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الرياضة رياضة عالمية

دي لا فوينتي: لا يهم من يبدأ أساسياً... إسبانيا أولاً

مدرب «الماتادور» قال إن مواجهة فرنسا مفتوحة على كل الاحتمالات

مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي (رويترز)
مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي (رويترز)
  • لوس أنجليس : «الشرق الأوسط»
TT
  • لوس أنجليس : «الشرق الأوسط»
TT

دي لا فوينتي: لا يهم من يبدأ أساسياً... إسبانيا أولاً

مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي (رويترز)
مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي (رويترز)

قادت لمسة مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي الذهبية فريقه إلى قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم اليوم الجمعة، بعد أن سجل فابيان رويز وميكيل ميرينو، وهما لاعبان برزا بفضل قراراته الجريئة في اختيار التشكيلة، هدفي الفوز المثير 2-1 على بلجيكا في دور الثمانية.

وافتتح فابيان، الذي شارك أساسياً بشكل مفاجئ بعد جلوس بيدري على مقاعد البدلاء، التسجيل، قبل أن يدخل ميرينو في الدقيقة 86 ويسجل هدف الفوز بعد دقيقتين، مستغلاً إخفاق حارس مرمى بلجيكا البديل سيني لامان في الإمساك بتسديدة باو كوبارسي المنخفضة.

وكانت هذه المرة الثالثة التي يسجل فيها ميرينو هدف الفوز في مباراة بمراحل خروج المغلوب كبديل تحت قيادة دي لا فوينتي، بعد هدفه المتأخر في الوقت الإضافي ضد ألمانيا المضيفة في دور الثمانية من بطولة أوروبا 2024، وهدفه المتأخر ضد البرتغال في دور 16 بالنسخة الحالية من كأس العالم.

وقال دي لا فوينتي للصحافيين: «ليس من العدل ألا يشارك ميكيل أساسياً، ولكن من غير العدل أيضاً استبعاد لاعب آخر».

وأضاف: «لا يمكن أن يلعب سوى 11 لاعباً، وهم يتفهمون ذلك –الدور الذي يتعين عليهم القيام به في أي لحظة. يعرفون ما عليهم فعله عندما يدخلون الملعب، ولهذا السبب، فإنه لمن دواعي سروري أن أكون مدربهم». وأكد دي لا فوينتي أن وصول إسبانيا، بطلة أوروبا، إلى قبل النهائي بُني على المسؤولية الجماعية، وليس على التألق الفردي.

وقال: «ما يهم هو الفريق. لا يهم من يبدأ المباراة. الجميع مهمون، حتى أولئك الذين لم يلعبوا».

وعندما سئل عن كيفية الحفاظ على رضا اللاعبين رغم المنافسة الشديدة على المراكز، أشاد دي لا فوينتي بنضجهم، واحترافيتهم.

وقال دي لا فوينتي: «إحدى نقاط قوتنا كفريق هي أننا لا نمتلك فقط أفضل اللاعبين في العالم –وهم كذلك بالفعل– بل نمتلك أيضاً أفضل الأشخاص، الأشخاص الذين يسهلون على الجميع التعايش معاً».

وأكمل: «لذا لا ينبغي أن نتفاجأ من أنهم يدركون أدوارهم، لأنني أعتقد أن هذا ممكن في أي مجال، وفي أي مهنة. نحن نبني كل شيء على أساس الاحترام، وهذا المنتخب الوطني هو مثال على ذلك أيضاً».

وستلعب إسبانيا يوم الثلاثاء ضد فرنسا، المرشحة للفوز بالبطولة، في مباراة ستحدد من سيصل إلى النهائي، ويتوقع دي لا فوينتي أن تكون مواجهة صعبة.

وقال: «أظهرت فرنسا بالفعل إمكانات استثنائية، ومذهلة، ونحن كذلك. المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات، وستتطلب لاعبين نشيطين، ومليئين بالطاقة. لكن الآن وقد وصلنا إلى هنا، فسنبذل قصارى جهدنا».

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الرياضة رياضة عالمية

«فيفا» يبيع أرضية ملعب نهائي المونديال بسعر 450 دولاراً للقطعة

«فيفا» يريد الاستفادة قدر الإمكان من مكتسبات البطولة العالمية (رويترز)
«فيفا» يريد الاستفادة قدر الإمكان من مكتسبات البطولة العالمية (رويترز)
  • نيوجيرسي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيوجيرسي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

«فيفا» يبيع أرضية ملعب نهائي المونديال بسعر 450 دولاراً للقطعة

«فيفا» يريد الاستفادة قدر الإمكان من مكتسبات البطولة العالمية (رويترز)
«فيفا» يريد الاستفادة قدر الإمكان من مكتسبات البطولة العالمية (رويترز)

يبيع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، المتهم بفرض أسعار باهظة على بطولة هذا العام في الولايات المتحدة، العشب الذي سيستخدم في المباراة النهائية التي ستقام في 19 يوليو (تموز) على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بسعر 450 دولاراً للقطعة.

ويؤكد متجر «فيفا» أن أبعاد كل قطعة من العشب تبلغ 5.‏17 × 5.‏17 × 5.‏17 بوصة، دون تحديد ما إذا كانت هذه الأبعاد بالبوصة، أو السنتيمتر، أو المليمتر. ولم يرد الاتحاد الدولي لكرة القدم على الفور على رسالة بريد إلكتروني تطلب تفاصيل الأبعاد.

ويقول الموقع الإلكتروني: «امتلك قطعة أصلية من تاريخ كرة القدم بالحصول على قطعة أصلية من أرضية ملعب كأس العالم 2026، محفوظة بشكل دائم في علبة أكريليك فاخرة مع ذاكرة فلاش متنقلة تذكارية». تحتوي كل قطعة على جزء أصلي من أرضية ملعب نهائي كأس العالم الشهيرة، مما يجعلها تحفة فنية فريدة تخلد ذكرى أحد أعظم الأحداث الرياضية في العالم.

وأعلن الاتحاد الدولي أنها «ذاكرة متنقلة أكريليكية مزودة بغشاء مانع للتسرب، وتقدم في الوقت نفسه كقطعة عرض أنيقة وعصرية. تأتي هذه القطعة الحصرية في علبة فاخرة ذات غطاء مفصلي، وتفاصيل مميزة بتقنية الأشعة فوق البنفسجية، وهي مصممة خصيصاً لهواة جمع التذكارات، والمشجعين، وعشاق كرة القدم على حد سواء».

ويتيح «فيفا» شحن أرضية الملعب فقط إلى عناوين في الولايات المتحدة، وأوروبا.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الطلبات لن تشحن إلا بعد نهائي كأس العالم 2026.

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كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

إنجلترا تتنفس الصعداء بجاهزية رايس وغيهي وجيمس

يشارك ديكلان رايس لاعب المنتخب الإنجليزي في الحصة التدريبية (أ.ب)
يشارك ديكلان رايس لاعب المنتخب الإنجليزي في الحصة التدريبية (أ.ب)
  • ميامي الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
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  • ميامي الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
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إنجلترا تتنفس الصعداء بجاهزية رايس وغيهي وجيمس

يشارك ديكلان رايس لاعب المنتخب الإنجليزي في الحصة التدريبية (أ.ب)
يشارك ديكلان رايس لاعب المنتخب الإنجليزي في الحصة التدريبية (أ.ب)

تلقّت إنجلترا دفعة معنوية عشية ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم أمام النرويج، بعد عودة ديكلان رايس ومارك غيهي وريس جيمس إلى التدريبات الجمعة.

وغاب جيمس عن المباريات الثلاث الأخيرة بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ، ما سبّب صداعاً للمدرب الألماني توماس توخيل في مركز الظهير الأيمن، في ظل محدودية الخيارات الأخرى في هذا المركز.

ويبدو أن قائد تشيلسي في طريقه للعودة إلى التشكيلة الأساسية، مع إيقاف غاريل كوانساه بعد طرده في الفوز المثير على المكسيك 3-2 في ثمن النهائي.

ولعب كل من غيهي ورايس المباراة كاملة في مكسيكو سيتي، ومع ذلك، تغيّب اللاعبان عن التدريبات إلى جانب جيمس الأربعاء.

وقال توخيل في المؤتمر الصحافي عشية المباراة: «بالطبع هذا أفضل خبر إذا كان الجميع متاحين في التدريب. لدينا خيارات كاملة، باستثناء لاعبنا الموقوف غاريل كوانساه».

وأضاف: «لقد خطونا خطوة كبيرة في مباراتنا الأخيرة، لكنها كانت مجرد خطوة. ما زلنا متعطشين، وما زلنا نحلم. الخطوة التالية هي الفوز في ربع النهائي. المهم هو أن نتطلع إلى ما ينتظرنا».

وتعرّض مدافع مانشستر سيتي غيهي، الذي قد يواجه زميله في النادي العملاق إيرلينغ هالاند إذا شارك، لشدّ في العضلة الخلفية أيضاً.

كما يعاني لاعب وسط آرسنال رايس من مشكلة في العضلة الخلفية للفخذ، وتأثّر أيضاً بوعكة صحية في وقت سابق من الأسبوع.

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رياضة إنجليزية كأس العالم إنجلترا
الرياضة رياضة عالمية

المونديال... موعد لا يغيب عنه الأرجنتينيون مهما كلف الثمن

تشجيع الأرجنتين واجب وطني لا تغيب عنه الجماهير (الشرق الأوسط)
تشجيع الأرجنتين واجب وطني لا تغيب عنه الجماهير (الشرق الأوسط)
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المونديال... موعد لا يغيب عنه الأرجنتينيون مهما كلف الثمن

تشجيع الأرجنتين واجب وطني لا تغيب عنه الجماهير (الشرق الأوسط)
تشجيع الأرجنتين واجب وطني لا تغيب عنه الجماهير (الشرق الأوسط)

«لحظات استثنائية، وثقافة راسخة، ننتظر هذه اللحظات كل 4 أعوام لنعيش الحلم» هكذا وصف أحد مشجعي المنتخب الأرجنتيني الأيام التي يعيشها المشجعون في الولايات المتحدة الأميركية خلف المنتخب الوطني، واصفاً أن أفراد الشعب الأرجنتيني يصنعون المستحيل لحضور مواجهات المنتخب في كأس العالم.

الحالة الجماهيرية التي يصنعها عشاق «التانغو» تعد من علامات المونديال المضيئة، حيث تعيش المدن التي تستضيف المنتخب الأرجنتيني أياماً استثنائية، وترتفع مباشرة أسعار رحلات الطيران، وأسعار الفنادق، والغرف «إن وُجدت»، لأنها في الغالب تنفد فور اعتماد المواجهة في المدينة المحددة.

أدوات تشجيع خاصة ترافق الجماهير أينما ارتحلوا (الشرق الأوسط)

ما هو لافت حقاً أن ثقافة الحضور لدى الأرجنتينيين لا تقتصر على الشباب، أو الأشخاص الأكبر سناً، بل إن الثقافة الأرجنتينية في الحضور للمنتخب الوطني هي حضور العائلة كاملة من الأب، والأم، مروراً بالأبناء، ليعيش الجميع أجواء المونديال، وتحافظ العائلات على تلك الثقافة في دعم المنتخب.

أحد الأرجنتينيين يقول إن من أسرار حضور الأرجنتينيين بكثافة أينما يحل المنتخب هو سهولة الحصول على تمويل لدعم المنتخب، وهو مخصص لكأس العالم، حيث يتم منح تمويل ميسر أيّاً كانت الظروف المادية لهذا الشخص، ذلك الأمر يجعل الكثير من العائلات تحديداً تذهب خلف المنتخب، سواءً في أميركا كما هو في الوقت الحالي، أو في قطر كما حدث في مونديال 2022.

الجنون الأرجنتيني لا يتوقف على الحضور، بل حتى على مستوى الأغاني، وهي تعد من الجماهير الأقوى في المونديال، حيث يغنون في طريقهم لحضور المواجهات «Esta la banda Loca de Argentina» وتعني: «هذه الجماهير، أو الرابطة المجنونة الآتية من الأرجنتين، والتي ستعطي أرواحها لهذه الألوان» بالإشارة إلى ألوان «الألبي السيليستي» الأبيض والسماوي، وهي ألوان المنتخب الأرجنتيني الشهيرة.

حفلات الأسادو جزء من طقوس الجماهير في أيام المونديال (الشرق الأوسط)

«حفلة الشواء»

من التقاليد الشهيرة للجماهير الأرجنتينية في اليوم الذي يسبق المواجهة حفلة الشواء، وعند الأرجنتينيين تُعرف باسم الأسادو (Asado)، وهي أكثر من مجرد وجبة؛ حيث تعد جزءاً مهماً من الثقافة، والهوية الاجتماعية في الأرجنتين. حيث يحرصون خلال هذا الحفل على الغناء للمنتخب الوطني، مما يصنع أجواء استثنائية لا مثيل لها.

هذا التقليد لا يحدث فقط لأن الولايات المتحدة قد تكون جغرافياً أقرب إلى المدن الأرجنتينية، بل إن هذا الأمر يتكرر في أي بطولة، بما فيها مونديال قطر، والمونديالات السابقة، لتؤكد الجماهير الأرجنتينية عشقها لمنتخبها الوطني، ودعمها الذي لا مثيل له على مستوى المنتخبات.

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