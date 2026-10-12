غالتييه: على نيوم أن يتعامل بجدية مع بطولة أندية الخليج

أكد الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب نيوم، أهمية المشاركة الخليجية، مشيراً إلى أنه عقد اجتماعاً مع اللاعبين شدّد خلاله على قيمة البطولة، رغم ضغط المباريات خلال الفترة الحالية، ورغبته في التعامل معها بجدية تتناسب مع طموحات النادي. ويدشّن فريق نيوم مشاركته الخارجية الأولى في تاريخه، عندما يواجه شعب حضرموت اليمني في مستهل مشواره ببطولة دوري أبطال الخليج، في مواجهة تحمل أهمية خاصة للنادي وجماهيره في منطقة تبوك، بالتزامن مع خوض الفريق أول مباراة رسمية على ملعب النادي الوطني. وأوضح غالتييه في المؤتمر الصحافي أن نيوم سيدخل المواجهة بالتشكيلة الأساسية، مؤكداً أن الأفضل جاهزية من اللاعبين سيحصل على فرصة المشاركة، في ظل اهتمام الجهاز الفني بجميع البطولات التي يخوضها الفريق.
️| كريستوف غالتييه مدرب فريق #نيوم في المؤتمر الصحافي:- مباراة تاريخية، ومشاركة خارجية لأول مرة في تاريخ النادي، اجتمعت مع اللاعبين وأوضحت لهم بأن البطولة مهمة رغم الضغط الكبير هذه الفترة، وفرصة للاعبين الذين لم يجدو فرصة المشاركة في الدوري، البطولة لديها لوائح مختلفة لأنها... pic.twitter.com/RD2yYsC3wh
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 12, 2026
وأشار المدرب الفرنسي إلى أن لوائح البطولة، التي تسمح بتسجيل 35 لاعباً، تمنح الجهاز الفني مساحة أوسع للاستفادة من عناصر الفريق، خصوصاً اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرص كافية للمشاركة في منافسات الدوري. وعن منافسه شعب حضرموت، أوضح غالتييه أن الجهاز الفني درس الفريق اليمني، لكنه لا يزال يراه منافساً يصعب التنبؤ بتفاصيله، مشدداً على ضرورة الحذر والاستعداد لأي مفاجآت قد تفرضها مجريات المباراة.
وفي سياق متصل، كشف مدرب نيوم عن استمرار غياب أمادو كوني لفترة طويلة، بعد الإصابة الصعبة التي تعرض لها خلال مواجهة الحزم، في ضربة جديدة للفريق الذي يخوض مرحلة تتطلب التعامل مع تعدد الاستحقاقات.
من جانبه، وصف محمد البريك، قائد فريق نيوم، المشاركة الخليجية بأنها محطة مهمة لجميع مكونات النادي، من إدارة وجهاز فني ولاعبين وجماهير، معرباً عن أمله في تقديم مستويات تعكس طموحات الفريق في ظهوره الخارجي الأول. ووجّه البريك دعوة إلى جماهير منطقة تبوك للحضور ومساندة الفريق، مؤكداً أن المباراة تمثل مناسبة استثنائية؛ كونها أول مشاركة خارجية في تاريخ نيوم، وأول مواجهة رسمية يخوضها الفريق على ملعب النادي الوطني، إلى جانب أهمية تمثيل الكرة السعودية في البطولة الخليجية.