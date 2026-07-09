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الرياضة رياضة سعودية

مصادر: سعد اللذيذ استقال رسمياً من منصب الرئيس التنفيذي لنادي نيوم

سعد اللذيذ (الشرق الأوسط)
سعد اللذيذ (الشرق الأوسط)
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مصادر: سعد اللذيذ استقال رسمياً من منصب الرئيس التنفيذي لنادي نيوم

سعد اللذيذ (الشرق الأوسط)
سعد اللذيذ (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط»، من مصادر مطلعة اليوم الخميس، أن سعد اللذيذ تقدم باستقالته الرسمية من منصبه رئيساً تنفيذياً لنادي نيوم، لتنتهي بذلك فترة قيادته الإدارية للنادي، في انتظار استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بالاستقالة.

وكانت «الشرق الأوسط» قد انفردت في 27 يونيو (حزيران) الماضي بالكشف عن توجه اللذيذ لدراسة تقديم استقالته من منصبه، قبل أن تؤكد المصادر اليوم تقدمه رسمياً بها.

ولم تتضح حتى الآن الأسباب التي دفعت اللذيذ إلى اتخاذ هذا القرار، كما لم يصدر عن نادي نيوم أي إعلان رسمي بشأن قبول الاستقالة أو تحديد هوية من سيتولى مهام الرئيس التنفيذي خلال المرحلة المقبلة.

وانضم اللذيذ إلى نادي نيوم مستشاراً في أبريل (نيسان) 2025، قبل أن تتم ترقيته إلى منصب الرئيس التنفيذي في يونيو (حزيران) من العام ذاته، حيث أشرف على بناء المنظومة الإدارية للنادي خلال موسمه الأول في الدوري السعودي للمحترفين.

وأنهى نيوم الموسم الماضي في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، في أول مشاركة له بتاريخ المسابقة، عقب صعوده من دوري الدرجة الأولى.

ويستعد النادي لخوض أول مشاركة خارجية في تاريخه عبر بطولة أندية الخليج، بالتزامن مع مواصلة العمل على تعزيز مشروعه الرياضي، بعد انتقال ملكيته إلى شركة نيوم وتحوله من نادي الصقور سابقاً إلى هويته الجديدة.

وتترقب الأوساط الرياضية الخطوات التي ستتخذها إدارة نادي نيوم خلال الأيام المقبلة لشغل منصب الرئيس التنفيذي، في وقت يواصل فيه النادي استعداداته للموسم الجديد على الصعيدين الإداري والفني.

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الأوكرانية كوستيوك تعارض بشدة العودة المحتملة للروس في أولمبياد 2028

مارتا كوستيوك (د.ب.أ)
مارتا كوستيوك (د.ب.أ)
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
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  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
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الأوكرانية كوستيوك تعارض بشدة العودة المحتملة للروس في أولمبياد 2028

مارتا كوستيوك (د.ب.أ)
مارتا كوستيوك (د.ب.أ)

عبّرت اللاعبة الأوكرانية مارتا كوستيوك عن صدمتها واستنكارها الشديد بعد تأهلها إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون على حساب جاسمين باوليني (6-3، 6-2) يوم الأربعاء، وذلك عندما طُلب منها التعليق على العودة المحتملة للرياضيين الروس للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجليس عام 2028.

عقب تأهلها يوم الأربعاء إلى الدور نصف النهائي لبطولة ويمبلدون بعد فوزها على جاسمين باوليني (6-3، 6-2)، طُلب من مارتا كوستيوك التعليق على قيام اللجنة الأولمبية الدولية برفع بعض القيود المفروضة على الرياضيين الروس.

وقالت اللاعبة الأوكرانية في مؤتمر صحافي: «هذا أمر مروع. أعتقد أننا بعيدون جداً جداً عن اللعب النظيف لجميع الدول المعنية، وليس فقط بالنسبة لأوكرانيا».

وأضافت: «أنا لا أتفق تماماً مع هذا القرار. لكن لدي انطباع بأن الكثير من الناس قد أعربوا عن آرائهم بشأن هذه المسألة، ومن الواضح أنهم لا يتفقون أيضاً. لا أعتقد أن أي شيء سيتغير. كل ما أريده هو النزول إلى الملعب، وآمل أن أهزم كل لاعب روسي أواجهه في الألعاب الأولمبية، وهذا كل شيء».

وتابعت كوستيوك عندما سُئلت عما إذا كانت اللاعبات الأوكرانيات سيعربن عن مخاوفهن للاتحاد الدولي للتنس: «أنا متأكدة من أننا سنقوم بردة فعل وموقف تجاه هذا الأمر. لكنني بالتأكيد لن أشغل نفسي بهذه المسألة قبل خوض مباراة نصف النهائي».

واختتمت اللاعبة الأوكرانية البالغة من العمر 24 عاماً، التي ستواجه اليوم الخميس ليندا نوسكوفا (المصنفة 12) لحجز مقعد في نهائي ويمبلدون، حديثها قائلة: «يوم الاثنين، دمروا أربعة شوارع من المباني السكنية. كان ذلك على بُعد نحو خمسة كيلومترات من منزل والديّ. لقد كانت ليلة صعبة أخرى، سقط فيها الكثير من القتلى الأبرياء والأطفال. الأمر ليس سهلاً، لكنني أحاول البقاء على اطلاع بكل ما يحدث».

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الرياضة رياضة سعودية

التعاون يقترب من ضاري العنزي... وريفاس إلى الوحدة الإماراتي

ضاري العنزي (نادي ضمك)
ضاري العنزي (نادي ضمك)
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التعاون يقترب من ضاري العنزي... وريفاس إلى الوحدة الإماراتي

ضاري العنزي (نادي ضمك)
ضاري العنزي (نادي ضمك)

قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن إدارة نادي التعاون باتت على مقربة من حسم صفقة اللاعب ضاري العنزي الظهير الأيسر قادماً من نادي ضمك.

وسيلتحق العنزي بالمعسكر الإعدادي للفريق في هولندا في حال إتمام الصفقة، والاتفاق على الأمور المالية.

ويعتبر العنزي من اللاعبين المميزين حيث وقع مع نادي ضمك لمدة موسمين قادماً من نادي النصر في موسم 2024، وقدم مع الفريق مستويات مميزة قبل هبوط نادي ضمك لدوري يلو. من جانب آخر وافقت إدارة نادي التعاون على بيع المدة المتبقية من عقد اللاعب الفنزويلي رينيه ريفاس إلى نادي الوحدة الإماراتي.

ميدانياً، واصل التعاون تدريباته اليومية في معسكره الحالي في دولة هولندا تحت إشراف المدرب الصربي زاركو لازيتيتش والتي شملت على تمارين لياقية برفقة المعد البدني للفريق، وعلى تمارين فنية وجمل تكتيكية طبق من خلالها اللاعبون في نهاية التدريب على فترتين صباحية ومسائية.

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الخليج يبدأ معسكر هولندا... وينتظر إتمام صفقة فولغيني

أنغيلوا فولغيني (رويترز)
أنغيلوا فولغيني (رويترز)
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الخليج يبدأ معسكر هولندا... وينتظر إتمام صفقة فولغيني

أنغيلوا فولغيني (رويترز)
أنغيلوا فولغيني (رويترز)

بات اللاعب الفرنسي أنغيلوا فولغيني قريباً من العودة إلى الدوري السعودي للمحترفين عبر بوابة نادي الخليج، حيث وافق على عقد جديد للعب في المملكة بعد نهاية فترة إعارته لنادي التعاون.

وسيمثل اللاعب فولغيني إضافة كبيرة لفريق الخليج في حال تم التعاقد معه رسمياً؛ بناء على الأرقام التي حققها في تجربته السابقة مع التعاون؛ حيث أسهم في انتصارات مثيرة، من أبرزها أمام القادسية الذي كان التعاون الفريق الوحيد الذي لم يتفوق عليه في الموسم الماضي، حيث سجل هدفاً خلال مواجهة الفريقين في بريدة.

ولا يزال النقاش موجوداً بشأن الجوانب المادية، وفق مصادر «الشرق الأوسط»، بحسبان أن النادي رصد ميزانية محددة للتعاقدات ولا يود كسرها تماشياً وسياسة إدارة النادي في عدم كسر الأرقام المحددة؛ خشية الدخول في التزامات مالية تفوق إمكاناتها، كما أن الأمر مرتبط بلجنة الرقابة المالية في الأندية.

ونال الخليج ميزانية من «لجنة الاستقطاب» أفضل مما كانت عليه في سنوات ماضية، بعد أن ثبت أقدامه لرابع موسم على التوالي.

ووفق شبكة «ليكيب» الفرنسية، فإن «أنغيلو فولغيني لاعب نادي لانس الفرنسي على مقربة من الانتقال إلى صفوف نادي الخليج، وذلك خلال نافذة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد حسم كل الأمور والبنود الشخصية خلال الفترة الماضية، لحسم انضمامه لصفوف الفريق».

وعلى صعيد متصل بالخليج، فقد وصلت بعثة الفريق إلى هولندا حيث سيقيم الفريق معسكراً إعدادياً لمدة 3 أسابيع تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزية غوميز. وضمت إدارة الخليج بشكل رسمي عدداً من الأسماء المحلية والأجنبية خلال صيف هذا العام، بداية من اللاعب السنغالي كيكي كوياتي، والإسباني عمر ماكساريل، والبرتغالي ميغيل كرسبو، كما ضم اللاعب المحلي الشاب نواف الصعدي، والحارس محمد إبراهيم.

وفقد الخليج عدداً كبيراً من لاعبيه مع نهاية الموسم الماضي نتيجة نهاية العقود؛ يتقدمهم اللاعب اليوناني كوستاس فورتونيس الذي يعدّ أبرز لاعب أجنبي في تاريخ نادي الخليج بناء على الأرقام التي حققها في العامين الماضيين، حيث كان من نجوم الدوري السعودي بشكل عام. ويسعى المدرب غوميز؛ الخبير في المنافسات الكروية السعودية، إلى صناعة فريق منظم قادر على ضمان البقاء مبكراً في دوري المحترفين قبل أن يفكر في المنافسة على المراكز المتقدمة، وذلك وفق تأكيد المدرب نفسه، الذي أقر بأن المنافسة على بطولة الدوري تحتاج إلى فرق لديها إمكانات فنية وعناصرية وإمكانات مالية ضخمة تفوق نادي الخليج، مبيناً أنه لم يأتِ إلى الخليج من أجل تقديم وعود من الصعب جداً تحقيقها، بل كان واضحاً مع الإدارة بشأن ما يمكنه تحقيقه بعد أن جرى التفاوض معه لقيادة الفريق، مشيراً إلى أن قناعته بمشروع النادي جعلته يوافق على خوض التجربة الجديدة في فريق سعودي آخر بعد نهاية مشواره مع نادي الفتح.

من جانبه، بيّن المهندس أحمد خريدة، رئيس مجلس إدارة نادي الخليج، أن إدارة النادي ستواصل دعمها الفريق وعمل المدرب وتقديم كل الإمكانات من أجل تحقيق الأهداف المرسومة للموسم الجديد، مشيراً إلى أن «الإدارة تسعى إلى الاستفادة من كل القدرات والإمكانات المتاحة لظهور فريق الخليج بصورة جميلة ولائقة، كما حدث في غالبية الفترات خلال السنوات الأربع الماضية، حيث يجري العمل على مواصلة النهج الناجح والخطط الاستراتيجية، ليبقى الخليج في المكانة التي يستحقها». وأشار إلى أن «هناك تواصلاً إيجابياً مع (لجنة الاستقطاب) من أجل الانتهاء من عدد من الصفقات وفق حصة النادي من المخصصات المالية للتعاقدات»، مشيداً بالعمل الذي تؤديه «اللجنة»؛ «من أجل إنجاح عمل إدارات الأندية ونجاح الدوري السعودي للمحترفين بشكل عام».

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