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رئيس «فيفا» يرضخ للضغوطات: سنسحب مشروع «فوروورد إنتربرايز»… لن ننفذه

إنفانتنيو قال إن المقترح أحدث انقسامات لا تخدم الهدف الذي أُطلق من أجله

«فيفا» يتراجع عن مشروعه الاستثماري (أ.ف.ب)
«فيفا» يتراجع عن مشروعه الاستثماري (أ.ف.ب)
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رئيس «فيفا» يرضخ للضغوطات: سنسحب مشروع «فوروورد إنتربرايز»… لن ننفذه

«فيفا» يتراجع عن مشروعه الاستثماري (أ.ف.ب)
«فيفا» يتراجع عن مشروعه الاستثماري (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، في بيان نشره «فيفا» على موقعه الرسمي، سحب مشروع «فيفا فوروورد إنتربرايز» وعدم المضي في تنفيذه، بعد أن أظهرت المشاورات مع الاتحادات الوطنية والأطراف المعنية أن المقترح أحدث انقسامات لا تخدم الهدف الذي أُطلق من أجله.

وأوضح إنفانتينو أن المشروع كان يستهدف إيجاد إطار يسهم في تعزيز الاتحادات الوطنية الأعضاء في «فيفا» وتطوير كرة القدم حول العالم، ولا سيما في الدول الأكثر احتياجاً للدعم، مؤكداً أن المضي فيه كان مشروطاً منذ البداية بالحصول على تأييد أغلبية الاتحادات الأعضاء، وبعد إجراء مشاورات مع مجلس «فيفا» والاتحادات القارية ومختلف أصحاب المصلحة.

وأضاف أن الآراء التي جُمعت خلال مرحلة التشاور أظهرت بوضوح أن المشروع تسبب في انقسامات تجعل الاستمرار فيه، بغض النظر عن مستوى التأييد الذي قد يحظى به، لا ينسجم مع الهدف الأساسي الذي وُضع من أجله.

وأكد رئيس «فيفا» أن هدف الاتحاد الدولي سيظل دائماً توحيد كرة القدم وتطويرها، مشيراً إلى أن المشروع لن يستمر، وأن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على إعادة جمع جميع الأطراف المعنية، بروح من التعاون والمصلحة المشتركة، لمواصلة تنمية كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، مع التركيز بصورة خاصة على دعم الدول التي تحتاج إلى مزيد من المساندة.

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