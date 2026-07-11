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مدرب بلجيكا: كنا بحاجة إلى الحظ للتغلب على إسبانيا

غارسيا بعد نهاية المباراة (إ.ب.أ)
غارسيا بعد نهاية المباراة (إ.ب.أ)
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
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  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
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مدرب بلجيكا: كنا بحاجة إلى الحظ للتغلب على إسبانيا

غارسيا بعد نهاية المباراة (إ.ب.أ)
غارسيا بعد نهاية المباراة (إ.ب.أ)

أكد رودي غارسيا، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، أنه رغم هزيمة فريقه أمام إسبانيا بدور الثمانية لكأس العالم 2026، فإن الفريق الملقب بـ«الشياطين الحمر» ليس لديه ما يخجل منه، ويمكنه أن يفخر بما حققه في المونديال الحالي، مشيراً إلى أن الحظ لم يقف بجواره أمام الإسبان.

وقال غارسيا في تصريحات عقب المباراة: «كنا على قدم المساواة مع منتخب إسبانيا، وليس لدينا ما نشعر بالسوء حياله».

وأضاف المدرب الفرنسي: «في الشوط الأول، لم تتح لهم سوى فرصة واحدة، لكنهم كانوا فعالين للغاية لسوء الحظ».

وشدد: «للتغلب على فريق من هذا المستوى، فإنك بحاجة للحظ إلى جانبك أيضاً، وكان الوصول إلى الدور قبل النهائي أمراً صعباً للغاية بالنسبة لنا».

وفي تصريح آخر أدلى به غارسيا ونقلته صحيفة «ذا أتلتيك»، قال مدرب بلجيكا إن الفريق تعلم من الخسارة، واكتسب خبرة جيدة للغاية طوال البطولة، مضيفاً: «الأمر بسيط للغاية، يمكننا أن نفخر بما قدمناه في كأس العالم. لقد تعلمنا من الهزيمة. لا أعتقد أن لدينا ما يدعو للشعور بالإهانة».

وكشف غارسيا عن التحديات المتعددة التي واجهها المنتخب البلجيكي خلال المباراة، بما في ذلك الإصابات التي طالت عناصر أساسية أثرت سلباً على استراتيجيته أمام إسبانيا.

وأوضح في ختام تصريحاته: «للأسف، لم تكن الظروف مواتية. فقدنا حارس مرمانا (تيبو كورتوا) وقائدنا (يوري تيليمانس). واضطررنا لاستبدال كيفن دي بروين، وهذا لم يكن ضمن خطة اللعب. كانت هناك أمور كثيرة تعرقلنا. لم تكن الأمور تسير على ما يرام».

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«فيفا» يريد الاستفادة قدر الإمكان من مكتسبات البطولة العالمية (رويترز)
  • نيوجيرسي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيوجيرسي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

«فيفا» يبيع أرضية ملعب نهائي المونديال بسعر 450 دولاراً للقطعة

«فيفا» يريد الاستفادة قدر الإمكان من مكتسبات البطولة العالمية (رويترز)
«فيفا» يريد الاستفادة قدر الإمكان من مكتسبات البطولة العالمية (رويترز)

يبيع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، المتهم بفرض أسعار باهظة على بطولة هذا العام في الولايات المتحدة، العشب الذي سيستخدم في المباراة النهائية التي ستقام في 19 يوليو (تموز) على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بسعر 450 دولاراً للقطعة.

ويؤكد متجر «فيفا» أن أبعاد كل قطعة من العشب تبلغ 5.‏17 × 5.‏17 × 5.‏17 بوصة، دون تحديد ما إذا كانت هذه الأبعاد بالبوصة، أو السنتيمتر، أو المليمتر. ولم يرد الاتحاد الدولي لكرة القدم على الفور على رسالة بريد إلكتروني تطلب تفاصيل الأبعاد.

ويقول الموقع الإلكتروني: «امتلك قطعة أصلية من تاريخ كرة القدم بالحصول على قطعة أصلية من أرضية ملعب كأس العالم 2026، محفوظة بشكل دائم في علبة أكريليك فاخرة مع ذاكرة فلاش متنقلة تذكارية». تحتوي كل قطعة على جزء أصلي من أرضية ملعب نهائي كأس العالم الشهيرة، مما يجعلها تحفة فنية فريدة تخلد ذكرى أحد أعظم الأحداث الرياضية في العالم.

وأعلن الاتحاد الدولي أنها «ذاكرة متنقلة أكريليكية مزودة بغشاء مانع للتسرب، وتقدم في الوقت نفسه كقطعة عرض أنيقة وعصرية. تأتي هذه القطعة الحصرية في علبة فاخرة ذات غطاء مفصلي، وتفاصيل مميزة بتقنية الأشعة فوق البنفسجية، وهي مصممة خصيصاً لهواة جمع التذكارات، والمشجعين، وعشاق كرة القدم على حد سواء».

ويتيح «فيفا» شحن أرضية الملعب فقط إلى عناوين في الولايات المتحدة، وأوروبا.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الطلبات لن تشحن إلا بعد نهائي كأس العالم 2026.

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كأس العالم أميركا
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إنجلترا تتنفس الصعداء بجاهزية رايس وغيهي وجيمس

يشارك ديكلان رايس لاعب المنتخب الإنجليزي في الحصة التدريبية (أ.ب)
يشارك ديكلان رايس لاعب المنتخب الإنجليزي في الحصة التدريبية (أ.ب)
  • ميامي الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT
  • ميامي الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT

إنجلترا تتنفس الصعداء بجاهزية رايس وغيهي وجيمس

يشارك ديكلان رايس لاعب المنتخب الإنجليزي في الحصة التدريبية (أ.ب)
يشارك ديكلان رايس لاعب المنتخب الإنجليزي في الحصة التدريبية (أ.ب)

تلقّت إنجلترا دفعة معنوية عشية ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم أمام النرويج، بعد عودة ديكلان رايس ومارك غيهي وريس جيمس إلى التدريبات الجمعة.

وغاب جيمس عن المباريات الثلاث الأخيرة بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ، ما سبّب صداعاً للمدرب الألماني توماس توخيل في مركز الظهير الأيمن، في ظل محدودية الخيارات الأخرى في هذا المركز.

ويبدو أن قائد تشيلسي في طريقه للعودة إلى التشكيلة الأساسية، مع إيقاف غاريل كوانساه بعد طرده في الفوز المثير على المكسيك 3-2 في ثمن النهائي.

ولعب كل من غيهي ورايس المباراة كاملة في مكسيكو سيتي، ومع ذلك، تغيّب اللاعبان عن التدريبات إلى جانب جيمس الأربعاء.

وقال توخيل في المؤتمر الصحافي عشية المباراة: «بالطبع هذا أفضل خبر إذا كان الجميع متاحين في التدريب. لدينا خيارات كاملة، باستثناء لاعبنا الموقوف غاريل كوانساه».

وأضاف: «لقد خطونا خطوة كبيرة في مباراتنا الأخيرة، لكنها كانت مجرد خطوة. ما زلنا متعطشين، وما زلنا نحلم. الخطوة التالية هي الفوز في ربع النهائي. المهم هو أن نتطلع إلى ما ينتظرنا».

وتعرّض مدافع مانشستر سيتي غيهي، الذي قد يواجه زميله في النادي العملاق إيرلينغ هالاند إذا شارك، لشدّ في العضلة الخلفية أيضاً.

كما يعاني لاعب وسط آرسنال رايس من مشكلة في العضلة الخلفية للفخذ، وتأثّر أيضاً بوعكة صحية في وقت سابق من الأسبوع.

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الرياضة رياضة عالمية

المونديال... موعد لا يغيب عنه الأرجنتينيون مهما كلف الثمن

تشجيع الأرجنتين واجب وطني لا تغيب عنه الجماهير (الشرق الأوسط)
تشجيع الأرجنتين واجب وطني لا تغيب عنه الجماهير (الشرق الأوسط)
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المونديال... موعد لا يغيب عنه الأرجنتينيون مهما كلف الثمن

تشجيع الأرجنتين واجب وطني لا تغيب عنه الجماهير (الشرق الأوسط)
تشجيع الأرجنتين واجب وطني لا تغيب عنه الجماهير (الشرق الأوسط)

«لحظات استثنائية، وثقافة راسخة، ننتظر هذه اللحظات كل 4 أعوام لنعيش الحلم» هكذا وصف أحد مشجعي المنتخب الأرجنتيني الأيام التي يعيشها المشجعون في الولايات المتحدة الأميركية خلف المنتخب الوطني، واصفاً أن أفراد الشعب الأرجنتيني يصنعون المستحيل لحضور مواجهات المنتخب في كأس العالم.

الحالة الجماهيرية التي يصنعها عشاق «التانغو» تعد من علامات المونديال المضيئة، حيث تعيش المدن التي تستضيف المنتخب الأرجنتيني أياماً استثنائية، وترتفع مباشرة أسعار رحلات الطيران، وأسعار الفنادق، والغرف «إن وُجدت»، لأنها في الغالب تنفد فور اعتماد المواجهة في المدينة المحددة.

أدوات تشجيع خاصة ترافق الجماهير أينما ارتحلوا (الشرق الأوسط)

ما هو لافت حقاً أن ثقافة الحضور لدى الأرجنتينيين لا تقتصر على الشباب، أو الأشخاص الأكبر سناً، بل إن الثقافة الأرجنتينية في الحضور للمنتخب الوطني هي حضور العائلة كاملة من الأب، والأم، مروراً بالأبناء، ليعيش الجميع أجواء المونديال، وتحافظ العائلات على تلك الثقافة في دعم المنتخب.

أحد الأرجنتينيين يقول إن من أسرار حضور الأرجنتينيين بكثافة أينما يحل المنتخب هو سهولة الحصول على تمويل لدعم المنتخب، وهو مخصص لكأس العالم، حيث يتم منح تمويل ميسر أيّاً كانت الظروف المادية لهذا الشخص، ذلك الأمر يجعل الكثير من العائلات تحديداً تذهب خلف المنتخب، سواءً في أميركا كما هو في الوقت الحالي، أو في قطر كما حدث في مونديال 2022.

الجنون الأرجنتيني لا يتوقف على الحضور، بل حتى على مستوى الأغاني، وهي تعد من الجماهير الأقوى في المونديال، حيث يغنون في طريقهم لحضور المواجهات «Esta la banda Loca de Argentina» وتعني: «هذه الجماهير، أو الرابطة المجنونة الآتية من الأرجنتين، والتي ستعطي أرواحها لهذه الألوان» بالإشارة إلى ألوان «الألبي السيليستي» الأبيض والسماوي، وهي ألوان المنتخب الأرجنتيني الشهيرة.

حفلات الأسادو جزء من طقوس الجماهير في أيام المونديال (الشرق الأوسط)

«حفلة الشواء»

من التقاليد الشهيرة للجماهير الأرجنتينية في اليوم الذي يسبق المواجهة حفلة الشواء، وعند الأرجنتينيين تُعرف باسم الأسادو (Asado)، وهي أكثر من مجرد وجبة؛ حيث تعد جزءاً مهماً من الثقافة، والهوية الاجتماعية في الأرجنتين. حيث يحرصون خلال هذا الحفل على الغناء للمنتخب الوطني، مما يصنع أجواء استثنائية لا مثيل لها.

هذا التقليد لا يحدث فقط لأن الولايات المتحدة قد تكون جغرافياً أقرب إلى المدن الأرجنتينية، بل إن هذا الأمر يتكرر في أي بطولة، بما فيها مونديال قطر، والمونديالات السابقة، لتؤكد الجماهير الأرجنتينية عشقها لمنتخبها الوطني، ودعمها الذي لا مثيل له على مستوى المنتخبات.

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