ضربات متتالية تربك حسابات الأهلي قبل كلاسيكو النصر
تتزايد التحديات التي تواجه الجهاز الفني في ظل الإصابات التي طالت عدداً من العناصر الأساسية (نادي الأهلي)
تتزايد التحديات التي تواجه الجهاز الفني لفريق الأهلي، بقيادة المدرب مارينو بوسيتش، قبل المواجهة المرتقبة أمام النصر، والمقررة في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في ظل الإصابات التي طالت عدداً من العناصر الأساسية، وأثارت تساؤلات بشأن جاهزية الفريق لخوض واحدة من أبرز مواجهاته في الدوري السعودي للمحترفين.
ويواجه الأهلي وضعاً فنياً معقداً مع وجود ستة لاعبين ضمن قائمة المصابين، يتقدمهم المدافع التركي ميريح ديميرال، إلى جانب زكريا هوساوي، وصالح أبو الشامات، ونايف مسعود، والأرميني إدوارد سبيرتسيان، والفرنسي فالنتين أتانغانا، ما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ يتعلق بإيجاد البدائل المناسبة، خصوصاً في حال استمرار غياب بعض هذه الأسماء حتى موعد الكلاسيكو.
وتأتي هذه التطورات في توقيت حساس للفريق الأهلاوي، الذي يسعى إلى استعادة توازنه الفني بعد النتائج الأخيرة التي أثارت حالة من عدم الرضا في الأوساط الأهلاوية، وسط ترقب لمستقبل الجهاز الفني ومدى قدرته على معالجة أوجه القصور قبل العودة إلى المنافسات.
وتشكل الإصابات المتعددة مصدر قلق للجهاز الفني، لا سيما أنها تشمل خطوطاً مختلفة من الفريق، الأمر الذي قد يؤثر في الخيارات التكتيكية والتشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها المدرب أمام النصر، في مواجهة تتطلب جاهزية بدنية وفنية عالية.
ومن المنتظر أن تكون التقارير الطبية خلال الأيام المقبلة عاملاً حاسماً في تحديد موقف اللاعبين المصابين، ومدى إمكانية عودة بعضهم إلى التدريبات الجماعية قبل المباراة، في وقت يسعى فيه الجهاز الطبي إلى تجهيز أكبر عدد ممكن من العناصر، دون المجازفة بعودتهم قبل اكتمال جاهزيتهم.
ولا تقتصر التحديات الأهلاوية على ملف الإصابات، إذ يجد الجهاز الفني نفسه أمام ضرورة استثمار فترة التوقف في تصحيح الأخطاء الفنية، ورفع مستوى الانسجام بين اللاعبين، وتجهيز البدائل القادرة على تعويض الغيابات المحتملة.
وتترقب الجماهير الأهلاوية تطورات الحالة الطبية للاعبين خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن مواجهة النصر تمثل اختباراً مهماً لقدرة الفريق على تجاوز الظروف الحالية، واستعادة الثقة قبل الدخول في مرحلة تتطلب مزيداً من الاستقرار الفني والنتائج الإيجابية.
ويبقى السؤال الأبرز داخل الأوساط الأهلاوية: هل تسعف الأيام المتبقية الجهاز الطبي في إعادة بعض العناصر المؤثرة قبل مواجهة النصر، أم يجد الأهلي نفسه مضطراً لخوض الكلاسيكو وسط غيابات قد تفرض على مدربه خيارات فنية مختلفة؟
ضربات متتالية تربك حسابات الأهلي قبل كلاسيكو النصر
تتزايد التحديات التي تواجه الجهاز الفني في ظل الإصابات التي طالت عدداً من العناصر الأساسية (نادي الأهلي)
تتزايد التحديات التي تواجه الجهاز الفني لفريق الأهلي، بقيادة المدرب مارينو بوسيتش، قبل المواجهة المرتقبة أمام النصر، والمقررة في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في ظل الإصابات التي طالت عدداً من العناصر الأساسية، وأثارت تساؤلات بشأن جاهزية الفريق لخوض واحدة من أبرز مواجهاته في الدوري السعودي للمحترفين.
ويواجه الأهلي وضعاً فنياً معقداً مع وجود ستة لاعبين ضمن قائمة المصابين، يتقدمهم المدافع التركي ميريح ديميرال، إلى جانب زكريا هوساوي، وصالح أبو الشامات، ونايف مسعود، والأرميني إدوارد سبيرتسيان، والفرنسي فالنتين أتانغانا، ما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ يتعلق بإيجاد البدائل المناسبة، خصوصاً في حال استمرار غياب بعض هذه الأسماء حتى موعد الكلاسيكو.
وتأتي هذه التطورات في توقيت حساس للفريق الأهلاوي، الذي يسعى إلى استعادة توازنه الفني بعد النتائج الأخيرة التي أثارت حالة من عدم الرضا في الأوساط الأهلاوية، وسط ترقب لمستقبل الجهاز الفني ومدى قدرته على معالجة أوجه القصور قبل العودة إلى المنافسات.
وتشكل الإصابات المتعددة مصدر قلق للجهاز الفني، لا سيما أنها تشمل خطوطاً مختلفة من الفريق، الأمر الذي قد يؤثر في الخيارات التكتيكية والتشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها المدرب أمام النصر، في مواجهة تتطلب جاهزية بدنية وفنية عالية.
ومن المنتظر أن تكون التقارير الطبية خلال الأيام المقبلة عاملاً حاسماً في تحديد موقف اللاعبين المصابين، ومدى إمكانية عودة بعضهم إلى التدريبات الجماعية قبل المباراة، في وقت يسعى فيه الجهاز الطبي إلى تجهيز أكبر عدد ممكن من العناصر، دون المجازفة بعودتهم قبل اكتمال جاهزيتهم.
ولا تقتصر التحديات الأهلاوية على ملف الإصابات، إذ يجد الجهاز الفني نفسه أمام ضرورة استثمار فترة التوقف في تصحيح الأخطاء الفنية، ورفع مستوى الانسجام بين اللاعبين، وتجهيز البدائل القادرة على تعويض الغيابات المحتملة.
وتترقب الجماهير الأهلاوية تطورات الحالة الطبية للاعبين خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن مواجهة النصر تمثل اختباراً مهماً لقدرة الفريق على تجاوز الظروف الحالية، واستعادة الثقة قبل الدخول في مرحلة تتطلب مزيداً من الاستقرار الفني والنتائج الإيجابية.
ويبقى السؤال الأبرز داخل الأوساط الأهلاوية: هل تسعف الأيام المتبقية الجهاز الطبي في إعادة بعض العناصر المؤثرة قبل مواجهة النصر، أم يجد الأهلي نفسه مضطراً لخوض الكلاسيكو وسط غيابات قد تفرض على مدربه خيارات فنية مختلفة؟
انتصار وحيد في 35 مباراة... ثلاثي قاع الدوري السعودي غارق في أزمتهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5339923-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-35-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%AA%D9%87
انتصار وحيد في 35 مباراة... ثلاثي قاع الدوري السعودي غارق في أزمته
مدرب التعاون يفكر في كيفية تحقيق الفوز الأول في الدوري (نادي التعاون)
انتصار وحيد في 35 مباراة؛ تلك حصيلة الفتح والتعاون وأبها بعد انقضاء الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين، في بداية كارثية وضعت الفرق الـ3 في مراكز الهبوط المباشر، بعدما جمعت مجتمِعة 14 نقطة فقط من أصل 105 نقاط ممكنة، في مشهد يبدو أشد قسوة على التعاون الذي اعتاد المنافسة على مراكز المقدمة خلال المواسم الأخيرة.
ولم تتجاوز نسبة الانتصارات الجماعية للفرق الثلاثة 2.9 في المائة، بعدما تكبدت 23 هزيمة، مقابل 11 تعادلاً، في حين جاء الانتصار الوحيد من نصيب الفتح، ليبقى التعاون وأبها دون أي فوز حتى الآن.
وتكشف الأرقام عن أزمة هجومية ودفاعية مشتركة، بعدما سجلت الفرق الثلاثة 23 هدفاً فقط، بمعدل 0.66 هدف في المباراة، مقابل استقبال 64 هدفاً، بمعدل 1.83 هدف؛ مما يعكس حجم التحديات التي تواجهها في محاولاتها الابتعاد عن مراكز الهبوط.
ويبدو الفتح، صاحب المركز الـ16 برصيد 6 نقاط، أفضل الثلاثي من حيث عدد الانتصارات، بعدما حقق فوزاً واحداً، و3 تعادلات، مقابل 8 هزائم، خلال 12 مباراة، إلا إن امتلاكه الانتصار الوحيد لا يحجب حقيقة أنه صاحب الدفاع الأكثر استقبالاً للأهداف بينها، بعدما اهتزت شباكه 25 مرة، مقابل تسجيل 10 أهداف.
ويعكس هذا التباين جانباً من أزمة الفريق؛ فالفتح يتفوق هجومياً على منافسيه المباشرين عند مراكز الهبوط المباشر، لكنه لم ينجح في ترجمة ذلك إلى نتائج تمنحه هامشاً أكبر من الأمان، بعدما استقبل ما يزيد على هدفين في المباراة الواحدة.
وفي المقابل، تبدو أزمة التعاون مختلفة بعض الشيء؛ إذ يقبع في المركز الـ17 برصيد 5 نقاط، بعدما تعادل في 5 مباريات وخسر 7، دون أن يتمكن من تحقيق أي انتصار خلال 12 مواجهة.
وتكشف حصيلته الهجومية عن أحد أبرز أسباب هذا التعثر، بعدما سجل 6 أهداف فقط، بمعدل نصف هدف في المباراة، ليكون صاحب أضعف هجوم بين الثلاثي، في وقت استقبلت خلاله شباكه 20 هدفاً.
ورغم أن التعاون نجح في الخروج بنقطة التعادل 5 مرات، فإن عجزه عن حسم أي مواجهة لمصلحته أبقاه في دائرة الخطر، وأفقده فرصة الاستفادة من المباريات التي كان قريباً خلالها من تحقيق انتصاره الأول.
وكانت مواجهته الأخيرة أمام الاتفاق مثالاً واضحاً على ذلك، بعدما تقدم بهدف عبد الرزاق حمد الله من ركلة جزاء، قبل أن يستقبل هدف التعادل في الدقيقة الـ90، ليخرج بنقطة جديدة بدلاً من 3 نقاط كان في أمسّ الحاجة إليها، وقبلها كان في طريقه لاقتناص نقطة ثمينة أمام القادسية قبل أن تستقبل شباكه هدفا قاتلاً في الدقيقة الـ96.
وتتضاعف المفارقة في حالة التعاون بالنظر إلى نتائجه القارية، بعدما نجح في حسم تأهله إلى دور الـ16 من «دوري أبطال آسيا2»، في الوقت الذي لا يزال فيه عاجزاً عن تحقيق انتصاره الأول محلياً.
ويطرح هذا التباين تساؤلات بشأن قدرة الفريق على نقل شخصيته الآسيوية إلى الدوري، خصوصاً مع اختلاف طبيعة المنافسة وضغط المباريات وتعدد الغيابات.
أما أبها، فيقبع في المركز الأخير بـ3 نقاط من 11 مباراة، بعدما تعادل 3 مرات، وخسر 8 مواجهات، مسجلاً 7 أهداف ومستقبِلاً 19 هدفاً.
ورغم أن الفريق لم يتذوق طعم الانتصار حتى الآن، فإنه خرج بنقطة من مواجهته الأخيرة أمام الاتحاد، في نتيجة قد تمنحه دفعة معنوية قبل استئناف المنافسات، خصوصاً أنها جاءت بالتزامن مع تولى الكرواتي تيو بيريجا قيادة الفريق، خلفاً لمواطنه دامير بوريتش.
وتمنح فترة التوقف الحالية الأجهزة الفنية فرصة لإعادة تقييم الأداء، واستعادة المصابين، والعمل على رفع الجاهزية البدنية، ومعالجة الأخطاء التي تكررت خلال الجولات الماضية، خصوصاً لدى فريق أبها الذي أعلن قبل أيام من فترة التوقف إقالة دامير بوريتش بصورة رسمية.
وبالنسبة إلى التعاون، فإن الحاجة إلى استعادة العناصر المصابة تبدو أكبر إلحاحاً، بعدما عانى الفريق غيابات في مراكز دفاعية متشابهة، فيما يتطلع الفتح إلى معالجة هشاشته الدفاعية، ويبحث أبها عن ترجمة التغييرات الفنية إلى انتصارات تعيد إليه الأمل.
وتزداد أهمية المرحلة المقبلة مع اقتراب المواجهات المباشرة بين الفرق التي تتنافس للهروب من مراكز الهبوط، وتبرز مواجهة التعاون وأبها المرتقبة بعد التوقف، وفق الجدول المتاح، بوصفها من المحطات المهمة في هذا الصراع، خصوصاً أن الفريقين لم يحققا أي انتصار حتى الآن؛ مما يجعل المباراة فرصة لأحدهما لكسر سلسلة التعثرات، أو استمرار الأزمة في حال انتهائها بالتعادل.
المفارقة المشتركة بين هذه الفرق الـ3، هي تغيير المدربين؛ فقد استهل الفتح موسمه تحت قيادة مدربه الوطني خالد العطوي قبل أن ترافقه الحالة السلبية، ليقرر رحيله والتعاقد مع المغربي جمال السلامي؛ الذي لم تتغير معه الحال بصورة كبيرة باستثناء انتصار وحيد. أما التعاون فقد دشن موسمه بقيادة الصربي زاركو لازيتيتش، قبل أن تقرر الإدارة إقالته بعد الخسارة القاسية بسداسية من الهلال، وتتعاقد مع مواطنه فوك رازوفيتش. أما أبها فاستمر رهانه على مدرب الصعود دامير بوريتش، قبل أن يقرر إقالته وتعيين المدير الفني للفئات السنية الكرواتي تيو بيريجا.
ورغم قتامة الأرقام، فإن الموسم لا يزال في مراحله الأولى، وتبقى أمام الأندية الـ3 فرص كثيرة لتعديل مسارها، لكن استمرار المعدلات الحالية؛ من ضعف التسجيل وكثرة استقبال الأهداف، قد يجعل مهمة الابتعاد عن مراكز الهبوط أعقد مع تقدم الجولات.
بعد التوقف، ستكون هذه الأندية أمام تحديات قوية، أبرزها التعاون في مواجهة الأهلي، أما أبها فسيكون على موعد مع الشباب، في حين سيواجه الفتح نظيره الرياض.
هل تدفع الكرة السعودية ثمن تكدس اللاعبين في الأندية الكبرى؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5339922-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89%D8%9F
هل تدفع الكرة السعودية ثمن تكدس اللاعبين في الأندية الكبرى؟
مراد هوساوي لم يحصل على فرصته رغم أن التوقعات أن موهبته ستكون مختفة (نادي الهلال)
تثير محدودية مشاركة بعض اللاعبين السعوديين مع أنديتهم تساؤلات كثيرة بشأن تأثير تكدس المواهب المحلية في الفرق الكبرى على مستقبل هؤلاء اللاعبين وفرص حضورهم مع المنتخب السعودي، الذي يستعد لاستحقاقات مقبلة، أبرزها كأس آسيا 2027 المقررة في المملكة. ومع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، تعود إلى الواجهة قضية انتقال اللاعبين الذين لا يحصلون على دقائق كافية إلى أندية تتيح لهم المشاركة بانتظام، بما يخدم مسيرتهم الفنية ويعزز خيارات «الأخضر».
وتبرز تجربة مراد هوساوي بوصفها إحدى الحالات التي تعكس هذه الإشكالية، بعدما انتقل في يناير (كانون الثاني) الماضي من الخليج إلى الهلال بصفقة كبيرة خلال فترة الانتقالات الشتوية، إثر منافسة عدة أندية على التعاقد معه. ونجح الهلال في حسم الصفقة، في ظل رغبة اللاعب وإلحاحه على الانتقال إلى أحد الأندية الكبيرة والمنافسة، قبل أن يختار العرض الهلالي من بين العروض المقدمة إليه.
ولم تكن بداية هوساوي مع الهلال مشجعة إلى حد كبير، إذ واجه صعوبة في ترك بصمته خلال مشاركاته المحدودة، ومن بينها مواجهة السد القطري في النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا للنخبة، التي دخلها بديلاً وأهدر خلالها عدداً من الفرص السانحة للتسجيل، قبل أن تنتهي المباراة بالتعادل ويودع الهلال البطولة بركلات الترجيح.
وأثارت تلك المواجهة تساؤلات بشأن تأثيرها في فرص اللاعب اللاحقة، في ظل محدودية مشاركاته تحت قيادة المدرب الإيطالي إنزاغي، الذي اعتمد على مجموعة محددة من اللاعبين، فيما لم يحصل عدد من عناصر الفريق على فرص كافية. وتزامن ذلك مع موسم فقد فيه الهلال لقب الدوري السعودي، واكتفى بالتتويج بكأس الملك، وسط تساؤلات بشأن تأثير الاعتماد المتكرر على مجموعة بعينها في إرهاق اللاعبين.
وكان هوساوي قد تلقى نصائح بعدم الاستعجال في الانتقال إلى نادٍ كبير يضم عدداً وافراً من النجوم، خشية فقدان مركزه الأساسي وفرصه في الانضمام إلى المنتخب السعودي. وتزامنت محدودية مشاركاته مع استبعاده من قائمة «الأخضر» في مونديال 2026، ثم غيابه عن خيارات المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، رغم معرفة الأخير بإمكاناته الفنية.
وتعود العلاقة الفنية بين دونيس وهوساوي إلى فترة عمل المدرب مع الخليج، حين استقطب النادي اللاعب من أحد، وأسهم المدرب اليوناني في تطوير مستواه ومنحه فرصة المشاركة أساسياً، قبل أن يصبح ضمن الأسماء السعودية التي حضرت في كأس العرب 2025 بالدوحة، خلال فترة قيادة المدرب الفرنسي إيرفي رينارد للمنتخب.
وتعيد هذه الحالة طرح تساؤل أوسع بشأن تعاقد الأندية المقتدرة مالياً مع لاعبين سعوديين صاعدين من أندية أخرى، في إطار سعيها إلى تعزيز صفوفها، مقابل الصعوبات التي قد يواجهها هؤلاء اللاعبون في الحصول على فرص منتظمة، وسط وفرة النجوم المحليين والأجانب. وهي قضية سبق أن استدعت إقرار أنظمة تنظم بعض حالات الانتقال خلال سنوات ماضية، إلا أن الظاهرة استمرت، وإن شهدت تراجعاً في بعض جوانبها.
وفي المقابل، تقدم تجربة سلطان هارون نموذجاً مختلفاً للتعامل مع محدودية فرص المشاركة، بعدما أعاره القادسية إلى الاتفاق بعد قرابة شهرين من شراء عقده، إلى جانب زميله أحمد السياحي من نادي الرياض.
وجاءت إعارة هارون بعدما رأى المدرب الآيرلندي رودجرز أن فرص مشاركته مع القادسية في المسابقات التي ينافس فيها الفريق ستكون محدودة، بخلاف زميله السياحي الذي بدأ يحصل على فرص لتمثيل الفريق.
واستفاد هارون من انتقاله إلى الاتفاق، حيث قدم مستويات جيدة، وسجل هدفاً رائعاً في شباك الاتحاد ضمن منافسات الدوري، وأظهر مهارات مميزة خلال التدريبات وبعض المباريات التي شارك فيها. ومع بلوغه 20 عاماً، تبرز أهمية هذه التجربة في منحه مزيداً من الخبرة، تمهيداً لعودته إلى القادسية بقدرات تنافسية أكبر.
ولا تقتصر المطالب بإتاحة فرص أوسع للاعبين السعوديين على المتابعين، إذ سبق أن طرح عدد من المدربين، خصوصاً في الأندية المتوسطة وتلك التي تصارع سنوياً من أجل البقاء، هذه القضية خلال اجتماع عُقد قبل قرابة موسمين. وتركزت مطالبهم على أهمية تدوير اللاعبين الذين لا يجدون فرصاً كافية مع أنديتهم، من خلال تسهيل انتقالهم إلى فرق تحتاج إلى خدماتهم، وتستطيع منحهم فرص المشاركة الأساسية، بما يرفع حدة المنافسة ويعزز تطور اللاعبين وإمكانات بروزهم.
واستشهد بعض المدربين بتجربة فراس البريكان، الذي انتقل من النصر إلى الفتح، ونجح في تقديم مستويات لافتة، قبل انتقاله إلى الأهلي، ليصبح أحد الخيارات الأساسية في المنتخب السعودي الأول.
وتبرز أيضاً تجربة الحارس نواف العقيدي، الذي حصل على فرصة المشاركة أساسياً مع الفتح في الموسم قبل الماضي، بعدما انتقل إليه معاراً من النصر خلال فترة التسجيل الشتوية، قبل أن يعود بعدها إلى المنتخب السعودي.
وتعكس تجربتا البريكان والعقيدي أهمية حصول اللاعب على دقائق مشاركة منتظمة، حتى إن تطلب ذلك الانتقال إلى نادٍ أقل من حيث الشعبية والجماهيرية والأضواء، أو تقديم تنازلات في الجانب المادي، مقابل المحافظة على تطوره الفني وتعزيز فرص حضوره الدولي.
ومع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، تتجه الأنظار إلى الأندية الكبرى التي تضم عدداً كبيراً من اللاعبين السعوديين، لمعرفة مدى استعدادها لإتاحة الفرصة أمام العناصر محدودة المشاركة للانتقال إلى أندية أخرى، سواء على سبيل الإعارة أو الانتقال، بما يمنحها مساحة أكبر لاكتساب الخبرة والعودة إلى المنافسة على مقاعد المنتخب.