الفيحاء يترقب موافقة الرقابة المالية لتمديد عقد الحارثي

اتفقت إدارة نادي الفيحاء مع اللاعب نواف الحارثي بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق في الموسم الماضي، وكانت رغبة الطرفين موجودة مما قرب وجهات النظر للاستمرار ويتبقى الموافقة النهائية من لجنة الرقابة المالية التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

يذكر أن الحارثي وقع قبل ثلاث مواسم للفيحاء في صفقة انتقال حرٍّ، لمدة ثلاثة مواسم.

وبدأ الحارثي (27 عاماً) مسيرته الرياضية في الفئات السنية بنادي الوحدة، ووصل إلى الفريق الأول، قبل أن ينتقل إلى نادي العين، وينتقل أخيراً إلى نادي الفيحاء والذي يعتبر من اللاعبين المهمين في خريطة الفريق في المواسم الماضية.

من جانب آخر، تمسَّك نادي ضمك بالمحترف الأرجنتيني «فالنتين فادا»، وذلك بعد العروض التي وصلت للنادي من بينها عرض نادي الفيحاء الذي يريد التعاقد مع اللاعب بطلب من مدرب ضمك السابق البرازيلي فابيو كاريلي والحالي للفريق، ولكن تغيرت بعض القناعات لدى مسيري إدارة النادي الجديدة في بقاء اللاعب أو بيع عقده الذي يمتد حتى نهاية 2027 وبدأت مسيرة اللاعب في نادي بوردو الفرنسي، حيث خاض عدة مواسم في الدوري الفرنسي، كما مثّل أندية سانت إيتيان وألميريا الإسباني، قبل أن يحط رحاله أخيراً في نادي ضمك الذي هبط في الموسم الماضي إلى دوري «يلو».