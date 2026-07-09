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الرياضة رياضة سعودية

الخليج يبدأ معسكر هولندا... وينتظر إتمام صفقة فولغيني

أنغيلوا فولغيني (رويترز)
أنغيلوا فولغيني (رويترز)
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الخليج يبدأ معسكر هولندا... وينتظر إتمام صفقة فولغيني

أنغيلوا فولغيني (رويترز)
أنغيلوا فولغيني (رويترز)

بات اللاعب الفرنسي أنغيلوا فولغيني قريباً من العودة إلى الدوري السعودي للمحترفين عبر بوابة نادي الخليج، حيث وافق على عقد جديد للعب في المملكة بعد نهاية فترة إعارته لنادي التعاون.

وسيمثل اللاعب فولغيني إضافة كبيرة لفريق الخليج في حال تم التعاقد معه رسمياً؛ بناء على الأرقام التي حققها في تجربته السابقة مع التعاون؛ حيث أسهم في انتصارات مثيرة، من أبرزها أمام القادسية الذي كان التعاون الفريق الوحيد الذي لم يتفوق عليه في الموسم الماضي، حيث سجل هدفاً خلال مواجهة الفريقين في بريدة.

ولا يزال النقاش موجوداً بشأن الجوانب المادية، وفق مصادر «الشرق الأوسط»، بحسبان أن النادي رصد ميزانية محددة للتعاقدات ولا يود كسرها تماشياً وسياسة إدارة النادي في عدم كسر الأرقام المحددة؛ خشية الدخول في التزامات مالية تفوق إمكاناتها، كما أن الأمر مرتبط بلجنة الرقابة المالية في الأندية.

ونال الخليج ميزانية من «لجنة الاستقطاب» أفضل مما كانت عليه في سنوات ماضية، بعد أن ثبت أقدامه لرابع موسم على التوالي.

ووفق شبكة «ليكيب» الفرنسية، فإن «أنغيلو فولغيني لاعب نادي لانس الفرنسي على مقربة من الانتقال إلى صفوف نادي الخليج، وذلك خلال نافذة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد حسم كل الأمور والبنود الشخصية خلال الفترة الماضية، لحسم انضمامه لصفوف الفريق».

وعلى صعيد متصل بالخليج، فقد وصلت بعثة الفريق إلى هولندا حيث سيقيم الفريق معسكراً إعدادياً لمدة 3 أسابيع تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزية غوميز. وضمت إدارة الخليج بشكل رسمي عدداً من الأسماء المحلية والأجنبية خلال صيف هذا العام، بداية من اللاعب السنغالي كيكي كوياتي، والإسباني عمر ماكساريل، والبرتغالي ميغيل كرسبو، كما ضم اللاعب المحلي الشاب نواف الصعدي، والحارس محمد إبراهيم.

وفقد الخليج عدداً كبيراً من لاعبيه مع نهاية الموسم الماضي نتيجة نهاية العقود؛ يتقدمهم اللاعب اليوناني كوستاس فورتونيس الذي يعدّ أبرز لاعب أجنبي في تاريخ نادي الخليج بناء على الأرقام التي حققها في العامين الماضيين، حيث كان من نجوم الدوري السعودي بشكل عام. ويسعى المدرب غوميز؛ الخبير في المنافسات الكروية السعودية، إلى صناعة فريق منظم قادر على ضمان البقاء مبكراً في دوري المحترفين قبل أن يفكر في المنافسة على المراكز المتقدمة، وذلك وفق تأكيد المدرب نفسه، الذي أقر بأن المنافسة على بطولة الدوري تحتاج إلى فرق لديها إمكانات فنية وعناصرية وإمكانات مالية ضخمة تفوق نادي الخليج، مبيناً أنه لم يأتِ إلى الخليج من أجل تقديم وعود من الصعب جداً تحقيقها، بل كان واضحاً مع الإدارة بشأن ما يمكنه تحقيقه بعد أن جرى التفاوض معه لقيادة الفريق، مشيراً إلى أن قناعته بمشروع النادي جعلته يوافق على خوض التجربة الجديدة في فريق سعودي آخر بعد نهاية مشواره مع نادي الفتح.

من جانبه، بيّن المهندس أحمد خريدة، رئيس مجلس إدارة نادي الخليج، أن إدارة النادي ستواصل دعمها الفريق وعمل المدرب وتقديم كل الإمكانات من أجل تحقيق الأهداف المرسومة للموسم الجديد، مشيراً إلى أن «الإدارة تسعى إلى الاستفادة من كل القدرات والإمكانات المتاحة لظهور فريق الخليج بصورة جميلة ولائقة، كما حدث في غالبية الفترات خلال السنوات الأربع الماضية، حيث يجري العمل على مواصلة النهج الناجح والخطط الاستراتيجية، ليبقى الخليج في المكانة التي يستحقها». وأشار إلى أن «هناك تواصلاً إيجابياً مع (لجنة الاستقطاب) من أجل الانتهاء من عدد من الصفقات وفق حصة النادي من المخصصات المالية للتعاقدات»، مشيداً بالعمل الذي تؤديه «اللجنة»؛ «من أجل إنجاح عمل إدارات الأندية ونجاح الدوري السعودي للمحترفين بشكل عام».

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الفيحاء يترقب موافقة الرقابة المالية لتمديد عقد الحارثي

نواف الحارثي (نادي الفيحاء)
نواف الحارثي (نادي الفيحاء)
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الفيحاء يترقب موافقة الرقابة المالية لتمديد عقد الحارثي

نواف الحارثي (نادي الفيحاء)
نواف الحارثي (نادي الفيحاء)

اتفقت إدارة نادي الفيحاء مع اللاعب نواف الحارثي بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق في الموسم الماضي، وكانت رغبة الطرفين موجودة مما قرب وجهات النظر للاستمرار ويتبقى الموافقة النهائية من لجنة الرقابة المالية التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

يذكر أن الحارثي وقع قبل ثلاث مواسم للفيحاء في صفقة انتقال حرٍّ، لمدة ثلاثة مواسم.

وبدأ الحارثي (27 عاماً) مسيرته الرياضية في الفئات السنية بنادي الوحدة، ووصل إلى الفريق الأول، قبل أن ينتقل إلى نادي العين، وينتقل أخيراً إلى نادي الفيحاء والذي يعتبر من اللاعبين المهمين في خريطة الفريق في المواسم الماضية.

من جانب آخر، تمسَّك نادي ضمك بالمحترف الأرجنتيني «فالنتين فادا»، وذلك بعد العروض التي وصلت للنادي من بينها عرض نادي الفيحاء الذي يريد التعاقد مع اللاعب بطلب من مدرب ضمك السابق البرازيلي فابيو كاريلي والحالي للفريق، ولكن تغيرت بعض القناعات لدى مسيري إدارة النادي الجديدة في بقاء اللاعب أو بيع عقده الذي يمتد حتى نهاية 2027 وبدأت مسيرة اللاعب في نادي بوردو الفرنسي، حيث خاض عدة مواسم في الدوري الفرنسي، كما مثّل أندية سانت إيتيان وألميريا الإسباني، قبل أن يحط رحاله أخيراً في نادي ضمك الذي هبط في الموسم الماضي إلى دوري «يلو».

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ناديان في الدوري السعودي يستهدفان يوسف الرائد

عبد الله اليوسف (نادي الرائد)
عبد الله اليوسف (نادي الرائد)
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ناديان في الدوري السعودي يستهدفان يوسف الرائد

عبد الله اليوسف (نادي الرائد)
عبد الله اليوسف (نادي الرائد)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة نادي الحزم جددت عقد الظهير الأيمن عبد الله الشنقيطي، ليواصل مشواره مع الفريق في الموسم المقبل، ضمن مساعي النادي للحفاظ على استقرار قائمته الفنية قبل انطلاق المنافسات.

وفي المقابل، أنهى الظهير الأيسر عبد الله اليوسف ارتباطه مع نادي الرائد بعد نهاية عقده، ليصبح لاعباً حراً في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت المصادر أن اليوسف تلقى عرضين من أندية الدوري السعودي؛ أحدهما نادٍ في العاصمة الرياض والآخر نادٍ في القصيم، فيما يدرس اللاعب الخيارات المطروحة قبل حسم وجهته المقبلة خلال الأيام المقبلة.

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أبها ينافس ملقا الإسباني لحسم صفقة ياسين براهيمي

ياسين براهيمي (رويترز)
ياسين براهيمي (رويترز)
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أبها ينافس ملقا الإسباني لحسم صفقة ياسين براهيمي

ياسين براهيمي (رويترز)
ياسين براهيمي (رويترز)

دخل نادي أبها بقوة في سباق التعاقد مع الدولي الجزائري السابق ياسين براهيمي، ليقترب من إبرام إحدى أبرز صفقات فترة الانتقالات الصيفية، في ظل مساعي الإدارة لتعزيز صفوف الفريق بعناصر تمتلك الخبرة والجودة قبل انطلاق منافسات دوري روشن السعودي.

وفي تطور جديد، أفادت تقارير إعلامية جزائرية بأن نادي ملقا، الصاعد حديثاً إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني، دخل هو الآخر على خط المفاوضات، واضعاً براهيمي ضمن أولوياته لتدعيم صفوفه، مستنداً إلى الخبرة الكبيرة التي يمتلكها اللاعب في الملاعب الإسبانية بعد تجربته السابقة مع غرناطة.

ورغم الاهتمام الإسباني، علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن إدارة أبها كثفت تحركاتها خلال الساعات الأخيرة لتحويل مسار الصفقة لصالحها، بعدما قدمت عرضاً رياضياً ومالياً مغرياً، في محاولة لإقناع اللاعب بخوض تجربة جديدة في دوري روشن السعودي.

ويملك براهيمي مسيرة احترافية حافلة بدأت في أكاديمية كليرفونتين الفرنسية، إحدى أبرز أكاديميات تطوير المواهب في أوروبا، قبل أن يوقع أول عقد احترافي مع رين، ثم يخوض تجربة ناجحة في الدوري الإسباني بقميص غرناطة.

وشهدت مسيرته أفضل فتراتها مع بورتو، حيث أمضى خمسة مواسم توج خلالها بعدة ألقاب، وقدم مستويات مميزة جعلته أحد أبرز اللاعبين الجزائريين الذين تألقوا في الملاعب الأوروبية.

وفي عام 2019، وبعد مساهمته في تتويج منتخب الجزائر بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019، انتقل إلى الدوري القطري، حيث دافع عن ألوان الريان ثم الغرافة، وواصل تألقه الموسم الماضي، وكان أحد أبرز نجوم تتويج الغرافة بلقب كأس أمير قطر بعد الفوز على السد بنتيجة 4-1، إذ سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وفي حال نجح أبها في حسم الصفقة رسمياً، فسيظفر بخدمات لاعب يمتلك خبرات واسعة في الدوريات الفرنسية والإسبانية والبرتغالية والقطرية، إلى جانب سجل دولي مميز، ما يمثل إضافة فنية وقيادية كبيرة للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي.

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