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الرياضة رياضة عالمية

إلفيرسبرغ الوافد إلى «البوندسليغا» يضم الأميركي كامبل

كول كامبل (أ.ب)
كول كامبل (أ.ب)
  • برلين : «الشرق الأوسط»
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  • برلين : «الشرق الأوسط»
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إلفيرسبرغ الوافد إلى «البوندسليغا» يضم الأميركي كامبل

كول كامبل (أ.ب)
كول كامبل (أ.ب)

أعلن نادي إلفيرسبرغ، الوافد الجديد إلى دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، الخميس، تعاقده رسمياً مع المهاجم الأميركي الشاب كول كامبل قادماً من صفوف بوروسيا دورتموند.

وأوضح إلفيرسبرغ، عبر موقعه الإلكتروني، أن المهاجم البالغ من العمر 20 عاماً والمولود في مدينة هيوستن، وقع عقداً احترافي طويل الأمد يمتد 4 مواسم حتى يونيو (حزيران) 2030.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن القيمة المالية للصفقة بلغت 6 ملايين يورو، مع إدراج بند يتيح لدورتموند حق إعادة شراء اللاعب مستقبلاً.

وأبدى كريستيان فيبر، المدير الرياضي لنادي إلفيرسبرغ، سعادة كبيرة بحسم الصفقة، مؤكداً أن النادي كان يتابع اللاعب منذ مدة طويلة لما يملكه من سرعة فائقة وقدرة مميزة على الحسم في المواجهات الفردية؛ مما يجعله إضافة هجومية قوية للفريق بمشواره التاريخي الأول في «البوندسليغا».

من جانبه، وجه لارس ريكن، المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند، الشكر للاعب، متمنياً له التوفيق في خطوته الجديدة بعد أن نجح في تلمس خطواته الأولى في عالم الاحتراف رفقة «أسود فيستفاليا» منذ انضمامه إلى أكاديمية النادي عام 2022.

وأمضى كامبل النصف الثاني من الموسم الماضي معاراً إلى صفوف هوفنهايم؛ حيث شارك بديلاً في 5 مباريات، بجانب مشاركة سابقة مع الفريق الأول لدورتموند أمام هايدنهايم.

وسبق للمهاجم الشاب تمثيل منتخب آيسلندا تحت 17 عاماً، قبل أن يقرر تغيير هويته الكروية ليمثل المنتخبات الأميركية، لينضم الآن إلى تشكيلة إلفيرسبرغ الذي حقق وصافة دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي ليصعد إلى دوري الأضواء لأول مرة في تاريخه.

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رياضة كرة القدم الدوري الألماني ألمانيا

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شالكه يسعى لاستعادة الدولي الألماني السابق روبن غوسنس

الدولي الألماني السابق روبن غوسنس (رويترز)
الدولي الألماني السابق روبن غوسنس (رويترز)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
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  • برلين: «الشرق الأوسط»
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شالكه يسعى لاستعادة الدولي الألماني السابق روبن غوسنس

الدولي الألماني السابق روبن غوسنس (رويترز)
الدولي الألماني السابق روبن غوسنس (رويترز)

أفادت تقارير صحافية بأن نادي شالكه، العائد إلى الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، يسعى للتعاقد مع الدولي الألماني السابق روبن غوسنس خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة «بيلد» وقناة «سكاي» أن شالكه يستهدف ضم غوسنس (32 عاماً)، بعد عودته إلى دوري الأضواء عقب 3 مواسم قضاها في دوري الدرجة الثانية.

ويرتبط غوسنس بعقد مع فيورنتينا الإيطالي يمتد حتى عام 2028، إلا أن التقارير أشارت إلى أنه قد يوافق على تخفيض راتبه من أجل الانتقال إلى شالكه، بعدما أكد في تصريحات سابقة أن النادي هو الأقرب إلى قلبه.

وقضى غوسنس معظم مسيرته الاحترافية في هولندا وإيطاليا، فيما كانت تجربته الوحيدة في الدوري الألماني مع يونيون برلين خلال موسم 2023-2024.

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الدوري الألماني ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

الجمعة… إعلان خورخي خيسوس مدرباً جديداً للبرتغال

خورخي خيسوس (رويترز)
خورخي خيسوس (رويترز)
  • لشبونة: «الشرق الأوسط»
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  • لشبونة: «الشرق الأوسط»
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الجمعة… إعلان خورخي خيسوس مدرباً جديداً للبرتغال

خورخي خيسوس (رويترز)
خورخي خيسوس (رويترز)

يقدّم الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، الجمعة، خورخي خيسوس مدرباً جديداً للمنتخب الوطني، خلفاً للإسباني روبرتو مارتينيز، وفق ما علمت «وكالة الأنباء الفرنسية»، الخميس، من مصدر مقرب من الملف.

وأشار المصدر إلى أن المدرب البرتغالي، البالغ 71 عاماً، والاتحاد البرتغالي لكرة القدم، توصلا إلى «اتفاق كامل»، على أن يعقدا مؤتمراً صحافياً الجمعة عند الساعة الثالثة مساءً بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت غرينيتش)، في مقر الاتحاد بضواحي لشبونة.

وسيتولى خورخي خيسوس قيادة المنتخب البرتغالي بعد 5 أيام من خروجه من دور الـ16 لكأس العالم 2026، إثر خسارته أمام إسبانيا 0-1.

ومن المقرر أن يوقع المدرب، الذي غادر نادي النصر السعودي في مايو (أيار) الماضي بعد قيادته الفريق لإحراز لقب الدوري، عقداً لمدة 4 سنوات يمتد حتى نهائيات كأس العالم 2030، التي تستضيفها البرتغال وإسبانيا والمغرب بشكل مشترك.

ويُعد خورخي خيسوس من أبرز المدربين في تاريخ الكرة البرتغالية، إذ أشرف على تدريب عدد كبير من الأندية في بلاده، أبرزها بنفيكا وسبورتينغ لشبونة.

وخارج البرتغال، تولى تدريب فلامنغو البرازيلي وفنربهشه التركي، قبل أن ينتقل إلى الدوري السعودي؛ حيث درب الهلال ثم النصر، وقاد الأخير، الذي يضم مواطنه النجم كريستيانو رونالدو، إلى التتويج بلقب الدوري.

وبعد خروج البرتغال من كأس العالم، الاثنين، أكد كريستيانو رونالدو، البالغ 41 عاماً والفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، أن مشاركته في مونديال 2026 كانت الأخيرة في مسيرته، من دون أن يحسم قراره بشأن مواصلة اللعب دولياً.

وكان روبرتو مارتينيز قد تولى تدريب منتخب البرتغال منذ عام 2023، وقاده إلى الفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية في يونيو (حزيران) 2025.

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كأس العالم البرتغال
الرياضة رياضة عالمية

نيوكاسل يتعاقد مع شين ستور ويستهدف ضم مانزامبي المتألق في كأس العالم

لاعب الوسط الهولندي شين ستور (رويترز)
لاعب الوسط الهولندي شين ستور (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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نيوكاسل يتعاقد مع شين ستور ويستهدف ضم مانزامبي المتألق في كأس العالم

لاعب الوسط الهولندي شين ستور (رويترز)
لاعب الوسط الهولندي شين ستور (رويترز)

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي تعاقده مع لاعب الوسط الهولندي شين ستور قادماً من أياكس أمستردام، في وقت تُشير فيه تقارير إلى اهتمام النادي بضم الدولي السويسري يوهان مانزامبي، الذي خطف الأنظار خلال كأس العالم 2026.

وأكد أياكس، الخميس، أن ستور (18 عاماً) سينتقل إلى نيوكاسل مقابل 27 مليون يورو (31 مليون دولار).

ويواصل نيوكاسل إعادة بناء تشكيلته بالاعتماد على عناصر شابة، بعدما باع خلال فترة الانتقالات الصيفية نجميه أنتوني جوردون وساندرو تونالي.

ويقدم مانزامبي (20 عاماً) مستويات لافتة مع منتخب سويسرا، الذي بلغ الدور ربع النهائي من كأس العالم، قبل أن يتعرض لإصابة في الركبة خلال التدريبات، وذلك بعد موسم مميز مع فرايبورغ الألماني، وصيف الدوري الأوروبي.

وقبل أيام، عزز نيوكاسل صفوفه أيضاً بالتعاقد مع لاعب الوسط الإيفواري بازومانا توريه (20 عاماً) قادماً من هوفنهايم الألماني، في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون جنيه إسترليني (56 مليون دولار).

وكان النادي الإنجليزي قد باع جناحه أنتوني جوردون إلى برشلونة، ولاعب الوسط الإيطالي ساندرو تونالي إلى توتنهام، في صفقتين تجاوزت قيمتهما الإجمالية 200 مليون دولار. كما تتزايد التكهنات بشأن احتمال رحيل لاعب ثالث، في ظل اهتمام آرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي برونو جيمارايش.

وشارك نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لكنه سيغيب عن المنافسات الأوروبية في الموسم المقبل، بعدما أنهى الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثاني عشر، وهو ما يُتوقع أن يؤدي إلى تراجع كبير في عائداته المالية.

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