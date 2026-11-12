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الرياضة رياضة سعودية

لاجامي لـ«الشرق الأوسط»: هدفنا تحسين تصنيف الأخضر «دولياً»

لاجامي عاد إلى قائمة المنتخب السعودي من خلال معسكر الدوحة (أ.ب)
لاجامي عاد إلى قائمة المنتخب السعودي من خلال معسكر الدوحة (أ.ب)
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TT

لاجامي لـ«الشرق الأوسط»: هدفنا تحسين تصنيف الأخضر «دولياً»

لاجامي عاد إلى قائمة المنتخب السعودي من خلال معسكر الدوحة (أ.ب)
لاجامي عاد إلى قائمة المنتخب السعودي من خلال معسكر الدوحة (أ.ب)

قال علي لاجامي، مدافع المنتخب السعودي، إن الجهاز الفني لـ«الأخضر» ركز خلال معسكر الدوحة على معالجة الأخطاء التي ظهرت في بطولة كأس الخليج «خليجي 27»، مشيراً إلى أن المنتخب يتطلع لتحقيق الفوز في مواجهتي كوريا الجنوبية وأوزبكستان الوديتين، بما يسهم في تحسين موقعه في التصنيف الدولي.

وقال لاجامي، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: ركزنا خلال المعسكر على تصحيح الأخطاء التي ارتكبناها في كأس الخليج، وندخل المباراتين بهدف تحقيق الفوز وتحسين تصنيفنا الدولي، ونتمنى أن يوفقنا الله في ذلك.

وعن أهمية مواجهة منتخبين يمثلان مدرستين مختلفتين في كرة القدم الآسيوية، وما يتمتعان به من سرعة وقوة بدنية، أوضح مدافع «الأخضر» أن مثل هذه المباريات تمنح اللاعبين حافزاً إضافياً لتقديم مستويات أفضل.

وأضاف: بالتأكيد، مواجهة كوريا الجنوبية وأوزبكستان تمنحنا دافعاً أكبر لتقديم مستويات جيدة، ونتطلع إلى الخروج بالفوز في المباراتين.

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الرياضة رياضة سعودية

لاجامي لـ«الشرق الأوسط»: هدفنا تحسين تصنيف الأخضر «دولياً»

لاجامي عاد إلى قائمة المنتخب السعودي من خلال معسكر الدوحة (أ.ب)
لاجامي عاد إلى قائمة المنتخب السعودي من خلال معسكر الدوحة (أ.ب)
TT
TT

لاجامي لـ«الشرق الأوسط»: هدفنا تحسين تصنيف الأخضر «دولياً»

لاجامي عاد إلى قائمة المنتخب السعودي من خلال معسكر الدوحة (أ.ب)
لاجامي عاد إلى قائمة المنتخب السعودي من خلال معسكر الدوحة (أ.ب)

قال علي لاجامي، مدافع المنتخب السعودي، إن الجهاز الفني لـ«الأخضر» ركز خلال معسكر الدوحة على معالجة الأخطاء التي ظهرت في بطولة كأس الخليج «خليجي 27»، مشيراً إلى أن المنتخب يتطلع لتحقيق الفوز في مواجهتي كوريا الجنوبية وأوزبكستان الوديتين، بما يسهم في تحسين موقعه في التصنيف الدولي.

وقال لاجامي، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: ركزنا خلال المعسكر على تصحيح الأخطاء التي ارتكبناها في كأس الخليج، وندخل المباراتين بهدف تحقيق الفوز وتحسين تصنيفنا الدولي، ونتمنى أن يوفقنا الله في ذلك.

وعن أهمية مواجهة منتخبين يمثلان مدرستين مختلفتين في كرة القدم الآسيوية، وما يتمتعان به من سرعة وقوة بدنية، أوضح مدافع «الأخضر» أن مثل هذه المباريات تمنح اللاعبين حافزاً إضافياً لتقديم مستويات أفضل.

وأضاف: بالتأكيد، مواجهة كوريا الجنوبية وأوزبكستان تمنحنا دافعاً أكبر لتقديم مستويات جيدة، ونتطلع إلى الخروج بالفوز في المباراتين.

مواضيع
كأس آسيا رياضة سعودية قطر
الرياضة رياضة سعودية

الكويكبي لـ«الشرق الأوسط»: تمثيل «الأخضر» شرف

الكويكبي خلال تدريبات «الأخضر» في معسكر الدوحة (المنتخب السعودي)
الكويكبي خلال تدريبات «الأخضر» في معسكر الدوحة (المنتخب السعودي)
TT
TT

الكويكبي لـ«الشرق الأوسط»: تمثيل «الأخضر» شرف

الكويكبي خلال تدريبات «الأخضر» في معسكر الدوحة (المنتخب السعودي)
الكويكبي خلال تدريبات «الأخضر» في معسكر الدوحة (المنتخب السعودي)

أعرب اللاعب محمد الكويكبي عن سعادته بالعودة إلى صفوف «الأخضر»، مؤكداً أن تمثيل المنتخب الوطني شرف لكل لاعب، وأنه يتطلع مع زملائه لتحقيق الفوز في المواجهتين الوديتين أمام كوريا الجنوبية وأوزبكستان، ضِمن معسكر الدوحة الإعدادي.

وقال الكويكبي، في حديث خاص، لـ«الشرق الأوسط»: «الحمد لله، تمثيل المنتخب السعودي شرف لكل لاعب، وكذلك العودة إلى صفوفه وارتداء شعاره، واستعداداتنا للمباراتين تسير بصورة جيدة، وهما مواجهتان مهمتان، ونتطلع إلى تحقيق الفوز فيهما».

وعن أهمية المباراتين في التصنيف الدولي للمنتخب السعودي، أوضح الكويكبي: «بالتأكيد، المباراتان تدخلان ضِمن حسابات التصنيف الدولي، ولذلك فإنهما مهمتان لنا، وسنتعامل مع كل مباراة على حدة».

وفيما يتعلق بتعليمات المدرب اليوناني دونيس، قال: «المدرب أوضح لنا المطلوب في المباراة المقبلة، ونعمل على تطبيق تعليماته، ونتمنى أن نوفَّق في تحقيق الانتصار».

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كأس آسيا قطر
الرياضة رياضة سعودية

القطري العطية: «رالي جدة» رسالة إلى العالم... ونتطلع لعودة داكار

من المرحلة الاستعراضية للسباق التي انطلقت الخميس (الشرق الأوسط)
من المرحلة الاستعراضية للسباق التي انطلقت الخميس (الشرق الأوسط)
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القطري العطية: «رالي جدة» رسالة إلى العالم... ونتطلع لعودة داكار

من المرحلة الاستعراضية للسباق التي انطلقت الخميس (الشرق الأوسط)
من المرحلة الاستعراضية للسباق التي انطلقت الخميس (الشرق الأوسط)

يترقب عشاق سباقات السيارات، انطلاق منافسات رالي باها جدة تويوتا السبت وسط مشاركة كبيرة من نجوم هذه الرياضة، وفي ظل استعدادات تنظيمية متميزة، في وقت حملت تصريحات المسؤولين والمتسابقين رسائل إشادة بالاستضافة السعودية، والتأكيد على أهمية الحدث في تعزيز حضور المملكة على خريطة رياضة الراليات الدولية.

وأكد صهيب الساعدي، مدير سباق رالي باها جدة تويوتا، ترحيبه بجميع المشاركين، مقدماً شكره لإمارة منطقة مكة المكرمة على الجهود المبذولة في تجهيز المتطلبات اللازمة لإقامة السباق، معرباً عن تمنياته لجميع السائقين بالتوفيق وخوض منافسات آمنة وممتعة.

من جانبه، وصف القطري ناصر العطية رالي جدة بأنه محطة مهمة للمتسابقين الخليجيين والمحليين، مشيراً إلى أهمية استمرار إقامة الفعاليات الرياضية في المملكة، ومؤكداً أن المشاركة تحمل رسالة إلى العالم بشأن قدرة السعودية على مواصلة تنظيم الأحداث الرياضية رغم مختلف الظروف.

وقال العطية إن المتسابقين يتطلعون إلى عودة رالي داكار إلى المملكة، مضيفاً: «نحن أقوى من أي ظرف بالتكاتف، ودائماً ما كانت روح المنافسة عالية».

بدوره، أشاد يزيد الراجحي بالتنظيم والجهود التي بذلها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وإمارة منطقة مكة المكرمة، مؤكداً أن إقامة الرالي تمثل رسالة تعكس ما تعيشه المملكة من أمن واستقرار، متوقعاً أن تشهد المنافسات مستوى عالياً من التنافسية بين المشاركين.

وعبّرت المتسابقة مها الحملي عن حماسها لخوض المنافسات، مشيرة إلى أن الأجواء المصاحبة للحدث مميزة في ظل المشاركة الدولية الواسعة، مؤكدة أن تتويجها بالمركز الأول في نسخة سابقة من رالي جدة يمثل دافعاً إضافياً لها لتقديم مستوى مميز في السباق الحالي.

وفي السياق ذاته، أشاد المتسابق محمد البلوشي بجهود الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في إقامة البطولة، لافتاً إلى النجاحات التي تحققها البطولات السعودية على مستوى المنطقة، وكشف عن تفضيله المشاركة في رالي جدة على خوض منافسات كأس العالم في البرتغال، في خطوة تعكس أهمية الحدث وجاذبيته بالنسبة للمتسابقين.

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