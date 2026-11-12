لاجامي لـ«الشرق الأوسط»: هدفنا تحسين تصنيف الأخضر «دولياً»

قال علي لاجامي، مدافع المنتخب السعودي، إن الجهاز الفني لـ«الأخضر» ركز خلال معسكر الدوحة على معالجة الأخطاء التي ظهرت في بطولة كأس الخليج «خليجي 27»، مشيراً إلى أن المنتخب يتطلع لتحقيق الفوز في مواجهتي كوريا الجنوبية وأوزبكستان الوديتين، بما يسهم في تحسين موقعه في التصنيف الدولي.

وقال لاجامي، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: ركزنا خلال المعسكر على تصحيح الأخطاء التي ارتكبناها في كأس الخليج، وندخل المباراتين بهدف تحقيق الفوز وتحسين تصنيفنا الدولي، ونتمنى أن يوفقنا الله في ذلك.

️ | علي لاجامي مدافع المنتخب السعودي لـ«الشرق الأوسط»:- ركزنا خلال المعسكر على تصحيح الأخطاء التي ارتكبناها في كأس الخليج، وندخل المباراتين بهدف تحقيق الفوز وتحسين تصنيفنا الدولي.- مواجهة كوريا الجنوبية وأوزبكستان تمنحنا دافعاً أكبر لتقديم مستويات جيدة، ونتطلع إلى الخروج... pic.twitter.com/PmfF78DgNy — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 12, 2026

وعن أهمية مواجهة منتخبين يمثلان مدرستين مختلفتين في كرة القدم الآسيوية، وما يتمتعان به من سرعة وقوة بدنية، أوضح مدافع «الأخضر» أن مثل هذه المباريات تمنح اللاعبين حافزاً إضافياً لتقديم مستويات أفضل.

وأضاف: بالتأكيد، مواجهة كوريا الجنوبية وأوزبكستان تمنحنا دافعاً أكبر لتقديم مستويات جيدة، ونتطلع إلى الخروج بالفوز في المباراتين.