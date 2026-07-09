صفقة انتقال الدنماركي هيولماند إلى أتلتيكو مدريد تنتظر الإعلان الرسمي

حسم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني صفقة التعاقد مع لاعب الوسط الدولي الدنماركي مورتن هيولماند، قادماً من نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، لتعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولم يتبقَّ سوى الإعلان الرسمي من جانب الناديين لإتمام الصفقة بشكل نهائي.
وحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسبانية، اليوم (الخميس)، يوجد وكلاء اللاعب الدنماركي في مدريد منذ أمس من الأول (الثلاثاء)، لإنهاء التفاصيل التعاقدية كافة، حيث من المقرر أن يوقع لاعب الوسط البالغ من العمر 27 عاماً على عقد يمتد لخمسة مواسم مع أتلتيكو، ليتخذ خطوة كبرى في مسيرته الكروية في مرحلة النضج الكروي، لينضم إلى صفقات الفريق الصيفية الجديدة وأبرزها الإسباني أليكس جريمالدو والكوري الجنوبي لي كانغ إن، الذي ينتظر هو الآخر الإعلان الرسمي عن ضمه.
كان هيولماند أحد العناصر الأساسية والركائز المهمة في تشكيلة سبورتينغ لشبونة تحت قيادة المدرب روي بورخيس في الموسم الماضي، حيث خاض أكثر من 4000 دقيقة لعب وأسهم بقوة في مسيرة الفريق المتميزة خلال مسابقة دوري أبطال أوروبا.