دي كيتيلير ينهي صمود شباك إسبانيا بعد 560 دقيقة مونديالية

اهتزت شباك منتخب إسبانيا للمرة الأولى في النسخة الحالية لبطولة كأس العالم لكرة القدم، بعدما استقبل هدفاً من جانب البلجيكي شارل دي كيتيلير، خلال فوز منتخب «الماتادور» 2-1على بلجيكا في دور الثمانية للمسابقة.

وتابع دي كيتيلير تمريرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق تيموثي كاستاني، ليسدد ضربة رأس متقنة، واضعاً الكرة على يمين أوناي سيمون، حارس مرمى المنتخب الإسباني، الذي اكتفى بالنظر إليها وهي تعانق شباكه.

وبهذا الهدف، وضع دي كيتيلير حداً لنظافة شباك منتخب إسبانيا التي استمرت في مبارياته الست الأخيرة في المونديال، والتي بدأت في النسخة الماضية للمسابقة بقطر عام 2022، حينما تعادل من دون أهداف مع المنتخب المغربي في دور الـ16 للبطولة، التي شهدت خروجه منها عقب خسارته بركلات الترجيح أمام منتخب «أسود الأطلس».

وأنهى دي كيتيلير سلسلة أوناي سيمون من دون استقبال أي هدف عند 560 دقيقة، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وكان حارس مرمى إسبانيا قد حطم الرقم القياسي في كأس العالم، والمسجل باسم والتر زينغا، الذي حافظ على نظافة شباكه لمدة 517 دقيقة مع منتخب إيطاليا في نسخة مونديال عام 1990.

ويعود آخر هدف استقبلته الشباك الإسبانية في كأس العالم إلى الأول من ديسمبر (كانون الأول) عام 2022، حينما خسر منتخب «الماتادور» 1-2 أمام منتخب اليابان في مرحلة المجموعات بالمسابقة.

دي كيتيلير يحتفل بهدفه في شباك إسبانيا (أ.ب)

وافتتح منتخب إسبانيا مشواره في المونديال الحالي بالتعادل من دون أهداف مع الرأس الأخضر (كاب فيردي)، قبل أن يفوز 4-صفر على السعودية، و1-صفر على أوروغواي في الجولتين الثانية والثالثة على الترتيب بالمجموعة الثامنة.

وفازت إسبانيا 3-صفر على النمسا في دور الـ32، قبل أن تتغلب 1-صفر على البرتغال في دور الـ16 للبطولة.

وقبل مواجهة بلجيكا، استقبل أوناي إيمري هدفين فقط خلال آخر 14 مباراة لإسبانيا بمختلف المسابقات.

ولم يكن هدف دي كيتيلير كافياً لتأهل بلجيكا إلى قبل نهائي المونديال، بعدما أحرز ميكيل ميرينو هدف الفوز القاتل لإسبانيا في الدقيقة 88 من عمر المباراة، ليقود الفريق للصعود لقبل النهائي لملاقاة منتخب فرنسا، الذي كان أول المتأهلين للمربع الذهبي في المسابقة عقب فوزه 2-صفر على المغرب في دور الثمانية.