، أو أياً كان ما تريد أن تسميها».

ومن المقرر أن تنتهي ولاية ترمب في يناير (كانون الثاني) 2029.

وفرضت الحكومة الأميركية في الآونة الأخيرة حزمة جديدة من العقوبات على كوبا، مما فاقم أزمتي الاقتصاد والطاقة اللتين تعصفان بالبلاد منذ سنوات، فضلاً عن زيادة حدة الأزمة الإنسانية في هذه الدولة الكاريبية البالغ عدد سكانها 9.4 مليون نسمة.

وأعربت واشنطن عن توقعها بحدوث تحول في المسار السياسي والاقتصادي لكوبا، وابتعاد حكومتها عن القوى الكبرى مثل الصين وروسيا، انطلاقاً من اعتبارات الأمن القومي الأميركي.

مواضيع
أميركا كوبا
العالم الولايات المتحدة​

البحرية الأميركية تعفي قادة ومسؤولين دون إعلان وسط انتقادات «الكونغرس»

طائرة تابعة لمشاة البحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات دعم تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)
طائرة تابعة لمشاة البحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات دعم تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)
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البحرية الأميركية تعفي قادة ومسؤولين دون إعلان وسط انتقادات «الكونغرس»

طائرة تابعة لمشاة البحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات دعم تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)
طائرة تابعة لمشاة البحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات دعم تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)

أقالت البحرية الأميركية، خلال الأشهر الأخيرة، عدداً من القادة والمسؤولين البارزين في صمت، في خطوة خالفت نهجها المعتاد بالإعلان عن هذه القرارات، مما أثار انتقادات حادة داخل الكونغرس.

وقال عضوان ديمقراطيان في الكونغرس، الخميس، إن سلاح البحرية لم يُخطر الكونغرس بإقالة طاقم القيادة الكامل لغواصة هجومية تعمل بالطاقة النووية الشهر الماضي، عقب اصطدامها تحت الماء. وفي واقعة منفصلة، أعفت البحرية قائد مدمرة عاملة في الشرق الأوسط من منصبه في سبتمبر (أيلول)، وذلك بحسب مسؤول دفاعي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة ملفات حساسة تتعلق بشؤون الأفراد.

كما ترك الدكتور براين موناهان، وهو لواء بحري في سلاح البحرية والطبيب المعتمد لدى الكونغرس والمحكمة العليا، منصبه وسط تحقيق تجريه البحرية، وذلك دون أي إعلان أو تأكيد رسمي.

وتُمثل هذه الحالات الثلاث استثناءً من نهج البحرية المعتاد في الإعلان عن إقالات كبار القادة والمسؤولين. كما تتزامن مع تصاعد وتيرة السرية المفروضة على العمليات العسكرية، ولا سيما في الشرق الأوسط.

وكتب النائبان، جو كورتني عن ولاية كونيتيكت، وآدم سميث عن ولاية واشنطن، في رسالة إلى قادة البحرية: «نتيجةً لإخفاق البحرية في التواصل، فإن ما كان ينبغي أن يكون إجراءً روتينياً لتبادل المعلومات، أثار بدلاً من ذلك تساؤلات حول التزامها بالشفافية وبإقامة علاقة عمل مثمرة مع الكونغرس».

وقد تفضي هذه التطورات إلى عقد جلسة استماع مثيرة للجدل الأسبوع المقبل، وذلك لتثبيت تعيين القائم بأعمال وزير البحرية، هونغ كاو، في وقت يسعى فيه لتولي المنصب بصفة دائمة بصفته أعلى مسؤول مدني في الوزارة.

ولم تقتصر القيود المفروضة على تبادل المعلومات العسكرية على القوات البحرية فحسب.

فلم تكشف القيادة المركزية الأميركية، التي تشرف على العمليات في الشرق الأوسط، سوى عن تفاصيل قليلة بشأن الضربات المحدودة التي تم شنها في الآونة الأخيرة على إيران، ورفضت التعليق على الأضرار التي لحقت بالقواعد أو المعدات أو تحديدها، متذرعةً عادةً بالحاجة إلى الحفاظ على أمن العمليات.

وعمد كبار مزودي صور الأقمار الصناعية، المتعاقدون مع الولايات المتحدة، إلى حجب الصور الخاصة بالمنطقة أو تأخير نشرها بناءً على طلب مسؤولين أميركيين. ونتيجة لذلك، استغرق التحقق من أن الضربات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة قد ألحقت أضراراً أو دمرت منشآت في 26 قاعدة عسكرية وموقعاً آخر يضم معدات أميركية عدة أشهر، وذلك وفقاً لتحليل أجرته وكالة أنباء «أسوشيتد برس».

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العالم الولايات المتحدة​

أميركا: انتخاب الديمقراطية سيندي هولشر حاكمة جديدة لولاية كانساس

الديمقراطية سيندي هولشر (ا.ب)
الديمقراطية سيندي هولشر (ا.ب)
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أميركا: انتخاب الديمقراطية سيندي هولشر حاكمة جديدة لولاية كانساس

الديمقراطية سيندي هولشر (ا.ب)
الديمقراطية سيندي هولشر (ا.ب)

فازت الديمقراطية سيندي هولشر، بمنصب حاكمة ولاية كانساس الأميركية، متغلّبةً بفارق ضئيل على منافسها الجمهوري تاي ماسترسون، لتُبقي المنصب في قبضة حزبها وتعزّز سلسلة المكاسب الواسعة التي حققها الديمقراطيون على مستوى الولايات المتحدة.

كان الديمقراطيون قد ضمنوا أغلبية مناصب حكام الولايات الأميركية للمرة الأولى منذ عقدين، حتى قبل حسم السباق المتقارب في ولاية كانساس.

ووعدت هولشر، وهي عضوة في مجلس شيوخ الولاية، بوقف إنشاء مراكز بيانات جديدة، وتغلبت على سيل الأموال التي ضخها الجمهوريون لدعم ماسترسون، رئيس مجلس شيوخ الولاية الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري. وستخلف هولشر الحاكمة لورا كيلي، وهي ديمقراطية انتهت مدة ولايتها.

وقالت هولشر في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت يوم الثلاثاء، قبل يومين من إعلان النتيجة: «أرسل سكان كانساس رسالة واضحة مفادها أنهم يريدون أن تستمر ولايتنا في المضي قدمًا».

وأضافت: «لقد بدأ بالفعل العمل التحضيري لتولي القيادة».

ويظل ماسترسون الزعيم الجمهوري الأعلى في مجلس شيوخ كانساس. وقبل إعلان نتيجة الانتخابات، وعد بمواصلة الكفاح من أجل خفض ضرائب الممتلكات —وهو أكبر وعود حملته الانتخابية— ومن أجل مجتمعات أكثر أمانًا ومدارس أفضل.

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