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الرياضة رياضة سعودية

الفيحاء يترقب موافقة الرقابة المالية لتمديد عقد الحارثي

ضمك رفض عرضاً لانتقال فادا

نواف الحارثي (نادي الفيحاء)
نواف الحارثي (نادي الفيحاء)
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الفيحاء يترقب موافقة الرقابة المالية لتمديد عقد الحارثي

نواف الحارثي (نادي الفيحاء)
نواف الحارثي (نادي الفيحاء)

اتفقت إدارة نادي الفيحاء مع اللاعب نواف الحارثي بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق في الموسم الماضي، وكانت رغبة الطرفين موجودة مما قرب وجهات النظر للاستمرار ويتبقى الموافقة النهائية من لجنة الرقابة المالية التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

يذكر أن الحارثي وقع قبل ثلاث مواسم للفيحاء في صفقة انتقال حرٍّ، لمدة ثلاثة مواسم.

وبدأ الحارثي (27 عاماً) مسيرته الرياضية في الفئات السنية بنادي الوحدة، ووصل إلى الفريق الأول، قبل أن ينتقل إلى نادي العين، وينتقل أخيراً إلى نادي الفيحاء والذي يعتبر من اللاعبين المهمين في خريطة الفريق في المواسم الماضية.

من جانب آخر، تمسَّك نادي ضمك بالمحترف الأرجنتيني «فالنتين فادا»، وذلك بعد العروض التي وصلت للنادي من بينها عرض نادي الفيحاء الذي يريد التعاقد مع اللاعب بطلب من مدرب ضمك السابق البرازيلي فابيو كاريلي والحالي للفريق، ولكن تغيرت بعض القناعات لدى مسيري إدارة النادي الجديدة في بقاء اللاعب أو بيع عقده الذي يمتد حتى نهاية 2027 وبدأت مسيرة اللاعب في نادي بوردو الفرنسي، حيث خاض عدة مواسم في الدوري الفرنسي، كما مثّل أندية سانت إيتيان وألميريا الإسباني، قبل أن يحط رحاله أخيراً في نادي ضمك الذي هبط في الموسم الماضي إلى دوري «يلو».

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الرياضة رياضة سعودية

ناديان في الدوري السعودي يستهدفان يوسف الرائد

عبد الله اليوسف (نادي الرائد)
عبد الله اليوسف (نادي الرائد)
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ناديان في الدوري السعودي يستهدفان يوسف الرائد

عبد الله اليوسف (نادي الرائد)
عبد الله اليوسف (نادي الرائد)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة نادي الحزم جددت عقد الظهير الأيمن عبد الله الشنقيطي، ليواصل مشواره مع الفريق في الموسم المقبل، ضمن مساعي النادي للحفاظ على استقرار قائمته الفنية قبل انطلاق المنافسات.

وفي المقابل، أنهى الظهير الأيسر عبد الله اليوسف ارتباطه مع نادي الرائد بعد نهاية عقده، ليصبح لاعباً حراً في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت المصادر أن اليوسف تلقى عرضين من أندية الدوري السعودي؛ أحدهما نادٍ في العاصمة الرياض والآخر نادٍ في القصيم، فيما يدرس اللاعب الخيارات المطروحة قبل حسم وجهته المقبلة خلال الأيام المقبلة.

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أبها ينافس ملقا الإسباني لحسم صفقة ياسين براهيمي

ياسين براهيمي (رويترز)
ياسين براهيمي (رويترز)
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أبها ينافس ملقا الإسباني لحسم صفقة ياسين براهيمي

ياسين براهيمي (رويترز)
ياسين براهيمي (رويترز)

دخل نادي أبها بقوة في سباق التعاقد مع الدولي الجزائري السابق ياسين براهيمي، ليقترب من إبرام إحدى أبرز صفقات فترة الانتقالات الصيفية، في ظل مساعي الإدارة لتعزيز صفوف الفريق بعناصر تمتلك الخبرة والجودة قبل انطلاق منافسات دوري روشن السعودي.

وفي تطور جديد، أفادت تقارير إعلامية جزائرية بأن نادي ملقا، الصاعد حديثاً إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني، دخل هو الآخر على خط المفاوضات، واضعاً براهيمي ضمن أولوياته لتدعيم صفوفه، مستنداً إلى الخبرة الكبيرة التي يمتلكها اللاعب في الملاعب الإسبانية بعد تجربته السابقة مع غرناطة.

ورغم الاهتمام الإسباني، علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن إدارة أبها كثفت تحركاتها خلال الساعات الأخيرة لتحويل مسار الصفقة لصالحها، بعدما قدمت عرضاً رياضياً ومالياً مغرياً، في محاولة لإقناع اللاعب بخوض تجربة جديدة في دوري روشن السعودي.

ويملك براهيمي مسيرة احترافية حافلة بدأت في أكاديمية كليرفونتين الفرنسية، إحدى أبرز أكاديميات تطوير المواهب في أوروبا، قبل أن يوقع أول عقد احترافي مع رين، ثم يخوض تجربة ناجحة في الدوري الإسباني بقميص غرناطة.

وشهدت مسيرته أفضل فتراتها مع بورتو، حيث أمضى خمسة مواسم توج خلالها بعدة ألقاب، وقدم مستويات مميزة جعلته أحد أبرز اللاعبين الجزائريين الذين تألقوا في الملاعب الأوروبية.

وفي عام 2019، وبعد مساهمته في تتويج منتخب الجزائر بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019، انتقل إلى الدوري القطري، حيث دافع عن ألوان الريان ثم الغرافة، وواصل تألقه الموسم الماضي، وكان أحد أبرز نجوم تتويج الغرافة بلقب كأس أمير قطر بعد الفوز على السد بنتيجة 4-1، إذ سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وفي حال نجح أبها في حسم الصفقة رسمياً، فسيظفر بخدمات لاعب يمتلك خبرات واسعة في الدوريات الفرنسية والإسبانية والبرتغالية والقطرية، إلى جانب سجل دولي مميز، ما يمثل إضافة فنية وقيادية كبيرة للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي.

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صفقة الأهلي مع سبيرتسيان كلفت 94 مليون ريال سعودي

صفقة الأهلي مع سبيرتسيان كلفت 94 مليون ريال سعودي (النادي الأهلي)
صفقة الأهلي مع سبيرتسيان كلفت 94 مليون ريال سعودي (النادي الأهلي)
  • جدة: «الشرق الأوسط»
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  • جدة: «الشرق الأوسط»
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صفقة الأهلي مع سبيرتسيان كلفت 94 مليون ريال سعودي

صفقة الأهلي مع سبيرتسيان كلفت 94 مليون ريال سعودي (النادي الأهلي)
صفقة الأهلي مع سبيرتسيان كلفت 94 مليون ريال سعودي (النادي الأهلي)

كلفت صفقة انتقال لاعب الوسط الأرميني إدوارد سبيرتسيان إلى الأهلي نحو 94 مليون ريال 22 مليون يورو، ليصبح من أبرز صفقات النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقاً لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، وقّع قائد منتخب أرمينيا عقداً يمتد حتى عام 2030، مع خيار التمديد لموسم إضافي، لينضم إلى صفوف الأهلي قادماً من كراسنودار الروسي.

ويبلغ سبيرتسيان 26 عاماً، وخاض 41 مباراة دولية مع منتخب أرمينيا سجل خلالها 12 هدفاً، كما قاد كراسنودار للتتويج بلقب الدوري الروسي عام 2025.

وخلال مسيرته مع النادي الروسي، سجل 58 هدفاً وصنع 50 هدفاً في 185 مباراة، قبل أن يخوض أول تجربة احترافية خارج بلاده بانضمامه إلى الأهلي.

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