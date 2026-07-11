المونديال... موعد لا يغيب عنه الأرجنتينيون مهما كلف الثمن

«لحظات استثنائية، وثقافة راسخة، ننتظر هذه اللحظات كل 4 أعوام لنعيش الحلم» هكذا وصف أحد مشجعي المنتخب الأرجنتيني الأيام التي يعيشها المشجعون في الولايات المتحدة الأميركية خلف المنتخب الوطني، واصفاً أن أفراد الشعب الأرجنتيني يصنعون المستحيل لحضور مواجهات المنتخب في كأس العالم.

الحالة الجماهيرية التي يصنعها عشاق «التانغو» تعد من علامات المونديال المضيئة، حيث تعيش المدن التي تستضيف المنتخب الأرجنتيني أياماً استثنائية، وترتفع مباشرة أسعار رحلات الطيران، وأسعار الفنادق، والغرف «إن وُجدت»، لأنها في الغالب تنفد فور اعتماد المواجهة في المدينة المحددة.

أدوات تشجيع خاصة ترافق الجماهير أينما ارتحلوا (الشرق الأوسط)

ما هو لافت حقاً أن ثقافة الحضور لدى الأرجنتينيين لا تقتصر على الشباب، أو الأشخاص الأكبر سناً، بل إن الثقافة الأرجنتينية في الحضور للمنتخب الوطني هي حضور العائلة كاملة من الأب، والأم، مروراً بالأبناء، ليعيش الجميع أجواء المونديال، وتحافظ العائلات على تلك الثقافة في دعم المنتخب.

أحد الأرجنتينيين يقول إن من أسرار حضور الأرجنتينيين بكثافة أينما يحل المنتخب هو سهولة الحصول على تمويل لدعم المنتخب، وهو مخصص لكأس العالم، حيث يتم منح تمويل ميسر أيّاً كانت الظروف المادية لهذا الشخص، ذلك الأمر يجعل الكثير من العائلات تحديداً تذهب خلف المنتخب، سواءً في أميركا كما هو في الوقت الحالي، أو في قطر كما حدث في مونديال 2022.

الجنون الأرجنتيني لا يتوقف على الحضور، بل حتى على مستوى الأغاني، وهي تعد من الجماهير الأقوى في المونديال، حيث يغنون في طريقهم لحضور المواجهات «Esta la banda Loca de Argentina» وتعني: «هذه الجماهير، أو الرابطة المجنونة الآتية من الأرجنتين، والتي ستعطي أرواحها لهذه الألوان» بالإشارة إلى ألوان «الألبي السيليستي» الأبيض والسماوي، وهي ألوان المنتخب الأرجنتيني الشهيرة.

حفلات الأسادو جزء من طقوس الجماهير في أيام المونديال (الشرق الأوسط)

«حفلة الشواء»

من التقاليد الشهيرة للجماهير الأرجنتينية في اليوم الذي يسبق المواجهة حفلة الشواء، وعند الأرجنتينيين تُعرف باسم الأسادو (Asado)، وهي أكثر من مجرد وجبة؛ حيث تعد جزءاً مهماً من الثقافة، والهوية الاجتماعية في الأرجنتين. حيث يحرصون خلال هذا الحفل على الغناء للمنتخب الوطني، مما يصنع أجواء استثنائية لا مثيل لها.

هذا التقليد لا يحدث فقط لأن الولايات المتحدة قد تكون جغرافياً أقرب إلى المدن الأرجنتينية، بل إن هذا الأمر يتكرر في أي بطولة، بما فيها مونديال قطر، والمونديالات السابقة، لتؤكد الجماهير الأرجنتينية عشقها لمنتخبها الوطني، ودعمها الذي لا مثيل له على مستوى المنتخبات.