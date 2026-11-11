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الجوهرة بنت سعد تعتذر من مواصلة سباق انتخابات التنس… والعريفي يتأهب لخلافتها

قصر المرحلة الانتخابية حتى 2028 وراء قرارها

الأميرة الجوهرة بنت سعد بن فيصل (الشرق الأوسط)
الأميرة الجوهرة بنت سعد بن فيصل (الشرق الأوسط)
TT
TT

الجوهرة بنت سعد تعتذر من مواصلة سباق انتخابات التنس… والعريفي يتأهب لخلافتها

الأميرة الجوهرة بنت سعد بن فيصل (الشرق الأوسط)
الأميرة الجوهرة بنت سعد بن فيصل (الشرق الأوسط)

اعتذرت الأميرة الجوهرة بنت سعد بن فيصل عن الاستمرار في سباق انتخابات رئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتنس، بعد علمها بأن الدورة الانتخابية المقبلة ستكون لمدة عامين فقط، وتنتهي في عام 2028، بدلاً من عام 2030.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الدكتور صالح العريفي يستعد لخلافة الأميرة الجوهرة في رئاسة القائمة ذاتها، على أن يتقدم بملف ترشحه رسمياً الخميس، مع الإبقاء على الأسماء التي ضمتها القائمة السابقة، باستثناء تغيير مرشح الرئاسة.

وكانت الأميرة الجوهرة قد تقدمت الثلاثاء بقائمتها للترشح لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتنس، لتدخل المنافسة أمام محمد المسحل والدكتور ناصر عبد الله مهدي، في سباق يُنتظر أن يُحسم خلال الجمعية العمومية الانتخابية المقررة في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وضمت قائمتها 10 مرشحين، تتقدمهم الأميرة الجوهرة مرشحةً للرئاسة، وعبد الرحمن عبد الله الدايل نائباً للرئيس، إلى جانب ثمانية مرشحين لعضوية مجلس الإدارة، هم عبد الرحمن السلامة في التخصص البارالمبي، والدكتور سعد الصقعبي في التخصص الفني، والدكتور عمر السعيد في التخصص القانوني، والدكتور صالح العريفي في التخصص الإداري، ونوف الحمدي ومشاري الهرف في التخصص المالي، وعبد الرحمن الحبي والمهندسة نورة الموسى في التخصص التقني.

ومن المقرر أن يُغلق باب استقبال طلبات الترشح الخميس، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الانتخابية قبل انعقاد الجمعية العمومية في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

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البريكان خلال مشاركته في تدريبات الأخضر (المنتخب السعودي)
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البريكان يتعافى ويعود للأخضر قبل ودية كوريا الجنوبية

البريكان خلال مشاركته في تدريبات الأخضر (المنتخب السعودي)
البريكان خلال مشاركته في تدريبات الأخضر (المنتخب السعودي)

شهدت تدريبات المنتخب السعودي، الأربعاء، في العاصمة القطرية الدوحة، عودة المهاجم فراس البريكان بعد تعافيه من نزلة البرد التي ألمت به مؤخراً، ليعزز صفوف «الأخضر» في إطار التحضيرات لمواجهة كوريا الجنوبية الجمعة ضمن المعسكر الإعدادي المقام بالتزامن مع فترة التوقف الدولية لشهر نوفمبر (تشرين الثاني).

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب «الإرسال» تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس؛ حيث تنوعت الحصة بين تمارين الإحماء، ومربعات التمرير، إلى جانب تطبيق جمل تكتيكية هجومية في منتصف الملعب وتدريبات خاصة على إنهاء الهجمات، قبل أن تختتم المران بمناورة كروية على كامل مساحة الملعب.

ومن المقرر أن يختتم الأخضر تحضيراته للمواجهة المرتقبة بحصة تدريبية مساء الخميس، والتي ستكون متاحة أمام وسائل الإعلام في دقائقها الـ15 الأولى.

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كرة القدم كأس آسيا قطر
الرياضة رياضة سعودية

الجوهرة بنت سعد تعتذر من مواصلة سباق انتخابات التنس… والعريفي يتأهب لخلافتها

الأميرة الجوهرة بنت سعد بن فيصل (الشرق الأوسط)
الأميرة الجوهرة بنت سعد بن فيصل (الشرق الأوسط)
TT
TT

الجوهرة بنت سعد تعتذر من مواصلة سباق انتخابات التنس… والعريفي يتأهب لخلافتها

الأميرة الجوهرة بنت سعد بن فيصل (الشرق الأوسط)
الأميرة الجوهرة بنت سعد بن فيصل (الشرق الأوسط)

اعتذرت الأميرة الجوهرة بنت سعد بن فيصل عن الاستمرار في سباق انتخابات رئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتنس، بعد علمها بأن الدورة الانتخابية المقبلة ستكون لمدة عامين فقط، وتنتهي في عام 2028، بدلاً من عام 2030.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الدكتور صالح العريفي يستعد لخلافة الأميرة الجوهرة في رئاسة القائمة ذاتها، على أن يتقدم بملف ترشحه رسمياً الخميس، مع الإبقاء على الأسماء التي ضمتها القائمة السابقة، باستثناء تغيير مرشح الرئاسة.

وكانت الأميرة الجوهرة قد تقدمت الثلاثاء بقائمتها للترشح لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتنس، لتدخل المنافسة أمام محمد المسحل والدكتور ناصر عبد الله مهدي، في سباق يُنتظر أن يُحسم خلال الجمعية العمومية الانتخابية المقررة في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وضمت قائمتها 10 مرشحين، تتقدمهم الأميرة الجوهرة مرشحةً للرئاسة، وعبد الرحمن عبد الله الدايل نائباً للرئيس، إلى جانب ثمانية مرشحين لعضوية مجلس الإدارة، هم عبد الرحمن السلامة في التخصص البارالمبي، والدكتور سعد الصقعبي في التخصص الفني، والدكتور عمر السعيد في التخصص القانوني، والدكتور صالح العريفي في التخصص الإداري، ونوف الحمدي ومشاري الهرف في التخصص المالي، وعبد الرحمن الحبي والمهندسة نورة الموسى في التخصص التقني.

ومن المقرر أن يُغلق باب استقبال طلبات الترشح الخميس، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الانتخابية قبل انعقاد الجمعية العمومية في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

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رياضة سعودية تنس الرياضة السعودية
الرياضة رياضة سعودية

‫الفيصلي يستأنف تدريباته الخميس... وجماهيره تترقب التغيير

جيوفاني سوليناس (تصوير: نايف العتيبي)
جيوفاني سوليناس (تصوير: نايف العتيبي)
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‫الفيصلي يستأنف تدريباته الخميس... وجماهيره تترقب التغيير

جيوفاني سوليناس (تصوير: نايف العتيبي)
جيوفاني سوليناس (تصوير: نايف العتيبي)

يستأنف فريق الفيصلي، الخميس، تدريباته اليومية على ملعب النادي بحرمة تحت إشراف المدرب الإيطالي جيوفاني سوليناس، وذلك بعد الإجازة التي منحها الأخير للاعبين.

وجاء التوقف تزامناً مع قرار إعادة جدولة بطولة كأس آسيا 2027، والتي تستضيفها السعودية، حيث تم تأجيل الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين، ومنها مباراة الفيصلي والدرعية والتي تم تحديدها يوم 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي على ملعب مدينة الملك عبد الله ببريدة بعد نقلها من المجمعة؛ وذلك بسبب أعمال الزراعة الشتوية لملعب مدينة المجمعة الرياضية، وأيضاً مباراة الفيحاء والفتح للقرار نفسه.

وجددت إدارة نادي الفيصلي ثقتها بالمدرب الإيطالي، للاستمرار مع الفريق رغم الخسارة الرباعية في ديربي سدير أمام الفيحاء قبل أن يتم تأجيل مباراته أمام الدرعية. وجاء تجديد الثقة بالمدرب الإيطالي، في خطوة تريد منها إدارة النادي إرساء الاستقرار الفني، وتعزيز جاهزية الفريق بعد فترة التوقف لتصحيح بعض الأخطاء؛ ولعل فترة التوقف تكون إيجابية للعودة للانتصارات، حيث كسب الفريق مواجهتين أمام الخلود وأبها، وتعادل في أربع مواجهات وخسر في ست، حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد عشر نقاط فقط.

وتأمل جماهير الفيصلي أن تكون فترة التوقف فرصه للعودة مجدداً لطريق الانتصارات والابتعاد عن مراكز الخطر في أول موسم للعنابي بعد صعوده للدوري السعودي في مرحلة تعتبر مهمة وصعبة للفريق لإثبات نفسة وإسعاد جماهيره في البقاء لموسم آخر.

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