فان هولن سينافس تشاك شومر على زعامة الأغلبية الديموقراطية في «الشيوخ» الأميركي

أعلن السناتور كريس فان هولن الخميس، ترشحه لمنافسة تشاك شومر على منصب زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، متعهدا بتجديد قيادة الغرفة العليا في الكونغرس في أعقاب الفوز الساحق الذي حققه الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي.

ويُمهد هذا الإعلان الصادر عن السناتور ذي التوجهات التقدمية، الطريق لمنافسة داخلية داخل الحزب، بعد أيام فقط من استعادة الديموقراطيين السيطرة على مجلسي الكونغرس.

وكتب فان هولن البالغ 67 عاما على منصة إكس «في هذه الانتخابات، دعانا الأميركيون إلى إصلاح اقتصاد جرى التلاعب به ضد العمال ويغذيه الفساد السياسي. ولتحقيق ذلك، نحن بحاجة إلى قيادة جديدة». وأضاف «لهذا السبب، أعلن ترشحي لمنصب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ».

وكان تشاك شومر البالغ 75 عاما والذي يشغل منصب زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ منذ فترة طويلة، قد واجه دعوات من بعض أعضاء حزبه للتنحي وإفساح المجال لقيادة جديدة، وذلك بعد استعادة الحزب السيطرة على المجلس المكون من 100 مقعد في انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).

ويُعد فان هولن أول سناتور يتحدى شومر علنا، وهو يحظى بدعم بعض الشخصيات التقدمية البارزة داخل الحزب. وصرح السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل ذو توجهات يسارية ويصطف سياسيا مع الديموقراطيين، هذا الأسبوع بأنه لن يدعم استمرار شومر في منصبه. كما أعلن السناتور المنتخب حديثا عن ولاية ميشيغن، عبد الرحمن السيد، عبر منصة إكس دعمه لفان هولن.

من جانبه، رحب شومر بفتح نقاش حول مستقبل الحزب، لكنه أكد في الوقت ذاته قائلا «أمتلك الأصوات اللازمة للاستمرار في دوري كزعيم للديموقراطيين». وكتب على منصة إكس «أتطلع إلى قيادة أغلبيتنا الديموقراطية الجديدة وتحقيق تطلعات الشعب الأميركي».