«الأخضر» يُبقي آل سالم وعبد القدوس والصانبي في المعسكر المونديالي

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أنه تقرر رسمياً استمرار الثلاثي؛ المهاجم عبد الله آل سالم، وثنائي حراسة المرمى عبد الرحمن الصانبي وعبد القدوس عطية، رفقة بعثة المنتخب السعودي في الولايات المتحدة الأميركية، رغم تواجدهم خارج القائمة الرسمية للأخضر، ومواصلة تدريباتهم الجماعية حتى نهاية المشوار المونديالي.
وفيما يخص الموقف القانوني واللوائح المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن تعديلات القائمة الرسمية، تنتهي المهلة الممنوحة لتسجيل المهاجم عبد الله آل سالم ضمن القائمة الأساسية للمونديال يوم الأحد، الموافق للرابع عشر من يونيو الجاري، وهو الموعد الذي يمثل المهلة الأخيرة المتاحة (قبل 24 ساعة من انطلاق مواجهة الأوروغواي الافتتاحية) لإجراء أي تعديل أو استبدال في قائمة اللاعبين بداعي الإصابة؛ أما على مستوى مراكز حراسة المرمى، فإن لوائح الفيفا تمنح مرونة أكبر للأجهزة الفنية، حيث تظل عملية استدعاء أو إضافة أي حارس بديل في حال تعرض أحد الحراس الأساسيين لإصابة بليغة، متاحة ومكفولة حتى بعد انطلاق منافسات البطولة رسمياً.
وجاء قرار بقاء المهاجم عبد الله آل سالم وملازمته لمعسكر الصقور برغبة مشتركة من اللاعب نفسه، الذي أبدى حرصاً كبيراً على دعم زملائه، وبتأييد وتنسيق تام من الجهازين الفني والإداري للمنتخب، مما يوفر ضمانا في حال حدوث أي مستجدات.