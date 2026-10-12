غالتييه: على نيوم أن يتعامل بجدية مع بطولة أندية الخليج

أعرب الآيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب القادسية، عن خيبة أمله بعد تعادل فريقه أمام مضيفه باختاكور الأوزبكي، ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكداً أن ركلة الجزاء المتأخرة التي احتُسبت لمصلحة الفريق الأوزبكي حرمت فريقه من تحقيق الانتصار، مشيراً إلى أنه لا يعتقد بصحة القرار.

وقال رودجرز، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «بالتأكيد، كانت مباراة جيدة للغاية، لكننا نشعر بخيبة أمل بعد استقبال هدف من ركلة جزاء في وقت متأخر جداً، وفي الحقيقة لا أعتقد أنها كانت ركلة جزاء من الأساس».

وأضاف: «قدم اللاعبون كل ما لديهم على أرض الملعب، وأظهروا طاقة كبيرة، خصوصاً إذا أخذنا في الحسبان أننا خضنا مباراة، مساء الجمعة الماضي، إلى جانب الإرهاق الناتج عن السفر».

وتابع مدرب القادسية: «بذل اللاعبون مجهوداً رائعاً، وربما يشعرون بالإحباط الآن لعدم تحقيق الفوز، لكن الأمر المهم دائماً في هذا المستوى من المنافسات هو أنه إذا لم تتمكن من الفوز، فعليك الحرص على عدم الخسارة، وهذا ما نجحنا في تحقيقه».

وأشار رودجرز إلى أن فريقه أهدر فرصاً كانت كفيلة بحسم المواجهة، قائلاً: «أضعنا بعض الفرص التي لم نستثمرها بالشكل المطلوب، وفي النهاية سنكتفي بنقطة التعادل ونعود إلى ديارنا».

وعن مجريات المباراة، أوضح: «عندما تواجه فريقاً جيداً، فإن الخروج بنتيجة التعادل يُعد أمراً مقبولاً، لكننا كنا متقدمين حتى اللحظات الأخيرة، ولم يكن لدى المنافس ما يخسره؛ لذلك اندفع إلى الأمام، وأرسل العديد من الكرات العرضية، وفرض ضغطاً كبيراً علينا».

وأضاف: «عندما نحلل المباراة، سنجد على الأرجح أنه كان بإمكاننا التعامل مع الكرة بصورة أفضل، خصوصاً في الشوط الثاني، من أجل فرض سيطرتنا على مجريات اللعب».

وشدد المدرب الآيرلندي الشمالي على أهمية حصيلة فريقه في أول جولتين من البطولة، قائلاً: «حصدنا 4 نقاط من أول مباراتين، وهذه تجربة مثالية لكثير من لاعبينا الذين يخوضون منافسات على هذا المستوى».

واستطرد: «كانت مباراة قوية أمام منافس جيد، وكما أقول دائماً، نحن معتادون على الفوز، ونمتلك عقلية انتصارية، ولذلك عندما لا نحقق الانتصار نشعر بخيبة أمل مباشرة».

واختتم رودجرز حديثه قائلاً: «أعتقد أننا بعد مراجعة المباراة وتقييمها، سنقبل بنقطة التعادل، ونمضي قدماً للتركيز على مواجهتنا المقبلة في البطولة».

من جانبه، أكد الغاني كريستوفر بونسو باه، لاعب القادسية، أن فريقه يدخل جميع مبارياته بهدف تحقيق الانتصار، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يحرص على ترسيخ عقلية الفوز لدى اللاعبين.

وقال بونسو باه، خلال المؤتمر الصحافي: «نخوض كل مباراة بهدف الفوز، ونمتلك العقلية التي تدفعنا إلى البحث عن الانتصار في جميع المواجهات».

وأضاف: «المدرب يغرس فينا دائماً فكرة أنه إذا لم نتمكن من تحقيق الفوز، فعلينا ألا نخسر، ومع ذلك نحن نقدم مستويات جيدة، ونظهر بصورة مميزة في المباريات».