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لامين يامال يستعيد بريقه رغم غياب «الأهداف»

يامال يواصل تقديم مستويات متصاعدة في المونديال (أ.ف.ب)
يامال يواصل تقديم مستويات متصاعدة في المونديال (أ.ف.ب)
  • لوس أنجليس : «الشرق الأوسط»
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  • لوس أنجليس : «الشرق الأوسط»
TT

لامين يامال يستعيد بريقه رغم غياب «الأهداف»

يامال يواصل تقديم مستويات متصاعدة في المونديال (أ.ف.ب)
يامال يواصل تقديم مستويات متصاعدة في المونديال (أ.ف.ب)

مراوغات سحرية، وإلهامات إبداعية، لم يكن ينقصها سوى قليل من التوفيق: اضطر لامين يامال إلى الانتظار حتى مباراته السادسة في هذا المونديال ليُظهر أخيراً أفضل ما لديه خلال فوز منتخب بلاده إسبانيا على بلجيكا (2-1) الجمعة في ربع النهائي.

وظلت المواجهة لفترة طويلة تختصر في صراع عن بُعد بين جناح برشلونة، وحارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا الذي تصدى لمحاولاته، ولعديد من المحاولات الإسبانية الأخرى، قبل أن يُجبر الحارس العملاق على الخروج مصاباً في الفخذ اليسرى (71).

وعلى تسديدة من باو كوبارسي، ارتكب بديله سيني لامينس خطأ فادحاً في التقاطها، وهو ما لم يكن ليقع فيه الحارس الأساسي، ليسمح للبديل ميكيل ميرينو الذي كان أطاح بالبرتغال في ثمن النهائي أن يكرر الإنجاز (88).

وهكذا فتحت «لا روخا»، بطلة أوروبا، طريقها نحو نصف النهائي لمواجهة فرنسا الثلاثاء المقبل في دالاس. موعد لا بد أن يثير حماسة يامال الذي اعتاد التألق أمام «الزرق» في هذا الدور من البطولات الكبرى: هدف رائع في كأس أوروبا 2024 (2-1)، وهدفان آخران في دوري الأمم الأوروبية العام الماضي (5-4).

وإذا كان هذا الموهوب، الذي سيبلغ 19 عاماً الأحد، لا يزال يبحث عن هدفه الثاني في البطولة، بعيداً عن السباق المجنون الذي يقوده الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي كيليان مبابي (8)، فإنه أسهم بشكل كبير في تأهل منتخب بلاده أمام بلجيكا على ملعب سوفاي ستاديوم في لوس أنجليس، مؤكداً تصاعد مستواه الذي ظهر في الدور السابق خلال مواجهة ثمن النهائي أمام البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو (1-0)، حيث شكّل خطراً دائماً على دفاع «الشياطين الحمر» من الجهة اليمنى.

كان صاحب التمريرة الحاسمة الأولى في هدف إسبانيا، بتمريرة عميقة متقنة نحو بيدرو بورو الذي مررها عرضية إلى داني أولمو، فأجبر كورتوا على التصدي دون جدوى، قبل أن يستفيد فابيان رويس ويسجل (29).

وقبل هذه التمريرة المضيئة، كان جناح برشلونة كسب الثقة ببعض المراوغات السلسة، أبرزها تلك اللقطة التي تخلّص فيها من رقابة مدافع ملتصق به بحركة فنية (14)، ثم حصل على أول فرصة لتسديدة ملتفة من موقعه المفضل على مشارف منطقة الجزاء، دون أن ينجح في وضعها بين الخشبات الثلاث (20).

وتكررت المحاولات، غير أن كورتوا كان بالمرصاد، قارئاً معظم كراته، كما في الركلة الحرة الجيدة التي تصدى لها (34).

ويملك «أكثر البلجيكيين إسبانية» أفضلية معرفة جيدة بالظاهرة المقابلة، إذ جمعتهما عدة مباريات كلاسيكو في السنوات الأخيرة.

وكان يامال سجل في ثلاثة منها العام الماضي، مرة في السوبر، ومرتين في الدوري. وعندما لم يكن كورتوا يتدخل، كان القائم، أو الشباك الجانبية يحرمان يامال من التسجيل (40)، أو قدمٌ بلونَي الأزرق والوردي تمنعه من هز الشباك (51).

قدم يامال أمام بلجيكا الكثير من الحلول لفريقه (أ.ف.ب)

في تلك المرحلة من الشوط الثاني كانت معظم الكرات تمر عبره، لكن لا هذه العرضية الخطيرة (57) ولا التسديدة الجديدة الملتفة (60) وجدت طريقها إلى الشباك، بسبب تألق كورتوا الذي أنقذ منتخب بلاده أيضاً أمام ميكيل أويارزابال الذي وصلته كرة دقيقة عبر يامال (62).

ثم جاءت لحظة تأثر العملاق البلجيكي عند مغادرة الملعب. ومن دون خصمه المباشر، بدا وكأن المهاجم الإسباني فقد جزءاً من طاقته، في وقت بدأت فيه علامات الإرهاق بالظهور أيضاً.

لكن لحسن حظ إسبانيا، فإن قوتها تكمن كذلك في لاعبي الصف الثاني الجاهزين دائماً لحسم الأمور عند مشاركتهم، وحاسمين في اللحظات الأخيرة... وجهوا تحذيراً لـ«الزرق»: عليهم احتواء يامال الذي يقترب من أفضل مستوياته، والحذر أيضاً من بقية لاعبي إسبانيا.

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«فيفا» يريد الاستفادة قدر الإمكان من مكتسبات البطولة العالمية (رويترز)
«فيفا» يريد الاستفادة قدر الإمكان من مكتسبات البطولة العالمية (رويترز)
  • نيوجيرسي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيوجيرسي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

«فيفا» يبيع أرضية ملعب نهائي المونديال بسعر 450 دولاراً للقطعة

«فيفا» يريد الاستفادة قدر الإمكان من مكتسبات البطولة العالمية (رويترز)
«فيفا» يريد الاستفادة قدر الإمكان من مكتسبات البطولة العالمية (رويترز)

يبيع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، المتهم بفرض أسعار باهظة على بطولة هذا العام في الولايات المتحدة، العشب الذي سيستخدم في المباراة النهائية التي ستقام في 19 يوليو (تموز) على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بسعر 450 دولاراً للقطعة.

ويؤكد متجر «فيفا» أن أبعاد كل قطعة من العشب تبلغ 5.‏17 × 5.‏17 × 5.‏17 بوصة، دون تحديد ما إذا كانت هذه الأبعاد بالبوصة، أو السنتيمتر، أو المليمتر. ولم يرد الاتحاد الدولي لكرة القدم على الفور على رسالة بريد إلكتروني تطلب تفاصيل الأبعاد.

ويقول الموقع الإلكتروني: «امتلك قطعة أصلية من تاريخ كرة القدم بالحصول على قطعة أصلية من أرضية ملعب كأس العالم 2026، محفوظة بشكل دائم في علبة أكريليك فاخرة مع ذاكرة فلاش متنقلة تذكارية». تحتوي كل قطعة على جزء أصلي من أرضية ملعب نهائي كأس العالم الشهيرة، مما يجعلها تحفة فنية فريدة تخلد ذكرى أحد أعظم الأحداث الرياضية في العالم.

وأعلن الاتحاد الدولي أنها «ذاكرة متنقلة أكريليكية مزودة بغشاء مانع للتسرب، وتقدم في الوقت نفسه كقطعة عرض أنيقة وعصرية. تأتي هذه القطعة الحصرية في علبة فاخرة ذات غطاء مفصلي، وتفاصيل مميزة بتقنية الأشعة فوق البنفسجية، وهي مصممة خصيصاً لهواة جمع التذكارات، والمشجعين، وعشاق كرة القدم على حد سواء».

ويتيح «فيفا» شحن أرضية الملعب فقط إلى عناوين في الولايات المتحدة، وأوروبا.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الطلبات لن تشحن إلا بعد نهائي كأس العالم 2026.

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كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

إنجلترا تتنفس الصعداء بجاهزية رايس وغيهي وجيمس

يشارك ديكلان رايس لاعب المنتخب الإنجليزي في الحصة التدريبية (أ.ب)
يشارك ديكلان رايس لاعب المنتخب الإنجليزي في الحصة التدريبية (أ.ب)
  • ميامي الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT
  • ميامي الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT

إنجلترا تتنفس الصعداء بجاهزية رايس وغيهي وجيمس

يشارك ديكلان رايس لاعب المنتخب الإنجليزي في الحصة التدريبية (أ.ب)
يشارك ديكلان رايس لاعب المنتخب الإنجليزي في الحصة التدريبية (أ.ب)

تلقّت إنجلترا دفعة معنوية عشية ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم أمام النرويج، بعد عودة ديكلان رايس ومارك غيهي وريس جيمس إلى التدريبات الجمعة.

وغاب جيمس عن المباريات الثلاث الأخيرة بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ، ما سبّب صداعاً للمدرب الألماني توماس توخيل في مركز الظهير الأيمن، في ظل محدودية الخيارات الأخرى في هذا المركز.

ويبدو أن قائد تشيلسي في طريقه للعودة إلى التشكيلة الأساسية، مع إيقاف غاريل كوانساه بعد طرده في الفوز المثير على المكسيك 3-2 في ثمن النهائي.

ولعب كل من غيهي ورايس المباراة كاملة في مكسيكو سيتي، ومع ذلك، تغيّب اللاعبان عن التدريبات إلى جانب جيمس الأربعاء.

وقال توخيل في المؤتمر الصحافي عشية المباراة: «بالطبع هذا أفضل خبر إذا كان الجميع متاحين في التدريب. لدينا خيارات كاملة، باستثناء لاعبنا الموقوف غاريل كوانساه».

وأضاف: «لقد خطونا خطوة كبيرة في مباراتنا الأخيرة، لكنها كانت مجرد خطوة. ما زلنا متعطشين، وما زلنا نحلم. الخطوة التالية هي الفوز في ربع النهائي. المهم هو أن نتطلع إلى ما ينتظرنا».

وتعرّض مدافع مانشستر سيتي غيهي، الذي قد يواجه زميله في النادي العملاق إيرلينغ هالاند إذا شارك، لشدّ في العضلة الخلفية أيضاً.

كما يعاني لاعب وسط آرسنال رايس من مشكلة في العضلة الخلفية للفخذ، وتأثّر أيضاً بوعكة صحية في وقت سابق من الأسبوع.

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رياضة إنجليزية كأس العالم إنجلترا
الرياضة رياضة عالمية

المونديال... موعد لا يغيب عنه الأرجنتينيون مهما كلف الثمن

تشجيع الأرجنتين واجب وطني لا تغيب عنه الجماهير (الشرق الأوسط)
تشجيع الأرجنتين واجب وطني لا تغيب عنه الجماهير (الشرق الأوسط)
TT
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المونديال... موعد لا يغيب عنه الأرجنتينيون مهما كلف الثمن

تشجيع الأرجنتين واجب وطني لا تغيب عنه الجماهير (الشرق الأوسط)
تشجيع الأرجنتين واجب وطني لا تغيب عنه الجماهير (الشرق الأوسط)

«لحظات استثنائية، وثقافة راسخة، ننتظر هذه اللحظات كل 4 أعوام لنعيش الحلم» هكذا وصف أحد مشجعي المنتخب الأرجنتيني الأيام التي يعيشها المشجعون في الولايات المتحدة الأميركية خلف المنتخب الوطني، واصفاً أن أفراد الشعب الأرجنتيني يصنعون المستحيل لحضور مواجهات المنتخب في كأس العالم.

الحالة الجماهيرية التي يصنعها عشاق «التانغو» تعد من علامات المونديال المضيئة، حيث تعيش المدن التي تستضيف المنتخب الأرجنتيني أياماً استثنائية، وترتفع مباشرة أسعار رحلات الطيران، وأسعار الفنادق، والغرف «إن وُجدت»، لأنها في الغالب تنفد فور اعتماد المواجهة في المدينة المحددة.

أدوات تشجيع خاصة ترافق الجماهير أينما ارتحلوا (الشرق الأوسط)

ما هو لافت حقاً أن ثقافة الحضور لدى الأرجنتينيين لا تقتصر على الشباب، أو الأشخاص الأكبر سناً، بل إن الثقافة الأرجنتينية في الحضور للمنتخب الوطني هي حضور العائلة كاملة من الأب، والأم، مروراً بالأبناء، ليعيش الجميع أجواء المونديال، وتحافظ العائلات على تلك الثقافة في دعم المنتخب.

أحد الأرجنتينيين يقول إن من أسرار حضور الأرجنتينيين بكثافة أينما يحل المنتخب هو سهولة الحصول على تمويل لدعم المنتخب، وهو مخصص لكأس العالم، حيث يتم منح تمويل ميسر أيّاً كانت الظروف المادية لهذا الشخص، ذلك الأمر يجعل الكثير من العائلات تحديداً تذهب خلف المنتخب، سواءً في أميركا كما هو في الوقت الحالي، أو في قطر كما حدث في مونديال 2022.

الجنون الأرجنتيني لا يتوقف على الحضور، بل حتى على مستوى الأغاني، وهي تعد من الجماهير الأقوى في المونديال، حيث يغنون في طريقهم لحضور المواجهات «Esta la banda Loca de Argentina» وتعني: «هذه الجماهير، أو الرابطة المجنونة الآتية من الأرجنتين، والتي ستعطي أرواحها لهذه الألوان» بالإشارة إلى ألوان «الألبي السيليستي» الأبيض والسماوي، وهي ألوان المنتخب الأرجنتيني الشهيرة.

حفلات الأسادو جزء من طقوس الجماهير في أيام المونديال (الشرق الأوسط)

«حفلة الشواء»

من التقاليد الشهيرة للجماهير الأرجنتينية في اليوم الذي يسبق المواجهة حفلة الشواء، وعند الأرجنتينيين تُعرف باسم الأسادو (Asado)، وهي أكثر من مجرد وجبة؛ حيث تعد جزءاً مهماً من الثقافة، والهوية الاجتماعية في الأرجنتين. حيث يحرصون خلال هذا الحفل على الغناء للمنتخب الوطني، مما يصنع أجواء استثنائية لا مثيل لها.

هذا التقليد لا يحدث فقط لأن الولايات المتحدة قد تكون جغرافياً أقرب إلى المدن الأرجنتينية، بل إن هذا الأمر يتكرر في أي بطولة، بما فيها مونديال قطر، والمونديالات السابقة، لتؤكد الجماهير الأرجنتينية عشقها لمنتخبها الوطني، ودعمها الذي لا مثيل له على مستوى المنتخبات.

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