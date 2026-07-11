الهلال يقترب من الموهبة صهيب هوساوي لاعب الجناحين

تكثف إدارة نادي الهلال تحركاتها لدعم فرق الفئات السنية، حيث دخلت مؤخراً في مفاوضات مع الموهبة الشابة صهيب هوساوي، من مواليد 2007، تمهيداً لضمه إلى صفوف فريق تحت 21 عاماً استعداداً للموسم الرياضي الجديد.

ويجيد هوساوي اللعب في مركزي الجناح الأيسر، والجناح الأيمن، ويُعد من الأسماء الشابة الواعدة التي لفتت الأنظار بقدراتها الفنية، وسرعتها في الثلث الهجومي، ما جعله ضمن الخيارات التي تتابعها الإدارة الرياضية في الهلال.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهلال الهادفة إلى تعزيز قاعدة المواهب الشابة، عبر استقطاب أبرز العناصر المحلية في مختلف المراكز، بما يضمن بناء قاعدة قوية للفريق الأول خلال السنوات المقبلة، في إطار مشروع طويل الأمد يركز على الاستثمار في اللاعبين السعوديين الواعدين، وتطويرهم داخل منظومة النادي.

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