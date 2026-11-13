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العالم الولايات المتحدة​

منصة «كالشي» للتوقعات تنهي تعاونها مع دونالد ترمب جونيور

دونالد ترمب جونيور الابن الأكبر للرئيس الأميركي (رويترز)
دونالد ترمب جونيور الابن الأكبر للرئيس الأميركي (رويترز)
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منصة «كالشي» للتوقعات تنهي تعاونها مع دونالد ترمب جونيور

دونالد ترمب جونيور الابن الأكبر للرئيس الأميركي (رويترز)
دونالد ترمب جونيور الابن الأكبر للرئيس الأميركي (رويترز)

أنهت منصة «كالشي» للتوقعات تعاونها مع دونالد ترمب جونيور، مبررة الأمر بوجود روابط مالية بين نجل الرئيس الأميركي ومنصة «بولي ماركت» المنافسة.

ووفقاً لتقارير إعلامية أميركية نشرت الخميس، قال متحدث باسم «كالشي» في بيان: «اتفقنا بشكل متبادل على إنهاء دور دونالد ترمب جونيور الاستشاري بعد قيام شركته باستثمار كبير في إحدى الشركات المنافسة خلال الصيف الماضي».

شعار منصة «كالشي» (رويترز)

وأضاف: «نحن ممتنون لمساهماته في مساعدتنا على تسويق منصة «كالشي» لجذب المزيد من العملاء».

وكان دونالد ترمب جونيور، النجل الأكبر للرئيس الأميركي، قد انضم إلى «كالشي» في يناير (كانون الثاني) 2025 بصفته «مستشاراً استراتيجياً».

وتعد أنشطته في أسواق التوقعات جزءاً من أنشطة تجارية متعددة لعائلة دونالد ترمب منذ تولي الأخير الرئاسة في عام 2025.

وفي أغسطس (آب) 2026، أعلنت «بولي ماركت» عن انضمام ترمب الابن إلى مجلسها الاستشاري، وذلك في أعقاب «استثمار استراتيجي» قامت به شركة «1789 كابيتال»، التي يُعد ترمب جونيور شريكاً فيها.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن شركة «1789 كابيتال» استثمرت 300 مليون دولار في «بولي ماركت» في أغسطس (آب) 2026، بالإضافة إلى استثمار سابق بقيمة 200 مليون دولار في الشركة نفسها.

وتسيطر منصتا «كالشي» و«بولي ماركت» على سوق التوقعات المتنامي في الولايات المتحدة، حيث يمكن للعملاء المراهنة على نتائج الأحداث الرياضية والانتخابات والأسواق المالية وغيرها.

وفي أواخر يوليو (تموز)، رفعت ولاية نيويورك دعوى قضائية ضد «كالشي»، متهمة إياها بإدارة عمليات مقامرة غير قانونية.

وصرحت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيسيا جيمس، بأن قوانين القمار في الولاية تهدف إلى حماية القاصرين من المشاركة في المراهنات، وتساعد في مكافحة إدمان القمار.

وتواجه «كالشي» تحديات قانونية مماثلة في ولايات أميركية عدة، حيث أصدرت الهيئات التنظيمية المعنية بقطاع ألعاب القمار أوامر بوقف أنشطة المنصة أو رفعت دعاوى قضائية تتهمها بإدارة أعمال قمار دون ترخيص.

من جانبها، تؤكد الشركة أن أنشطتها لا تندرج تحت بند القمار، بل هي أقرب إلى تداول عقود مرتبطة بنتائج أحداث، حيث تتيح للأفراد المراهنة على أسئلة ذات إجابات محددة بـ«نعم» أو «لا».

وفي أبريل (نيسان)، وجه الادعاء الأميركي تهماً جنائية ضد جندي أميركي يُزعم أنه حقق أرباحاً تجاوزت 400 ألف دولار عبر منصة «بولي ماركت» من خلال استخدامه معلومات سرية للمراهنة على حدوث عملية أميركية للقبض على الرئيس الفنزويلي السابق، نيكولاس مادورو.

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العالم الولايات المتحدة​

فان هولن سينافس تشاك شومر على زعامة الأغلبية الديموقراطية في «الشيوخ» الأميركي

تشاك شومر زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ (أ.ب)
تشاك شومر زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ (أ.ب)
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فان هولن سينافس تشاك شومر على زعامة الأغلبية الديموقراطية في «الشيوخ» الأميركي

تشاك شومر زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ (أ.ب)
تشاك شومر زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ (أ.ب)

أعلن السناتور كريس فان هولن الخميس، ترشحه لمنافسة تشاك شومر على منصب زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، متعهدا بتجديد قيادة الغرفة العليا في الكونغرس في أعقاب الفوز الساحق الذي حققه الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي.

ويُمهد هذا الإعلان الصادر عن السناتور ذي التوجهات التقدمية، الطريق لمنافسة داخلية داخل الحزب، بعد أيام فقط من استعادة الديموقراطيين السيطرة على مجلسي الكونغرس.

وكتب فان هولن البالغ 67 عاما على منصة إكس «في هذه الانتخابات، دعانا الأميركيون إلى إصلاح اقتصاد جرى التلاعب به ضد العمال ويغذيه الفساد السياسي. ولتحقيق ذلك، نحن بحاجة إلى قيادة جديدة». وأضاف «لهذا السبب، أعلن ترشحي لمنصب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ».

وكان تشاك شومر البالغ 75 عاما والذي يشغل منصب زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ منذ فترة طويلة، قد واجه دعوات من بعض أعضاء حزبه للتنحي وإفساح المجال لقيادة جديدة، وذلك بعد استعادة الحزب السيطرة على المجلس المكون من 100 مقعد في انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).

ويُعد فان هولن أول سناتور يتحدى شومر علنا، وهو يحظى بدعم بعض الشخصيات التقدمية البارزة داخل الحزب. وصرح السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل ذو توجهات يسارية ويصطف سياسيا مع الديموقراطيين، هذا الأسبوع بأنه لن يدعم استمرار شومر في منصبه. كما أعلن السناتور المنتخب حديثا عن ولاية ميشيغن، عبد الرحمن السيد، عبر منصة إكس دعمه لفان هولن.

من جانبه، رحب شومر بفتح نقاش حول مستقبل الحزب، لكنه أكد في الوقت ذاته قائلا «أمتلك الأصوات اللازمة للاستمرار في دوري كزعيم للديموقراطيين». وكتب على منصة إكس «أتطلع إلى قيادة أغلبيتنا الديموقراطية الجديدة وتحقيق تطلعات الشعب الأميركي».

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انتخابات انتخابات التجديد النصفي الأميركية أميركا
العالم الولايات المتحدة​

منصة «كالشي» للتوقعات تنهي تعاونها مع دونالد ترمب جونيور

دونالد ترمب جونيور الابن الأكبر للرئيس الأميركي (رويترز)
دونالد ترمب جونيور الابن الأكبر للرئيس الأميركي (رويترز)
TT
TT

منصة «كالشي» للتوقعات تنهي تعاونها مع دونالد ترمب جونيور

دونالد ترمب جونيور الابن الأكبر للرئيس الأميركي (رويترز)
دونالد ترمب جونيور الابن الأكبر للرئيس الأميركي (رويترز)

أنهت منصة «كالشي» للتوقعات تعاونها مع دونالد ترمب جونيور، مبررة الأمر بوجود روابط مالية بين نجل الرئيس الأميركي ومنصة «بولي ماركت» المنافسة.

ووفقاً لتقارير إعلامية أميركية نشرت الخميس، قال متحدث باسم «كالشي» في بيان: «اتفقنا بشكل متبادل على إنهاء دور دونالد ترمب جونيور الاستشاري بعد قيام شركته باستثمار كبير في إحدى الشركات المنافسة خلال الصيف الماضي».

شعار منصة «كالشي» (رويترز)

وأضاف: «نحن ممتنون لمساهماته في مساعدتنا على تسويق منصة «كالشي» لجذب المزيد من العملاء».

وكان دونالد ترمب جونيور، النجل الأكبر للرئيس الأميركي، قد انضم إلى «كالشي» في يناير (كانون الثاني) 2025 بصفته «مستشاراً استراتيجياً».

وتعد أنشطته في أسواق التوقعات جزءاً من أنشطة تجارية متعددة لعائلة دونالد ترمب منذ تولي الأخير الرئاسة في عام 2025.

وفي أغسطس (آب) 2026، أعلنت «بولي ماركت» عن انضمام ترمب الابن إلى مجلسها الاستشاري، وذلك في أعقاب «استثمار استراتيجي» قامت به شركة «1789 كابيتال»، التي يُعد ترمب جونيور شريكاً فيها.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن شركة «1789 كابيتال» استثمرت 300 مليون دولار في «بولي ماركت» في أغسطس (آب) 2026، بالإضافة إلى استثمار سابق بقيمة 200 مليون دولار في الشركة نفسها.

وتسيطر منصتا «كالشي» و«بولي ماركت» على سوق التوقعات المتنامي في الولايات المتحدة، حيث يمكن للعملاء المراهنة على نتائج الأحداث الرياضية والانتخابات والأسواق المالية وغيرها.

وفي أواخر يوليو (تموز)، رفعت ولاية نيويورك دعوى قضائية ضد «كالشي»، متهمة إياها بإدارة عمليات مقامرة غير قانونية.

وصرحت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيسيا جيمس، بأن قوانين القمار في الولاية تهدف إلى حماية القاصرين من المشاركة في المراهنات، وتساعد في مكافحة إدمان القمار.

وتواجه «كالشي» تحديات قانونية مماثلة في ولايات أميركية عدة، حيث أصدرت الهيئات التنظيمية المعنية بقطاع ألعاب القمار أوامر بوقف أنشطة المنصة أو رفعت دعاوى قضائية تتهمها بإدارة أعمال قمار دون ترخيص.

من جانبها، تؤكد الشركة أن أنشطتها لا تندرج تحت بند القمار، بل هي أقرب إلى تداول عقود مرتبطة بنتائج أحداث، حيث تتيح للأفراد المراهنة على أسئلة ذات إجابات محددة بـ«نعم» أو «لا».

وفي أبريل (نيسان)، وجه الادعاء الأميركي تهماً جنائية ضد جندي أميركي يُزعم أنه حقق أرباحاً تجاوزت 400 ألف دولار عبر منصة «بولي ماركت» من خلال استخدامه معلومات سرية للمراهنة على حدوث عملية أميركية للقبض على الرئيس الفنزويلي السابق، نيكولاس مادورو.

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أميركا
العالم الولايات المتحدة​

ترمب: أريد إنهاء ملف كوبا قبل مغادرة منصبي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
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ترمب: أريد إنهاء ملف كوبا قبل مغادرة منصبي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، إنه يريد «إنهاء ملف كوبا» قبل مغادرة منصبه.

ورداً على سؤال حول احتمالية استخدام القوة العسكرية لـ«تحرير كوبا»، صرّح ترمب خلال مقابلة مع الإذاعي هيو هيويت، بأنه يريد «إنجاز ملف كوبا قبل مغادرة منصبه»، مؤكداً أنه «سيعتبر بالتأكيد» خيار التدخل العسكري.

وتابع ترمب: «نحن نراقب الوضع عن كثب. الأوضاع هناك سيئة للغاية. إنها في الأساس مكان فاشل، أو دولة فاشلة، أو أياً كان ما تريد أن تسميها».

ومن المقرر أن تنتهي ولاية ترمب في يناير (كانون الثاني) 2029.

وفرضت الحكومة الأميركية في الآونة الأخيرة حزمة جديدة من العقوبات على كوبا، مما فاقم أزمتي الاقتصاد والطاقة اللتين تعصفان بالبلاد منذ سنوات، فضلاً عن زيادة حدة الأزمة الإنسانية في هذه الدولة الكاريبية البالغ عدد سكانها 9.4 مليون نسمة.

وأعربت واشنطن عن توقعها بحدوث تحول في المسار السياسي والاقتصادي لكوبا، وابتعاد حكومتها عن القوى الكبرى مثل الصين وروسيا، انطلاقاً من اعتبارات الأمن القومي الأميركي.

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