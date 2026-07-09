لاجامي على رادار التعاون والعلا

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن المدافع قاسم لاجامي على رادار كلٍّ من التعاون والعلا، للانتقال إلى أحدهما هذا الصيف، في صفقة انتقال حر عقب انتهاء ارتباطه التعاقدي مع القادسية.

يأتي هذا الاهتمام بعدما أنهى اللاعب الموسم الماضي معاراً من القادسية إلى التعاون، حيث خاض تجربة لافتة مع «الأخير» شارك خلالها في 14 مباراة على مدار النصف الثاني من الموسم.

ويعزز الوضع التعاقدي الحالي للاعب من فرص انتقاله، إذ بات لاجامي لاعباً حراً بعد انتهاء عقده مع القادسية، وهو ما يفتح الباب أمام الأندية الراغبة في ضمه دون مقابل مادي كما يمنحه في الوقت ذاته مساحة أوسع للتفاوض على شروط عقده المقبل.

تجربة الإعارة الأخيرة مع التعاون قد تكون عاملاً محفزاً لإدارة النادي للتفكير الجدي في التعاقد معه بشكل نهائي هذه المرة، بينما يستهدف العلا ضم اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً لتعزيز حظوظه في التأهل لدوري المحترفين الموسم المقبل.

وكان العلا قريباً من التأهل لدوري المحترفين إلا أنه خسر نهائي ملحق الصعود أمام الدرعية بهدفين مقابل واحد.