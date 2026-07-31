كارني يندد بالهجوم على مركز إسلامي في كندا

ندد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الخميس بإطلاق النار الذي استهدف مركزا إسلاميا في مدينة وينيبيغ، واصفا الحادث بأنه اعتداء «مروع»، مدفوع بالإسلاموفوبيا.

ولم يُصب أحد بأذى في الهجوم الذي وقع مساء الأربعاء على مركز الرحمة الإسلامي في عاصمة مقاطعة مانيتوبا الكندية. وقال كارني في منشور على منصة إكس إن «هذا العمل العنيف المدفوع بالإسلاموفوبيا مروع، ولا مكان له في كندا. وأنا ممتن لعدم تعرض أحد لأذى». وأضاف «تتمتع أجهزة إنفاذ القانون بدعمي الكامل بينما تعمل على تقديم المسؤولين عن هذا الحادث إلى العدالة».

من جهته، قال المجلس الوطني للمسلمين الكنديين على منصة إكس إن أشخاصا أطلقوا النار على المركز من داخل مركبة، ثم اعتدوا عليه باستخدام «أداة صلبة» بينما كان أفراد من الجالية مجتمعين في داخله. وأضاف «هذا مجرد مثال آخر على حوادث مماثلة باتت تتكرر بشكل شبه يومي في أنحاء البلاد». وتابع «العنف المعادي للمسلمين بلغ مستويات قياسية، ويكاد يتحول سريعا إلى أمر اعتيادي جديد في كندا».