الجوهرة بنت سعد تعتذر من مواصلة سباق انتخابات التنس… والعريفي يتأهب لخلافتها

اعتذرت الأميرة الجوهرة بنت سعد بن فيصل عن الاستمرار في سباق انتخابات رئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتنس، بعد علمها بأن الدورة الانتخابية المقبلة ستكون لمدة عامين فقط، وتنتهي في عام 2028، بدلاً من عام 2030.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الدكتور صالح العريفي يستعد لخلافة الأميرة الجوهرة في رئاسة القائمة ذاتها، على أن يتقدم بملف ترشحه رسمياً الخميس، مع الإبقاء على الأسماء التي ضمتها القائمة السابقة، باستثناء تغيير مرشح الرئاسة.

وكانت الأميرة الجوهرة قد تقدمت الثلاثاء بقائمتها للترشح لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتنس، لتدخل المنافسة أمام محمد المسحل والدكتور ناصر عبد الله مهدي، في سباق يُنتظر أن يُحسم خلال الجمعية العمومية الانتخابية المقررة في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وضمت قائمتها 10 مرشحين، تتقدمهم الأميرة الجوهرة مرشحةً للرئاسة، وعبد الرحمن عبد الله الدايل نائباً للرئيس، إلى جانب ثمانية مرشحين لعضوية مجلس الإدارة، هم عبد الرحمن السلامة في التخصص البارالمبي، والدكتور سعد الصقعبي في التخصص الفني، والدكتور عمر السعيد في التخصص القانوني، والدكتور صالح العريفي في التخصص الإداري، ونوف الحمدي ومشاري الهرف في التخصص المالي، وعبد الرحمن الحبي والمهندسة نورة الموسى في التخصص التقني.

ومن المقرر أن يُغلق باب استقبال طلبات الترشح الخميس، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الانتخابية قبل انعقاد الجمعية العمومية في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.