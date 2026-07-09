سينر يترقب مواجهة جديدة أمام ديوكوفيتش في نصف نهائي ويمبلدون

أعرب الإيطالي يانيك سينر، حامل لقب بطولة ويمبلدون للتنس، عن سعادته بخوض مواجهة جديدة أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الذي يواصل مطاردة لقبه الخامس والعشرين في بطولات الغراند سلام.

وتأهل ديوكوفيتش، البالغ 39 عاماً والمتوج بلقب ويمبلدون سبع مرات، إلى نصف نهائي البطولة للمرة الخامسة عشرة في مسيرته، بعدما تغلب على الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم في مباراة ماراثونية من خمس مجموعات.

ويسعى النجم الصربي إلى الانفراد بالرقم القياسي لعدد ألقاب البطولات الكبرى، بعدما ظل متساوياً مع مارجريت كورت برصيد 24 لقباً منذ عام 2023.

وتحمل المواجهة المقبلة بين سينر وديوكوفيتش الرقم 12 بينهما، والثالثة على ملاعب ويمبلدون.

وقال سينر لوسائل إعلام إيطالية: «أعلم أنني قادر على الفوز على ديوكوفيتش إذا قدمت أداء جيداً، لكن الخسارة أمامه واردة أيضاً. هناك ضغط كبير، لكنني أتعامل معه بهدوء».

وأضاف: «أنا سعيد بوجودي في الملعب وببذل أقصى ما لدي ومواجهته مجدداً. أكثر ما يلفت انتباهي هو طريقة تدريب ديوكوفيتش واهتمامه بنفسه وجسده وكل التفاصيل».

وتابع: «لديه دوافع كبيرة، ونحن سعداء بوجوده هنا. إنه يبذل كل ما لديه من أجل تحقيق لقبه الخامس والعشرين في الغراند سلام».

وكان سينر قد حقق خمسة انتصارات متتالية قبل أن يتعرض لخسارة مفاجئة أمام ديوكوفيتش في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في يناير (كانون الثاني)، كما خسر لاحقاً أمام خوان مانويل سيروندولو في مباراة من خمس مجموعات ببطولة فرنسا المفتوحة «رولان غاروس».

من جانبه، بلغ ديوكوفيتش نصف نهائي إحدى بطولات الغراند سلام للمرة الثامنة منذ تتويجه ببطولة أميركا المفتوحة عام 2023، لكنه لا يزال يطارد اللقب الكبير رقم 25.

وقال ديوكوفيتش: «في هذه المرحلة من مسيرتي، أن أكون قادراً على منافسة لاعبين أصغر مني بخمسة عشر عاماً، وأن أتمكن من التفوق عليهم بفوارق بسيطة، فهذا أمر يسعدني، لكنني أطمح إلى المزيد».

وأضاف: «أحاول أن أثبت لنفسي وللآخرين أنني ما زلت قادراً على منافسة أفضل لاعبي العالم والفوز عليهم في البطولات الكبرى. فعلت ذلك في أستراليا، وحققته هنا أيضاً في ويمبلدون».

وختم: «أتمنى تحقيق مزيد من النجاحات هنا في لندن».