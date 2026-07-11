36 مباراة بلا خسارة... إسبانيا تعادل رقم الأرجنتين

واصل منتخب إسبانيا نتائجه اللافتة تحت قيادة مديره الفني لويس دي لا فوينتي، عقب تأهل الفريق للدور قبل النهائي في بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة، والمكسيك، وكندا.

وحافظ منتخب إسبانيا على حلمه بالتتويج بكأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، عقب تأهله للمربع الذهبي في البطولة، بعدما حقق فوزاً مثيراً 2-1 على منتخب بلجيكا، مساء الجمعة، في دور الثمانية للمسابقة.

وبهذا الفوز، رفع منتخب إسبانيا سلسلة مبارياته من دون هزيمة إلى 36 لقاء منذ خسارته أمام كولومبيا، وهي المباراة التي سجل فيها دانييل مونيوز الهدف الوحيد، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وبذلك عادل المنتخب الإسباني السلسلة التي حققها منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي بين عامي 2019 و2022، ولم يعد يفصله سوى مباراة واحدة عن الرقم القياسي الذي حققته إيطاليا بـ37 مباراة متتالية دون خسارة بين عامي 2018 و2021.

بتلك النتيجة، ضرب منتخب إسبانيا، المتوج باللقب عام 2010 بجنوب أفريقيا، موعداً أوروبياً نارياً في الدور قبل النهائي مع منتخب فرنسا، الذي كان أول المتأهلين للمربع الذهبي في المونديال الحالي، عقب فوزه 2-صفر على منتخب المغرب، مساء الخميس.