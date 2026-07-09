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الرياضة رياضة عالمية

آرسنال يتعاقد مع الحارس الفرنسي ميلييه في صفقة انتقال حر

حارس المرمى الفرنسي إيلان ميلييه (رويترز)
حارس المرمى الفرنسي إيلان ميلييه (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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آرسنال يتعاقد مع الحارس الفرنسي ميلييه في صفقة انتقال حر

حارس المرمى الفرنسي إيلان ميلييه (رويترز)
حارس المرمى الفرنسي إيلان ميلييه (رويترز)

أعلن آرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، الخميس، تعاقده مع حارس المرمى الفرنسي إيلان ميلييه في صفقة انتقال حر، عقب نهاية مشواره مع ليدز يونايتد.

وينضم ميلييه (26 عاماً) إلى «المدفعجية» بعد 7 مواسم أمضاها مع ليدز، خاض خلالها 215 مباراة في مختلف المسابقات، وخرج بشباك نظيفة في 70 مباراة.

وقال ميلييه في بيان نشره النادي: «أنا سعيد للغاية وفخور بالانضمام إلى آرسنال. لا أستطيع الانتظار لأُظهر مدى حبي لهذا الشعار، ولا أستطيع الانتظار للفوز بالألقاب مع هذا الفريق، لأن هذا نادٍ يجب أن ينافس دائماً على البطولات».

وأضاف: «أولاً، أريد أن أبدأ العمل مع حراس المرمى في الفريق، وأن أُظهر مستواي الحقيقي، مع الاستمرار في تطوير مهاراتي وقدراتي. وبعد ذلك، أطمح بالطبع إلى الحصول على فرصة للمشاركة، لأن هذا ما افتقدته خلال الموسم الماضي».

وسيواجه الحارس الفرنسي منافسة قوية على مركز الحارس الأساسي، في ظل وجود الإسباني ديفيد رايا، الفائز بجائزة القفاز الذهبي في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي.

وبدأ ميلييه مسيرته مع نادي مدينته لوريان، وتدرج في أكاديمية النادي قبل أن يخوض مباراته الأولى مع الفريق الأول عام 2018 وهو في الثامنة عشرة من عمره. وبعد مشاركته في 28 مباراة بالدوري خلال موسم 2018 - 2019، انتقل إلى ليدز يونايتد على سبيل الإعارة في أغسطس (آب) 2019.

وأسهم ميلييه في صعود ليدز إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول مع الفريق، قبل أن ينتقل إليه بشكل دائم، ويخوض لاحقاً 107 مباريات في الدوري الممتاز بقميص النادي.

وسيرتدي ميلييه القميص رقم 30، وسينضم إلى تدريبات آرسنال استعداداً للموسم الجديد، قبل مواجهة كوفنتري سيتي، الصاعد حديثاً، في المباراة الافتتاحية للدوري يوم 21 أغسطس.

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الدوري الإنجليزي إنجلترا

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الرياضة رياضة عالمية

شالكه يسعى لاستعادة الدولي الألماني السابق روبن غوسنس

الدولي الألماني السابق روبن غوسنس (رويترز)
الدولي الألماني السابق روبن غوسنس (رويترز)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
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  • برلين: «الشرق الأوسط»
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شالكه يسعى لاستعادة الدولي الألماني السابق روبن غوسنس

الدولي الألماني السابق روبن غوسنس (رويترز)
الدولي الألماني السابق روبن غوسنس (رويترز)

أفادت تقارير صحافية بأن نادي شالكه، العائد إلى الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، يسعى للتعاقد مع الدولي الألماني السابق روبن غوسنس خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة «بيلد» وقناة «سكاي» أن شالكه يستهدف ضم غوسنس (32 عاماً)، بعد عودته إلى دوري الأضواء عقب 3 مواسم قضاها في دوري الدرجة الثانية.

ويرتبط غوسنس بعقد مع فيورنتينا الإيطالي يمتد حتى عام 2028، إلا أن التقارير أشارت إلى أنه قد يوافق على تخفيض راتبه من أجل الانتقال إلى شالكه، بعدما أكد في تصريحات سابقة أن النادي هو الأقرب إلى قلبه.

وقضى غوسنس معظم مسيرته الاحترافية في هولندا وإيطاليا، فيما كانت تجربته الوحيدة في الدوري الألماني مع يونيون برلين خلال موسم 2023-2024.

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الدوري الألماني ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

الجمعة… إعلان خورخي خيسوس مدرباً جديداً للبرتغال

خورخي خيسوس (رويترز)
خورخي خيسوس (رويترز)
  • لشبونة: «الشرق الأوسط»
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  • لشبونة: «الشرق الأوسط»
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الجمعة… إعلان خورخي خيسوس مدرباً جديداً للبرتغال

خورخي خيسوس (رويترز)
خورخي خيسوس (رويترز)

يقدّم الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، الجمعة، خورخي خيسوس مدرباً جديداً للمنتخب الوطني، خلفاً للإسباني روبرتو مارتينيز، وفق ما علمت «وكالة الأنباء الفرنسية»، الخميس، من مصدر مقرب من الملف.

وأشار المصدر إلى أن المدرب البرتغالي، البالغ 71 عاماً، والاتحاد البرتغالي لكرة القدم، توصلا إلى «اتفاق كامل»، على أن يعقدا مؤتمراً صحافياً الجمعة عند الساعة الثالثة مساءً بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت غرينيتش)، في مقر الاتحاد بضواحي لشبونة.

وسيتولى خورخي خيسوس قيادة المنتخب البرتغالي بعد 5 أيام من خروجه من دور الـ16 لكأس العالم 2026، إثر خسارته أمام إسبانيا 0-1.

ومن المقرر أن يوقع المدرب، الذي غادر نادي النصر السعودي في مايو (أيار) الماضي بعد قيادته الفريق لإحراز لقب الدوري، عقداً لمدة 4 سنوات يمتد حتى نهائيات كأس العالم 2030، التي تستضيفها البرتغال وإسبانيا والمغرب بشكل مشترك.

ويُعد خورخي خيسوس من أبرز المدربين في تاريخ الكرة البرتغالية، إذ أشرف على تدريب عدد كبير من الأندية في بلاده، أبرزها بنفيكا وسبورتينغ لشبونة.

وخارج البرتغال، تولى تدريب فلامنغو البرازيلي وفنربهشه التركي، قبل أن ينتقل إلى الدوري السعودي؛ حيث درب الهلال ثم النصر، وقاد الأخير، الذي يضم مواطنه النجم كريستيانو رونالدو، إلى التتويج بلقب الدوري.

وبعد خروج البرتغال من كأس العالم، الاثنين، أكد كريستيانو رونالدو، البالغ 41 عاماً والفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، أن مشاركته في مونديال 2026 كانت الأخيرة في مسيرته، من دون أن يحسم قراره بشأن مواصلة اللعب دولياً.

وكان روبرتو مارتينيز قد تولى تدريب منتخب البرتغال منذ عام 2023، وقاده إلى الفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية في يونيو (حزيران) 2025.

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كأس العالم البرتغال
الرياضة رياضة عالمية

نيوكاسل يتعاقد مع شين ستور ويستهدف ضم مانزامبي المتألق في كأس العالم

لاعب الوسط الهولندي شين ستور (رويترز)
لاعب الوسط الهولندي شين ستور (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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نيوكاسل يتعاقد مع شين ستور ويستهدف ضم مانزامبي المتألق في كأس العالم

لاعب الوسط الهولندي شين ستور (رويترز)
لاعب الوسط الهولندي شين ستور (رويترز)

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي تعاقده مع لاعب الوسط الهولندي شين ستور قادماً من أياكس أمستردام، في وقت تُشير فيه تقارير إلى اهتمام النادي بضم الدولي السويسري يوهان مانزامبي، الذي خطف الأنظار خلال كأس العالم 2026.

وأكد أياكس، الخميس، أن ستور (18 عاماً) سينتقل إلى نيوكاسل مقابل 27 مليون يورو (31 مليون دولار).

ويواصل نيوكاسل إعادة بناء تشكيلته بالاعتماد على عناصر شابة، بعدما باع خلال فترة الانتقالات الصيفية نجميه أنتوني جوردون وساندرو تونالي.

ويقدم مانزامبي (20 عاماً) مستويات لافتة مع منتخب سويسرا، الذي بلغ الدور ربع النهائي من كأس العالم، قبل أن يتعرض لإصابة في الركبة خلال التدريبات، وذلك بعد موسم مميز مع فرايبورغ الألماني، وصيف الدوري الأوروبي.

وقبل أيام، عزز نيوكاسل صفوفه أيضاً بالتعاقد مع لاعب الوسط الإيفواري بازومانا توريه (20 عاماً) قادماً من هوفنهايم الألماني، في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون جنيه إسترليني (56 مليون دولار).

وكان النادي الإنجليزي قد باع جناحه أنتوني جوردون إلى برشلونة، ولاعب الوسط الإيطالي ساندرو تونالي إلى توتنهام، في صفقتين تجاوزت قيمتهما الإجمالية 200 مليون دولار. كما تتزايد التكهنات بشأن احتمال رحيل لاعب ثالث، في ظل اهتمام آرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي برونو جيمارايش.

وشارك نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لكنه سيغيب عن المنافسات الأوروبية في الموسم المقبل، بعدما أنهى الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثاني عشر، وهو ما يُتوقع أن يؤدي إلى تراجع كبير في عائداته المالية.

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