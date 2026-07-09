إلفيرسبرغ الوافد إلى «البوندسليغا» يضم الأميركي كامبل

أعلن نادي إلفيرسبرغ، الوافد الجديد إلى دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، الخميس، تعاقده رسمياً مع المهاجم الأميركي الشاب كول كامبل قادماً من صفوف بوروسيا دورتموند.

وأوضح إلفيرسبرغ، عبر موقعه الإلكتروني، أن المهاجم البالغ من العمر 20 عاماً والمولود في مدينة هيوستن، وقع عقداً احترافي طويل الأمد يمتد 4 مواسم حتى يونيو (حزيران) 2030.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن القيمة المالية للصفقة بلغت 6 ملايين يورو، مع إدراج بند يتيح لدورتموند حق إعادة شراء اللاعب مستقبلاً.

وأبدى كريستيان فيبر، المدير الرياضي لنادي إلفيرسبرغ، سعادة كبيرة بحسم الصفقة، مؤكداً أن النادي كان يتابع اللاعب منذ مدة طويلة لما يملكه من سرعة فائقة وقدرة مميزة على الحسم في المواجهات الفردية؛ مما يجعله إضافة هجومية قوية للفريق بمشواره التاريخي الأول في «البوندسليغا».

من جانبه، وجه لارس ريكن، المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند، الشكر للاعب، متمنياً له التوفيق في خطوته الجديدة بعد أن نجح في تلمس خطواته الأولى في عالم الاحتراف رفقة «أسود فيستفاليا» منذ انضمامه إلى أكاديمية النادي عام 2022.

وأمضى كامبل النصف الثاني من الموسم الماضي معاراً إلى صفوف هوفنهايم؛ حيث شارك بديلاً في 5 مباريات، بجانب مشاركة سابقة مع الفريق الأول لدورتموند أمام هايدنهايم.

وسبق للمهاجم الشاب تمثيل منتخب آيسلندا تحت 17 عاماً، قبل أن يقرر تغيير هويته الكروية ليمثل المنتخبات الأميركية، لينضم الآن إلى تشكيلة إلفيرسبرغ الذي حقق وصافة دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي ليصعد إلى دوري الأضواء لأول مرة في تاريخه.