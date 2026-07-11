فنانون يرممون جدارية عملاقة لميسي في مسقط رأسه

شهد وسط مدينة روساريو الأرجنتينية، مسقط رأس ليونيل ميسي، ترميم جدارية ضخمة له تبلغ مساحتها 534 متراً مربعاً (5748 قدماً مربعا) على جانب أحد المباني، وافتتاحها في الوقت المناسب تماماً قبل مباراة الأرجنتين وسويسرا في دور الثمانية من كأس العالم لكرة القدم، والتي يتصدر ميسي قائمة هدافيها حتى الآن.

وقالت مارلين زورياغا، المسؤولة بالمشروع، إن ترميم اللوحة الجدارية، التي رُسمت في الأصل عام 2021، استلزم 300 لتر (79 غالوناً) من الطلاء.

وتعرض اللوحة، وعنوانها «من مجرة أخرى ومن مدينتي»، الآن ثلاث نجوم على شارة قميص ميسي العملاقة تمثل ألقاب الأرجنتين الثلاثة في كأس العالم، وكلمة «شكراً» بالإسبانية في الجزء العلوي.

وبدأ ميسي (39 عاماً)، الذي أصبح خلال هذه النسخة الهداف التاريخي لكأس العالم، مسيرته الكروية في فريق نيولز أولد بويز بمدينة روساريو.

وقال ليساندرو أورتيغا، أحد الفنانين المشاركين في اللوحة: «أطلقنا على الجدارية اسم (من مجرة أخرى)، لكنه في الواقع إنسان مثلنا، واجه الكثير من التحديات منذ طفولته، وولد بين طبقة العمال المتواضعة، لكنه تجاوز كل ذلك».