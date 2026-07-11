دي لا فوينتي: لا يهم من يبدأ أساسياً... إسبانيا أولاً

قادت لمسة مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي الذهبية فريقه إلى قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم اليوم الجمعة، بعد أن سجل فابيان رويز وميكيل ميرينو، وهما لاعبان برزا بفضل قراراته الجريئة في اختيار التشكيلة، هدفي الفوز المثير 2-1 على بلجيكا في دور الثمانية.

وافتتح فابيان، الذي شارك أساسياً بشكل مفاجئ بعد جلوس بيدري على مقاعد البدلاء، التسجيل، قبل أن يدخل ميرينو في الدقيقة 86 ويسجل هدف الفوز بعد دقيقتين، مستغلاً إخفاق حارس مرمى بلجيكا البديل سيني لامان في الإمساك بتسديدة باو كوبارسي المنخفضة.

وكانت هذه المرة الثالثة التي يسجل فيها ميرينو هدف الفوز في مباراة بمراحل خروج المغلوب كبديل تحت قيادة دي لا فوينتي، بعد هدفه المتأخر في الوقت الإضافي ضد ألمانيا المضيفة في دور الثمانية من بطولة أوروبا 2024، وهدفه المتأخر ضد البرتغال في دور 16 بالنسخة الحالية من كأس العالم.

وقال دي لا فوينتي للصحافيين: «ليس من العدل ألا يشارك ميكيل أساسياً، ولكن من غير العدل أيضاً استبعاد لاعب آخر».

وأضاف: «لا يمكن أن يلعب سوى 11 لاعباً، وهم يتفهمون ذلك –الدور الذي يتعين عليهم القيام به في أي لحظة. يعرفون ما عليهم فعله عندما يدخلون الملعب، ولهذا السبب، فإنه لمن دواعي سروري أن أكون مدربهم». وأكد دي لا فوينتي أن وصول إسبانيا، بطلة أوروبا، إلى قبل النهائي بُني على المسؤولية الجماعية، وليس على التألق الفردي.

وقال: «ما يهم هو الفريق. لا يهم من يبدأ المباراة. الجميع مهمون، حتى أولئك الذين لم يلعبوا».

وعندما سئل عن كيفية الحفاظ على رضا اللاعبين رغم المنافسة الشديدة على المراكز، أشاد دي لا فوينتي بنضجهم، واحترافيتهم.

وقال دي لا فوينتي: «إحدى نقاط قوتنا كفريق هي أننا لا نمتلك فقط أفضل اللاعبين في العالم –وهم كذلك بالفعل– بل نمتلك أيضاً أفضل الأشخاص، الأشخاص الذين يسهلون على الجميع التعايش معاً».

وأكمل: «لذا لا ينبغي أن نتفاجأ من أنهم يدركون أدوارهم، لأنني أعتقد أن هذا ممكن في أي مجال، وفي أي مهنة. نحن نبني كل شيء على أساس الاحترام، وهذا المنتخب الوطني هو مثال على ذلك أيضاً».

وستلعب إسبانيا يوم الثلاثاء ضد فرنسا، المرشحة للفوز بالبطولة، في مباراة ستحدد من سيصل إلى النهائي، ويتوقع دي لا فوينتي أن تكون مواجهة صعبة.

وقال: «أظهرت فرنسا بالفعل إمكانات استثنائية، ومذهلة، ونحن كذلك. المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات، وستتطلب لاعبين نشيطين، ومليئين بالطاقة. لكن الآن وقد وصلنا إلى هنا، فسنبذل قصارى جهدنا».