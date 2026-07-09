مصادر: سعد اللذيذ استقال رسمياً من منصب الرئيس التنفيذي لنادي نيوم

علمت «الشرق الأوسط»، من مصادر مطلعة اليوم الخميس، أن سعد اللذيذ تقدم باستقالته الرسمية من منصبه رئيساً تنفيذياً لنادي نيوم، لتنتهي بذلك فترة قيادته الإدارية للنادي، في انتظار استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بالاستقالة.

وكانت «الشرق الأوسط» قد انفردت في 27 يونيو (حزيران) الماضي بالكشف عن توجه اللذيذ لدراسة تقديم استقالته من منصبه، قبل أن تؤكد المصادر اليوم تقدمه رسمياً بها.

ولم تتضح حتى الآن الأسباب التي دفعت اللذيذ إلى اتخاذ هذا القرار، كما لم يصدر عن نادي نيوم أي إعلان رسمي بشأن قبول الاستقالة أو تحديد هوية من سيتولى مهام الرئيس التنفيذي خلال المرحلة المقبلة.

وانضم اللذيذ إلى نادي نيوم مستشاراً في أبريل (نيسان) 2025، قبل أن تتم ترقيته إلى منصب الرئيس التنفيذي في يونيو (حزيران) من العام ذاته، حيث أشرف على بناء المنظومة الإدارية للنادي خلال موسمه الأول في الدوري السعودي للمحترفين.

وأنهى نيوم الموسم الماضي في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، في أول مشاركة له بتاريخ المسابقة، عقب صعوده من دوري الدرجة الأولى.

ويستعد النادي لخوض أول مشاركة خارجية في تاريخه عبر بطولة أندية الخليج، بالتزامن مع مواصلة العمل على تعزيز مشروعه الرياضي، بعد انتقال ملكيته إلى شركة نيوم وتحوله من نادي الصقور سابقاً إلى هويته الجديدة.

وتترقب الأوساط الرياضية الخطوات التي ستتخذها إدارة نادي نيوم خلال الأيام المقبلة لشغل منصب الرئيس التنفيذي، في وقت يواصل فيه النادي استعداداته للموسم الجديد على الصعيدين الإداري والفني.