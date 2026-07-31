ارتفاع عدد قتلى زلزال اليابان إلى 34

قالت حكومة إقليم كوماموتو الياباني في بيان إن عدد القتلى جراء الزلزال القوي الذي ضرب جنوب غرب البلاد في وقت سابق من هذا الأسبوع ارتفع إلى 34 شخصا اليوم الجمعة بعد أن كانت الحصيلة عند 25 شخصا.

كما أصيب ستة آخرون بجروح خطيرة جراء الزلزال الذي وقع في وقت متأخر من يوم الثلاثاء وأدى لانهيار مبان وتصدع طرق وتعطل سلاسل إمدادات. وسقط ما يقرب من نصف القتلى في واقعتين رئيسيتين: في مصنع ورق تابع لشركة نيبون للصناعات الورقية والذي تعرض لأضرار هيكلية جسيمة، ومركز التسوق التابع لشركة أيون حيث وقع ما يعتقد أنه انفجار غاز.

وبلغت قوة الزلزال 7.1 درجة. ووقع مركزه على بعد نحو 20 كيلومترا إلى الجنوب من مدينة كوماموتو، وهي أكبر مدينة في وسط جزيرة كيوشو ويبلغ عدد سكانها نحو 700 ألف نسمة.