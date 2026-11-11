قاسم: هزيمة ترمب الانتخابية قد تنعكس إيجاباً على مناهضي أميركا في المنطقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5340259-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%87%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7
قاسم: هزيمة ترمب الانتخابية قد تنعكس إيجاباً على مناهضي أميركا في المنطقة
نعيم قاسم أمين عام «حزب الله» يتحدث خلال كلمة متلفزة عُرضت على شاشة كبيرة في إطار إحياء «يوم الشهيد» السنوي للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
عدّ الأمين العام لجماعة «حزب الله»، نعيم قاسم، الأربعاء، أن هزيمة الجمهوريين والرئيس دونالد ترمب في انتخابات التجديد النصفي الأميركية تشكّل «فرصة جيدة» قد تنعكس إيجاباً على الأطراف المناهضة للولايات المتحدة في المنطقة، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتدعم إيران «حزب الله» الذي يواجه ضغوطاً متزايدة لتجريده من سلاحه، بعدما أضعفته حربان متلاحقتان خاضهما ضد إسرائيل، الأولى في عام 2023 دعماً لحركة «حماس» الفلسطينية في قطاع غزة، والثانية بدءاً من مارس (آذار) بعد إطلاقه صواريخ على الدولة العبرية بعيد بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على طهران.
وفي كلمة ألقاها عبر الشاشة خلال احتفال حزبي أقيم في مناطق لبنانية عدة، قال قاسم: «اليوم لدينا فرصة، فرصة جيدة، ترمب هُزِم في الانتخابات... اليوم حصل زلزال في أميركا».
ورأى أن «هذا الذي يُواجه في إيران ولبنان وفلسطين واليمن... خسر، وبالتأكيد لخسارته انعكاس مُعيّن إيجابي بالنسبة إلينا»، عادّاً أن «هذا المشروع لم يعد قادراً أن يستمر كما هو، وهذه نقطة إيجابية».
وأشاد قاسم كذلك بعدم فوز بنيامين نتنياهو في الانتخابات التشريعية في إسرائيل، إذ كُلّف خصمه غادي آيزنكوت تأليف الحكومة الجديدة. واعتبر قاسم أن نتنياهو «انكسر».
وقرّرت الحكومة اللبنانية العام الماضي تجريد «حزب الله» من سلاحه، قبل أن تبدأ برعاية أميركية مفاوضات مباشرة مع إسرائيل لإنهاء الحرب واستعادة الأراضي التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان ولعودة الأهالي إلى قراهم التي نزحوا منها.
وجدّد قاسم الأربعاء رفض حزبه تسليم سلاحه، ومخرجات التفاوض المباشر مع إسرائيل.
استنكر رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام بشدّة، اليوم (الأربعاء)، جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة بيروت.
«الشرق الأوسط» (بيروت )
قاسم: هزيمة ترمب الانتخابية قد تنعكس إيجاباً على مناهضي أميركا في المنطقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5340259-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%87%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7
قاسم: هزيمة ترمب الانتخابية قد تنعكس إيجاباً على مناهضي أميركا في المنطقة
نعيم قاسم أمين عام «حزب الله» يتحدث خلال كلمة متلفزة عُرضت على شاشة كبيرة في إطار إحياء «يوم الشهيد» السنوي للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
عدّ الأمين العام لجماعة «حزب الله»، نعيم قاسم، الأربعاء، أن هزيمة الجمهوريين والرئيس دونالد ترمب في انتخابات التجديد النصفي الأميركية تشكّل «فرصة جيدة» قد تنعكس إيجاباً على الأطراف المناهضة للولايات المتحدة في المنطقة، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتدعم إيران «حزب الله» الذي يواجه ضغوطاً متزايدة لتجريده من سلاحه، بعدما أضعفته حربان متلاحقتان خاضهما ضد إسرائيل، الأولى في عام 2023 دعماً لحركة «حماس» الفلسطينية في قطاع غزة، والثانية بدءاً من مارس (آذار) بعد إطلاقه صواريخ على الدولة العبرية بعيد بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على طهران.
وفي كلمة ألقاها عبر الشاشة خلال احتفال حزبي أقيم في مناطق لبنانية عدة، قال قاسم: «اليوم لدينا فرصة، فرصة جيدة، ترمب هُزِم في الانتخابات... اليوم حصل زلزال في أميركا».
ورأى أن «هذا الذي يُواجه في إيران ولبنان وفلسطين واليمن... خسر، وبالتأكيد لخسارته انعكاس مُعيّن إيجابي بالنسبة إلينا»، عادّاً أن «هذا المشروع لم يعد قادراً أن يستمر كما هو، وهذه نقطة إيجابية».
وأشاد قاسم كذلك بعدم فوز بنيامين نتنياهو في الانتخابات التشريعية في إسرائيل، إذ كُلّف خصمه غادي آيزنكوت تأليف الحكومة الجديدة. واعتبر قاسم أن نتنياهو «انكسر».
وقرّرت الحكومة اللبنانية العام الماضي تجريد «حزب الله» من سلاحه، قبل أن تبدأ برعاية أميركية مفاوضات مباشرة مع إسرائيل لإنهاء الحرب واستعادة الأراضي التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان ولعودة الأهالي إلى قراهم التي نزحوا منها.
وجدّد قاسم الأربعاء رفض حزبه تسليم سلاحه، ومخرجات التفاوض المباشر مع إسرائيل.
طالبات يرفعن الأعلام الفلسطينية ويرتدين ملابس طُبعت عليها صور لعرفات في رام الله الأربعاء (وفا)
أحيا الفلسطينيون الذكرى الثانية والعشرين لرحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات بالدعوة إلى الوحدة الوطنية، مستحضرين سيرة الرجل الذي تحوّل في حياته وبعد رحيله رمزاً للهوية والوحدة الوطنية، وذلك في خضم مرحلة معقدة وصعبة يواجه فيها إرث عرفات وقضية فلسطين مخاطر وجودية غير مسبوقة.
وقال نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، في مهرجان مركزي أقيم في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، الأربعاء، إن القيادة الفلسطينية ماضية على خطى عرفات متمسكة بالثوابت الوطنية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وبالوحدة الوطنية التي «تشكل الأداة الأساسية لمواجهة المؤامرات التي تستهدف القضية والوجود الفلسطيني».
ودعا الشيخ في الكلمة التي ألقاها نيابة عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس إلى «تعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني»، مطالباً «جميع القوى والفصائل بالانضواء تحت إطارها، باعتبارها العنوان السياسي والبيت الجامع للفلسطينيين».
وأضاف الشيخ أن حركة «فتح» واللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير» اتخذتا قراراً يمهد لإطلاق حوار وطني، وجرى وقف الإجراءات المتعلقة بتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، لإفساح المجال أمام التوافق الوطني على إعادة بناء مؤسسات المنظمة.
وجاءت كلمة الشيخ بعد أن زار برفقة أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة «فتح» ومسؤولين وقادة أجهزة أمنية، ضريح عرفات في رام الله. وقال الشيخ إنه يأمل في نقل الضريح في نهاية الأمر إلى القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.
وفي قطاع غزة المدمر بفعل الحرب الإسرائيلية على القطاع، نُظم مهرجان لإحياء ذكرى عرفات في «جامعة الأزهر»، رُفعت فيه صور عرفات والأعلام الفلسطينية وأعلام حركة «فتح»، ولكن على نطاق أضيق من الضفة.
ولم تغب صور عرفات في الأراضي الفلسطينية خلال 22 عاماً بعد وفاته، وظلت صورته رئيسية، إلى جانب صورة خلفه محمود عباس في المكاتب الرسمية، ومنتشرة بكثرة في منازل محبيه وعلى الجدران وفي الشوارع، وترتفع مع كل ذكرى ومناسبة ومهرجان وخطاب ومناظرة وانتخابات.
واستعاد معظم المسؤولين الفلسطينيين صورهم مع عرفات، بمن فيهم المسؤولون الفلسطينيون في إسرائيل، وأعادوا نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الكثير من المواطنين الذين التقطوا معه الصور في مناسبات مختلفة.
مطالبات بالكشف عن حقيقة وفاته
وطالب فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي بالكشف عن حقيقة وفاته بعد كل هذا الوقت. وكان عباس قد أكد في خطابه الذي أُلقي نيابة عنه أن الوفاء لإرث عرفات يكون بالتمسك بالثوابت الوطنية وبمواصلة العمل على تقرير المصير، والعودة، والاستقلال، والحفاظ على وحدة الأرض، والشعب، والمؤسسات الوطنية، واتهم إسرائيل مجدداً باغتيال عرفات.
وقال عباس إن «اغتيال عرفات لم ينجح في كسر إرادة شعبنا، أو النيل من تمسكه بحقوقه الوطنية الثابتة». واستخدم عباس مصطلح «اغتيال» في إشارة إلى إسرائيل.
ويتهم المسؤولون الفلسطينيون إسرائيل بدس السم لعرفات، وهي فرضية عززتها ظروف ما قبل وأثناء وبعد رحيل عرفات وفحوص لاحقة، وجدت أثراً لمادة البولونيوم المشع على مقتنياته وفي جسده.
وتوفي عرفات في مستشفى فرنسي في باريس، في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2004، بعد أن تدهورت صحته بشكل مفاجئ قبل أن تنطلق لجنة تحقيق خاصة ترأسها اللواء توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، في عمل مكثف، استدعت خلاله مقربين ورجال أمن كانوا يحيطون بعرفات واستجوبتهم، كما أخذت عينات من رفاته لفحص فرضيات حول موته مسموماً.
وأعلن الطيراوي عام 2022 قبل الحرب على غزة أن لجنة التحقيق التي يرأسها لم تنتهِ بعد من التحقيقات، ولم تتوصل لنتائج دقيقة وموضوعية وقاطعة في هذه المسألة. وأكد أن لا أحد يملك معلومات صحيحة ولا حصرية بهذا الخصوص.
وجاءت تصريحات الطيراوي بعد أعوام من قوله إنهم قريبون من إعلان الحقيقة، وتصريح الرئيس محمود عباس بأنه يعرف قاتل عرفات، ولكن من دون أن يعطي اسماً.
وإعلان المتورطين في فرضية التآمر على عرفات يعد مطلباً فصائلياً وشعبياً متكرراً مع كل ذكرى له.
ووجهت فصائل فلسطينية التحية إلى روح عرفات. وقالت الجبهة الشعبية إن مسؤولية الاحتلال عن جريمة اغتياله ثابتة، وإن مواصلة الجهود الجادة لكشف تفاصيل الجريمة كاملة ومحاسبة المسؤولين عنها تبقى واجباً وطنياً لا يجوز التفريط فيه. واعتبرت الجبهة أن الوفاء لعرفات يكون بالاستجابة لاستحقاق الحوار الوطني الشامل، دون إقصاء أو استثناء.
وأضافت: «من هذا المنطلق، تدعو الجبهة إلى الالتفاف حول مبادرة الإنقاذ الوطني باعتبارها أرضية جامعة للحوار والتوافق، ومدخلاً للخروج من المأزق الراهن، واستعادة الوحدة الوطنية».
تحقيقات مع عناصر من «حزب الله» في «مهمة استطلاعية» شمال لبنانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5340228-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
تحقيقات مع عناصر من «حزب الله» في «مهمة استطلاعية» شمال لبنان
الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامَّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين في سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
تتفاعل قضية توقيف خمسة عناصر من «حزب الله» في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون في شمال لبنان يوم الثلاثاء، بحيث تتركز التحقيقات على أسباب الجولات التي كان ينفذها العناصر في مناطق جردية نائية، وغير سكنية، والأهداف التي كانوا يسعون إليها، وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة النشاط الذي كانوا يقومون به، والجهات التي تقف خلفه.
وأفادت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» بأن التحقيق مع العناصر الخمسة الذين تم توقيفهم لا يزال في إطار جمع المعلومات، وهو يتوسع، ويركز على أسباب تنقلهم في المنطقة، مشيرة إلى أن «المعلومات الأولية ترجّح أن لديهم مهمة استطلاعية، وإجراء مسح لها»، كما لفتت إلى أنهم «لم يكونوا وحدهم، إنما كان معهم آخرون يواكبونهم عن بُعد، وعمدوا إلى سحب الهواتف من غرفة كانت تحوي أغراضهم في المنطقة بعد توقيف العناصر الخمسة من دون الهواتف».
وأضافت المصادر أن الموقوفين أفادوا بأنهم كانوا في المنطقة في إطار السياحة، إلا أن ذلك «يطرح علامات استفهام»، ولا سيما أن أحدهم يسكن في المنطقة، فيما يتحدر الآخرون من الجنوب، والبقاع. وتزداد التساؤلات في ضوء المعلومات عن الأوراق والخرائط التي ضُبطت بحوزتهم، ومحاولتهم تمزيق بعضها لدى اقتراب دورية قوى الأمن الداخلي منهم.
كذلك علمت «الشرق الأوسط» أن هناك ميل لتوجيه الاتهامات للموقوفين بصفتهم الشخصية، وليس الحزبية، أسوة بمن تم توقيفهم في قضية تهريب المتفجرات.
وتفتح فرضية الاستطلاع -بحسب المصادر- أسئلة حول الغاية من مسح المنطقة، وما إذا كان مرتبطاً بتحضيرات أو أهداف أمنية، أو عسكرية، أو يتعلق بإنشاء مركز أمني، أو عسكري.
سلام: لا سقف للتحقيقات
وتابع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام القضية من أنطاليا، حيث وصل لترؤس الوفد اللبناني في قمة المناخ، وأجرى اتصالات بكل من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ووزير العدل عادل نصار، والنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، لمتابعة القضية، وما تثيره من شبهات جدية حول طبيعة نشاط أفرادها.
وأكد سلام أن «زمن غياب المساءلة واللفلفة قد انتهى»، مشدداً على أنه «لن يكون للتحقيقات التي بدأت أي سقف سوى سقف القانون».
من أنطاليا، حيث وصل رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام لترؤس وفد #لبنان في قمة المناخ (COP31)، تواصل مع كلٍّ من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ووزير العدل عادل نصار، والنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله،...
ارتفعت الأصوات المحذرة من خلفية هذه التحركات، إذ صعّد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل لهجته تجاه «حزب الله»، رابطاً القضية بسلسلة من الأحداث والمواقف الأمنية والسياسية الأخيرة، وكتب عبر منصة «إكس»: «على طرقات القدس ودمشق وصنعاء، أضاع (حزب الله) طريق الجنوب، فوصل إلى الفنار وجرود بشرّي وتنورين بعد ضهر البيدر». وأضاف: «إن جر لبنان للحروب والتمرد على قرارات الدولة اللبنانية وإدخال شاحنة متفجرات ووجود مجموعات أمنية تتحرك في قلب جبل لبنان هو الذي يشكل تهديداً للأمن القومي، وللسلم الأهلي». وختم متسائلاً: «إذا كان كل هذا الأداء لا يستدعي تحويل قيادة (حزب الله) إلى المجلس العدلي، فليُلغَ هذا المجلس!».
على طرقات القدس ودمشق وصنعاء، أضاع «حزب الله» طريق الجنوب، فوصل إلى الفنار وجرود #بشرّي و #تنورين بعد ضهر البيدر.إن جر لبنان للحروب والتمرد على قرارات الدولة اللبنانية وإدخال شاحنة متفجرات ووجود مجموعات أمنية تتحرك في قلب جبل لبنان هو الذي يشكل تهديدا للأمن القومي و للسلم...
كذلك حذّر حزب «القوات اللبنانية» من تحضيرات أمنية منظمة في المنطقة، إذ اعتبر النائبان ستريدا طوق جعجع وملحم طوق أن المعطيات المتداولة «لا يمكن التعامل معها باعتبارها حادثاً أمنياً عادياً، أو المرور عليها مرور الكرام»، مشيرين إلى أن الأوراق المضبوطة، وفق المعلومات المنشورة، تتضمن أسماء مجموعات، وتوزيعاً لعناصر، وإشارات إلى أسلحة، من بينها «قناصة».
وتساءل النائبان عن أسباب وجود الموقوفين في المنطقة، وطبيعة المستندات التي حاولوا إتلافها، وعن الجهة التي كلّفتهم، والغاية من تحركاتهم، معتبرين أن القضية تطرح احتمال وجود «تحركات استطلاعية، أو تحضيرات أمنية منظّمة تستهدف مناطق لبنانية آمنة، أو أشخاصاً محددين فيها».
وطالبا وزيري الداخلية والدفاع والسلطات القضائية بالتوسع في التحقيقات، وتحديد المسؤوليات الفردية، والتنظيمية، وملاحقة كل من تثبت الأدلة تورطه، وشددا على أن «أمن بشرّي، كما أمن كل منطقة لبنانية، ليس مباحاً لأحد»، وأن المطلوب «حقيقة كاملة تُكشف، ومسؤوليات تُحدّد، وقانون يُطبّق على الجميع من دون استثناء».
«الوطني الحر» يحذّر من التحريض
في المقابل، دعا «التيار الوطني الحر» الأجهزة الأمنية والقضائية إلى استكمال التحقيقات، وكشف ملابسات القضية أمام الرأي العام، بالسرعة التي تسمح بها سلامة الإجراءات القانونية.
وشدد على أن أمن البترون وبشرّي، كما سائر المناطق اللبنانية، «يقع حصراً ضمن مسؤولية الدولة، ومؤسساتها»، مؤكداً رفض أي نشاط أمني خارج إطارها، وأن أي مخالفة تثبتها التحقيقات تستوجب المحاسبة «من دون توفير أي غطاء سياسي للمخالفين».
يتابع التيار الوطني الحر قضية توقيف خمسة أشخاص في المنطقة الواقعة بين جرود البترون وبشرّي، ويطالب الجهات الأمنية والقضائية المختصة باستكمال التحقيق وكشف ملابساته للرأي العام بالسرعة التي تسمح بها سلامة الإجراءات.ويؤكد «التيار» أن أمن البترون وبشرّي وسائر المناطق اللبنانية... pic.twitter.com/djWf2dcw5Y