«معسكر نموذجي» يجهز الرياض لموسم استثنائي

واصل نادي الرياض تحضيراته الفنية والبدنية المكثفة ضمن معسكره الإعدادي المقام حالياً في النمسا، وذلك تأهباً لاستحقاقات الموسم الرياضي الجديد.

وانعكست أجواء المعسكر من خلال فيديو بثه النادي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» وحمل رسالة مقتضبة، وواضحة: «نرفع النسق... ونواصل العمل».

وشهدت التدريبات، التي أقيمت وسط أجواء طبيعية، ومرافق رياضية متطورة، تركيزاً عالياً على مهارات التحكم بالكرة، والضغط في المساحات الضيقة، إلى جانب وحدات تدريبية خاصة لحراس المرمى، لرفع مستوى رد الفعل، والارتقاء.

وبدت الروح المعنوية العالية، والانسجام الكبير بين عناصر النادي السمة الأبرز في المعسكر النمساوي، حيث يسعى نادي الرياض من خلال هذا المعسكر إلى الوصول لأعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق صافرة البداية للموسم الجديد، وسط تطلعات جماهيرية بظهور لافت يواكب طموحات النادي في المنافسات المقبلة.