منصة «كالشي» للتوقعات تنهي تعاونها مع دونالد ترمب جونيور

أنهت منصة «كالشي» للتوقعات تعاونها مع دونالد ترمب جونيور، مبررة الأمر بوجود روابط مالية بين نجل الرئيس الأميركي ومنصة «بولي ماركت» المنافسة.

ووفقاً لتقارير إعلامية أميركية نشرت الخميس، قال متحدث باسم «كالشي» في بيان: «اتفقنا بشكل متبادل على إنهاء دور دونالد ترمب جونيور الاستشاري بعد قيام شركته باستثمار كبير في إحدى الشركات المنافسة خلال الصيف الماضي».

شعار منصة «كالشي» (رويترز)

وأضاف: «نحن ممتنون لمساهماته في مساعدتنا على تسويق منصة «كالشي» لجذب المزيد من العملاء».

وكان دونالد ترمب جونيور، النجل الأكبر للرئيس الأميركي، قد انضم إلى «كالشي» في يناير (كانون الثاني) 2025 بصفته «مستشاراً استراتيجياً».

وتعد أنشطته في أسواق التوقعات جزءاً من أنشطة تجارية متعددة لعائلة دونالد ترمب منذ تولي الأخير الرئاسة في عام 2025.

وفي أغسطس (آب) 2026، أعلنت «بولي ماركت» عن انضمام ترمب الابن إلى مجلسها الاستشاري، وذلك في أعقاب «استثمار استراتيجي» قامت به شركة «1789 كابيتال»، التي يُعد ترمب جونيور شريكاً فيها.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن شركة «1789 كابيتال» استثمرت 300 مليون دولار في «بولي ماركت» في أغسطس (آب) 2026، بالإضافة إلى استثمار سابق بقيمة 200 مليون دولار في الشركة نفسها.

وتسيطر منصتا «كالشي» و«بولي ماركت» على سوق التوقعات المتنامي في الولايات المتحدة، حيث يمكن للعملاء المراهنة على نتائج الأحداث الرياضية والانتخابات والأسواق المالية وغيرها.

وفي أواخر يوليو (تموز)، رفعت ولاية نيويورك دعوى قضائية ضد «كالشي»، متهمة إياها بإدارة عمليات مقامرة غير قانونية.

وصرحت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيسيا جيمس، بأن قوانين القمار في الولاية تهدف إلى حماية القاصرين من المشاركة في المراهنات، وتساعد في مكافحة إدمان القمار.

وتواجه «كالشي» تحديات قانونية مماثلة في ولايات أميركية عدة، حيث أصدرت الهيئات التنظيمية المعنية بقطاع ألعاب القمار أوامر بوقف أنشطة المنصة أو رفعت دعاوى قضائية تتهمها بإدارة أعمال قمار دون ترخيص.

من جانبها، تؤكد الشركة أن أنشطتها لا تندرج تحت بند القمار، بل هي أقرب إلى تداول عقود مرتبطة بنتائج أحداث، حيث تتيح للأفراد المراهنة على أسئلة ذات إجابات محددة بـ«نعم» أو «لا».

وفي أبريل (نيسان)، وجه الادعاء الأميركي تهماً جنائية ضد جندي أميركي يُزعم أنه حقق أرباحاً تجاوزت 400 ألف دولار عبر منصة «بولي ماركت» من خلال استخدامه معلومات سرية للمراهنة على حدوث عملية أميركية للقبض على الرئيس الفنزويلي السابق، نيكولاس مادورو.