دان بيرن مدافع إنجلترا متحمس لمواجهة إيرلينغ هالاند مهاجم النرويج

شدد المدافع الإنجليزي دان بيرن على ضرورة تقديم منتخب بلاده أداء أفضل خلال مواجهة النرويج، من المباراة الماضية أمام المكسيك، مضيفاً أنه متحمس لإيقاف خطوة إيرلينغ هالاند.

يطمع المنتخب الإنجليزي، بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل، في التأهل إلى ما قبل نهائي كأس العالم عندما يواجه النرويج التي فجرت مفاجأة بالفوز 2 - 1 على البرازيل، يوم الأحد.

شارك بيرن بديلاً في مواجهة المكسيك التي انتهت بفوز منتخب إنجلترا 3 - 2 على ملعب «أزتيكا» بعد معاناة شديدة من التوتر والضغط الجوي، وكذلك النقص العددي بعد طرد المدافع جاريل كوانساه.

وقال بيرن عبر شبكة «توك سبورت»: «ما يقدمه منتخب النرويج ليس مفاجأة لنا. لقد تفوقوا في مجموعة قوية بالتصفيات تضم إيطاليا، وسجلوا كثير من الأهداف. لذا؛ فإن فوزهم على البرازيل لا يفاجئنا».

وأضاف: «أعلم أن البرازيل كانت المرشحة الأبرز للفوز، ولكن منتخب النرويج يضم لاعبين مثل هالاند وأوديغارد وغيرهما قادرين على تغيير مسار المباريات، لذا؛ فإن تأهلهم إلى هذه المرحلة ليس مفاجأة».

وشدد: «مواجهة النرويج تتطلب منا جميعاً تقديم أداء أفضل كثيراً مما قدمناه أمام المكسيك، ونحن جاهزون لذلك».

ويبقى هالاند (25 عاماً) أبرز نجوم النرويج، وصاحب هدفَي منتخب بلاده أمام البرازيل، ليرفع رصيده إلى 7 أهداف في «مونديال 2026» متخلفاً بفارق هدف واحد فقط عن ليونيل ميسي؛ هداف النسخة الحالية.

لكن النجم النرويجي اكتفى بتسجيل هدف واحد في مبارياته السابقة ضد بيرن مدافع نيوكاسل يونايتد.

وقال بيرن ضاحكاً: «نعم لقد اكتفى بتسجيل هدف واحد، ولكن لا أريد استباق الأحداث. أستمتع بالمواجهة البدنية ضد هالاند».

وختم مدافع منتخب إنجلترا تصريحاته: «علاقتنا جيدة بالفعل، لكن عليك أن تسأله إن كان يبادلني الشعور نفسه. وإذا طُلبت مني مراقبته، فسأكون سعيداً وجاهزاً لذلك».