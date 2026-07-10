ويسلي النصر على رادار كورينثيانز البرازيلي

أبدى كورينثيانز البرازيلي اهتماماً خاصاً بالتعاقد مع لاعب النصر ويسلي، لكنه ينتظر انتهاء حظر الانتقالات المفروض على النادي قبل التقدم في المفاوضات، وفقاً لمصادر موقع «غلوبو» البرازيلي.

ويعتمد مجلس الإدارة في النادي البرازيلي على رغبة اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً في العودة إلى النادي للتغلب على المنافسة من الفرق البرازيلية الأخرى للفوز بخدمات اللاعب.

وأكدت ذات المصادر أن نادي كروزيرو بدأ مفاوضات مع ويسلي في وقت سابق من الأسبوع، لكن المحادثات تراجعت.

كان الطلب الأولي للراتب مرتفعاً، لكن إدارة نادي كورينثيانز تدرك أن رغبة ويسلي في العودة إلى النادي قد تسهل إتمام الصفقة.

وأعار نادي النصر ويسلي إلى نادي ريال سوسييداد الإسباني خلال الانتقالات الشتوية الماضية، ليعود بعد نهاية إعارته إلى نادي النصر الذي يبحث بدوره عن بيع عقد اللاعب.