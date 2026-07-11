أبها يحصن دفاعاته بالسنغالي عبدو ديالو

حسم نادي أبها اتفاقه مع المدافع الدولي السنغالي عبدو ديالو للانضمام إلى صفوف الفريق بعقد يمتد لموسمين، وذلك ضمن تحركات النادي لتدعيم خط الدفاع استعداداً لانطلاق منافسات دوري روشن السعودي.

وبحسب ما أورده موقع فوت ميركاتو الفرنسي، فقد توصلت جميع الأطراف إلى اتفاق نهائي، وأُغلق ملف الصفقة بشكل كامل، بعدما اجتاز اللاعب الفحص الطبي بنجاح، تمهيداً للإعلان الرسمي عن انضمامه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وسيخوض ديالو (30 عاماً) تجربة جديدة في الدوري السعودي، بعد انتهاء مشواره مع نادي العربي القطري، مستفيداً من خبراته الكبيرة التي اكتسبها خلال مسيرته الاحترافية.

ويُعد المدافع السنغالي من الأسماء البارزة في مركزه، إذ سبق له تمثيل أندية أوروبية كبيرة، أبرزها باريس سان جيرمان، وبوروسيا دورتموند، وموناكو، كما كان أحد أفراد منتخب السنغال المتوج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2022.

ومن المنتظر أن يمنح ديالو إضافة فنية، وخبرة كبيرة لخط دفاع أبها، في ظل سعي إدارة النادي لبناء فريق قادر على المنافسة، وتقديم موسم قوي بعد العودة إلى دوري روشن السعودي.