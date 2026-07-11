الإسباني أولمو: اقتربنا من اللقب

شدد داني أولمو، لاعب منتخب إسبانيا، على أن فريقه اقترب كثيراً من التتويج بلقب كأس العالم، بعد فوزه الثمين على منتخب بلجيكا في الوقت القاتل، مؤكداً صعوبة المواجهة المقبلة ضد فرنسا.

وواصل منتخب إسبانيا حلمه بالتتويج بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، عقب تأهله للمربع الذهبي في البطولة، بعدما حقق فوزاً مثيراً 2-1 على منتخب بلجيكا، مساء الجمعة، في دور الثمانية للمسابقة، المقامة حالياً في الولايات المتحدة، والمكسيك، وكندا.

وقال أولمو في تصريحات إعلامية عقب المباراة: «كان هدفنا الأساسي هو التأهل لنهائي المونديال. المباراة كانت صعبة اليوم، ولكننا سيطرنا على مجريات الأمور. سجلنا هدفين، وقدمنا مباراة جيدة للغاية، نتطلع لمواصلة السير على هذا النهج».

وعن سعي المنتخب الإسباني لتكرار فوزه بكأس الأمم الأوروبية وكأس العالم، مثلما حدث حينما توج الفريق بـ(يورو 2008) قبل أن يحصل على لقبه الوحيد في المونديال عام 2010 بجنوب أفريقيا، صرح أولمو: «إنه حافز ممتاز أن نكرر ما حققناه قبل 16 عاماً».

وشدد النجم الإسباني: «نمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين المهاريين، وندرك أن هدفنا واضح وهو تحقيق هذا اللقب. لكن تنتظرنا الآن مواجهة صعبة في قبل النهائي أمام فرنسا».

وفي ختام حديثه، أوضح أولمو أن مواجهة منتخب فرنسا «صعبة في ظل امتلاكه مجموعة من اللاعبين الأكفاء في مختلف الخطوط. إنهم يلعبون كرة قدم جميلة جداً، لكننا نثق في أنفسنا، وسوف نبذل أقصى الجهد أمامهم».