آرسنال يتعاقد مع الحارس الفرنسي ميلييه في صفقة انتقال حر

أعلن آرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، الخميس، تعاقده مع حارس المرمى الفرنسي إيلان ميلييه في صفقة انتقال حر، عقب نهاية مشواره مع ليدز يونايتد.

وينضم ميلييه (26 عاماً) إلى «المدفعجية» بعد 7 مواسم أمضاها مع ليدز، خاض خلالها 215 مباراة في مختلف المسابقات، وخرج بشباك نظيفة في 70 مباراة.

وقال ميلييه في بيان نشره النادي: «أنا سعيد للغاية وفخور بالانضمام إلى آرسنال. لا أستطيع الانتظار لأُظهر مدى حبي لهذا الشعار، ولا أستطيع الانتظار للفوز بالألقاب مع هذا الفريق، لأن هذا نادٍ يجب أن ينافس دائماً على البطولات».

وأضاف: «أولاً، أريد أن أبدأ العمل مع حراس المرمى في الفريق، وأن أُظهر مستواي الحقيقي، مع الاستمرار في تطوير مهاراتي وقدراتي. وبعد ذلك، أطمح بالطبع إلى الحصول على فرصة للمشاركة، لأن هذا ما افتقدته خلال الموسم الماضي».

وسيواجه الحارس الفرنسي منافسة قوية على مركز الحارس الأساسي، في ظل وجود الإسباني ديفيد رايا، الفائز بجائزة القفاز الذهبي في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي.

وبدأ ميلييه مسيرته مع نادي مدينته لوريان، وتدرج في أكاديمية النادي قبل أن يخوض مباراته الأولى مع الفريق الأول عام 2018 وهو في الثامنة عشرة من عمره. وبعد مشاركته في 28 مباراة بالدوري خلال موسم 2018 - 2019، انتقل إلى ليدز يونايتد على سبيل الإعارة في أغسطس (آب) 2019.

وأسهم ميلييه في صعود ليدز إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول مع الفريق، قبل أن ينتقل إليه بشكل دائم، ويخوض لاحقاً 107 مباريات في الدوري الممتاز بقميص النادي.

وسيرتدي ميلييه القميص رقم 30، وسينضم إلى تدريبات آرسنال استعداداً للموسم الجديد، قبل مواجهة كوفنتري سيتي، الصاعد حديثاً، في المباراة الافتتاحية للدوري يوم 21 أغسطس.