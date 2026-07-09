التعاون يقترب من ضاري العنزي... وريفاس إلى الوحدة الإماراتي

قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن إدارة نادي التعاون باتت على مقربة من حسم صفقة اللاعب ضاري العنزي الظهير الأيسر قادماً من نادي ضمك.
وسيلتحق العنزي بالمعسكر الإعدادي للفريق في هولندا في حال إتمام الصفقة، والاتفاق على الأمور المالية.
ويعتبر العنزي من اللاعبين المميزين حيث وقع مع نادي ضمك لمدة موسمين قادماً من نادي النصر في موسم 2024، وقدم مع الفريق مستويات مميزة قبل هبوط نادي ضمك لدوري يلو. من جانب آخر وافقت إدارة نادي التعاون على بيع المدة المتبقية من عقد اللاعب الفنزويلي رينيه ريفاس إلى نادي الوحدة الإماراتي.
ميدانياً، واصل التعاون تدريباته اليومية في معسكره الحالي في دولة هولندا تحت إشراف المدرب الصربي زاركو لازيتيتش والتي شملت على تمارين لياقية برفقة المعد البدني للفريق، وعلى تمارين فنية وجمل تكتيكية طبق من خلالها اللاعبون في نهاية التدريب على فترتين صباحية ومسائية.