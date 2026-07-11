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الرياضة رياضة سعودية

الهلال يقترب من الموهبة صهيب هوساوي لاعب الجناحين

الشلهوب مدرب فريق تحت 21 عاماً مع رئيس النادي الأمير نواف بن سعد (موقع النادي)
الشلهوب مدرب فريق تحت 21 عاماً مع رئيس النادي الأمير نواف بن سعد (موقع النادي)
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الهلال يقترب من الموهبة صهيب هوساوي لاعب الجناحين

الشلهوب مدرب فريق تحت 21 عاماً مع رئيس النادي الأمير نواف بن سعد (موقع النادي)
الشلهوب مدرب فريق تحت 21 عاماً مع رئيس النادي الأمير نواف بن سعد (موقع النادي)

تكثف إدارة نادي الهلال تحركاتها لدعم فرق الفئات السنية، حيث دخلت مؤخراً في مفاوضات مع الموهبة الشابة صهيب هوساوي، من مواليد 2007، تمهيداً لضمه إلى صفوف فريق تحت 21 عاماً استعداداً للموسم الرياضي الجديد.

ويجيد هوساوي اللعب في مركزي الجناح الأيسر، والجناح الأيمن، ويُعد من الأسماء الشابة الواعدة التي لفتت الأنظار بقدراتها الفنية، وسرعتها في الثلث الهجومي، ما جعله ضمن الخيارات التي تتابعها الإدارة الرياضية في الهلال.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهلال الهادفة إلى تعزيز قاعدة المواهب الشابة، عبر استقطاب أبرز العناصر المحلية في مختلف المراكز، بما يضمن بناء قاعدة قوية للفريق الأول خلال السنوات المقبلة، في إطار مشروع طويل الأمد يركز على الاستثمار في اللاعبين السعوديين الواعدين، وتطويرهم داخل منظومة النادي.

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«الشرق الأوسط» (الرياض)
الرياضة رياضة سعودية

«معسكر نموذجي» يجهز الرياض لموسم استثنائي

لاعبو الرياض في لقطة جماعية بعد نهاية المران (موقع النادي)
لاعبو الرياض في لقطة جماعية بعد نهاية المران (موقع النادي)
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«معسكر نموذجي» يجهز الرياض لموسم استثنائي

لاعبو الرياض في لقطة جماعية بعد نهاية المران (موقع النادي)
لاعبو الرياض في لقطة جماعية بعد نهاية المران (موقع النادي)

واصل نادي الرياض تحضيراته الفنية والبدنية المكثفة ضمن معسكره الإعدادي المقام حالياً في النمسا، وذلك تأهباً لاستحقاقات الموسم الرياضي الجديد.

وانعكست أجواء المعسكر من خلال فيديو بثه النادي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» وحمل رسالة مقتضبة، وواضحة: «نرفع النسق... ونواصل العمل».

وشهدت التدريبات، التي أقيمت وسط أجواء طبيعية، ومرافق رياضية متطورة، تركيزاً عالياً على مهارات التحكم بالكرة، والضغط في المساحات الضيقة، إلى جانب وحدات تدريبية خاصة لحراس المرمى، لرفع مستوى رد الفعل، والارتقاء.

وبدت الروح المعنوية العالية، والانسجام الكبير بين عناصر النادي السمة الأبرز في المعسكر النمساوي، حيث يسعى نادي الرياض من خلال هذا المعسكر إلى الوصول لأعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق صافرة البداية للموسم الجديد، وسط تطلعات جماهيرية بظهور لافت يواكب طموحات النادي في المنافسات المقبلة.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

أبها يحصن دفاعاته بالسنغالي عبدو ديالو

عبدو ديالو إلى الدوري السعودي (الشرق الأوسط)
عبدو ديالو إلى الدوري السعودي (الشرق الأوسط)
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أبها يحصن دفاعاته بالسنغالي عبدو ديالو

عبدو ديالو إلى الدوري السعودي (الشرق الأوسط)
عبدو ديالو إلى الدوري السعودي (الشرق الأوسط)

حسم نادي أبها اتفاقه مع المدافع الدولي السنغالي عبدو ديالو للانضمام إلى صفوف الفريق بعقد يمتد لموسمين، وذلك ضمن تحركات النادي لتدعيم خط الدفاع استعداداً لانطلاق منافسات دوري روشن السعودي.

وبحسب ما أورده موقع فوت ميركاتو الفرنسي، فقد توصلت جميع الأطراف إلى اتفاق نهائي، وأُغلق ملف الصفقة بشكل كامل، بعدما اجتاز اللاعب الفحص الطبي بنجاح، تمهيداً للإعلان الرسمي عن انضمامه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وسيخوض ديالو (30 عاماً) تجربة جديدة في الدوري السعودي، بعد انتهاء مشواره مع نادي العربي القطري، مستفيداً من خبراته الكبيرة التي اكتسبها خلال مسيرته الاحترافية.

ويُعد المدافع السنغالي من الأسماء البارزة في مركزه، إذ سبق له تمثيل أندية أوروبية كبيرة، أبرزها باريس سان جيرمان، وبوروسيا دورتموند، وموناكو، كما كان أحد أفراد منتخب السنغال المتوج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2022.

ومن المنتظر أن يمنح ديالو إضافة فنية، وخبرة كبيرة لخط دفاع أبها، في ظل سعي إدارة النادي لبناء فريق قادر على المنافسة، وتقديم موسم قوي بعد العودة إلى دوري روشن السعودي.

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ويسلي النصر على رادار كورينثيانز البرازيلي

ويسلي على مشارف الرحيل (موقع النادي)
ويسلي على مشارف الرحيل (موقع النادي)
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ويسلي النصر على رادار كورينثيانز البرازيلي

ويسلي على مشارف الرحيل (موقع النادي)
ويسلي على مشارف الرحيل (موقع النادي)

أبدى كورينثيانز البرازيلي اهتماماً خاصاً بالتعاقد مع لاعب النصر ويسلي، لكنه ينتظر انتهاء حظر الانتقالات المفروض على النادي قبل التقدم في المفاوضات، وفقاً لمصادر موقع «غلوبو» البرازيلي.

ويعتمد مجلس الإدارة في النادي البرازيلي على رغبة اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً في العودة إلى النادي للتغلب على المنافسة من الفرق البرازيلية الأخرى للفوز بخدمات اللاعب.

وأكدت ذات المصادر أن نادي كروزيرو بدأ مفاوضات مع ويسلي في وقت سابق من الأسبوع، لكن المحادثات تراجعت.

كان الطلب الأولي للراتب مرتفعاً، لكن إدارة نادي كورينثيانز تدرك أن رغبة ويسلي في العودة إلى النادي قد تسهل إتمام الصفقة.

وأعار نادي النصر ويسلي إلى نادي ريال سوسييداد الإسباني خلال الانتقالات الشتوية الماضية، ليعود بعد نهاية إعارته إلى نادي النصر الذي يبحث بدوره عن بيع عقد اللاعب.

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