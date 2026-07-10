يامال: مواجهة بلجيكا كانت معقدة

شدد لامين يامال، نجم منتخب إسبانيا، على صعوبة الفوز الذي حققه فريقه على بلجيكا في مباراة الفريقين بدور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

وواصل منتخب إسبانيا حلمه بالتتويج بكأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، عقب تأهله للدور قبل النهائي في البطولة، بعدما حقق فوزاً مثيراً 2-1 على منتخب بلجيكا، مساء الجمعة، في دور الثمانية للمسابقة، المقامة حالياً في الولايات المتحدة، والمكسيك، وكندا.

وقال يامال في تصريحات إعلامية عقب المباراة: «سعيد للغاية بالتأهل للدور قبل النهائي. لقد كان المنتخب البلجيكي خصماً صعباً للغاية. كانت المباراة معقدة، لكنني في حالة جيدة».

وعن عدم تمكنه من هز الشباك في المباراة رغم الفرص التي سنحت له، قال يامال: «في الواقع، أشعر بسعادة أكبر بنتائج الفريق، ما يهمني هو أن يواصل منتخب إسبانيا مسيرته في البطولة، أنا سعيد بما تحقق رغم عدم تسجيلي في اللقاء».

وكان يامال، الذي يخوض المونديال الأول في مسيرته مع المنتخب الإسباني، أحرز هدفاً واحداً فقط في مشواره بالبطولة، وذلك خلال فوز منتخب «الماتادور» الكبير 4-صفر على السعودية في مرحلة المجموعات.

وفيما يتعلق بوجود شقيقه الأصغر في المدرجات لتشجيعه، قال يامال: «تواصلت أمي معي، وأبلغتني أنها كانت تنظر إلى الشاشة، وتحييني. سعيد جداً بالتأكيد في النهاية، وبالفوز، وأن يكون الأمر هكذا».

وضرب منتخب إسبانيا، المتوج باللقب عام 2010 بجنوب أفريقيا، موعداً أوروبياً نارياً في الدور قبل النهائي مع منتخب فرنسا، الذي كان أول المتأهلين للمربع الذهبي في المونديال الحالي، عقب فوزه 2-صفر على منتخب المغرب، مساء الخميس.