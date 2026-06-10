«ودية السعودية والسنغال»: دونيس فضل عدم المجازفة بالعقيدي ... وركلة البداية تتأخر

وسط حضور جماهيري عربي لافت وأعلام سعودية زينت مدرجات ملعب «تويوتا فيلد»، أسدل المنتخب السعودي الستار على معسكره الإعدادي في الولايات المتحدة، قبل أيام من بدء مشواره في نهائيات كأس العالم 2026.

وتأخرت بداية انطلاقة المباراة بسبب الإجراءات التنظيمية، فيما واصل الجهاز الفني بقيادة اليوناني دونيس تطبيق خطته الهادفة للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل ضربة البداية المونديالية.

بعثة الأخضر تعود إلى أوستن دونيس فضل عدم المجازفة بنواف العقيدي ️مستجدات #المنتخب_السعودي بعد ودية السنغال من سعد السبيعي موفد «الشرق الأوسط» ⬇️ #كأس_العالم2026 pic.twitter.com/w4fAzMZRim — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 10, 2026

وجاءت المواجهة محاطة بترتيبات لوجستية دقيقة؛ حيث وصلت حافلة بعثة المنتخب السعودي إلى منشأة اللقاء في تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة سان أنطونيو.

وكان اليوناني دونيس، المدير الفني للأخضر، قرر استبعاد حارس المرمى نواف العقيدي من قائمة هذه المواجهة، على الرغم من إنهائه الكامل للبرنامج الطبي والتأهيلي ودخوله التدريبات الجماعية، إذ فضل الجهاز الفني عدم المجازفة مطلقاً بالحارس العائد للتو من الإصابة وتوفير الحماية الكاملة له قبل المعترك المونديالي.

العقيدي كان خارج حسابات دونيس في ودية السنغال (المنتخب السعودي)

وبالرغم من أن الجماهير السنغالية كانت صاحبة الحضور الأكبر في مدرجات الملعب، إلا أن جنبات "تويوتا فيلد" شهدت أيضاً حضوراً مميزاً من الجاليات العربية بمختلف جنسياتها التي زحفت لدعم الأخضر، وظهرت في الأركان قمصان قطبي العاصمة "الهلال والنصر" بشكل لافت ومكثف ارتداها المشجعون ممتزجة بأعلام السعودية، ورغم هذا الصخب، شهدت بوابات الملعب تكدساً تسبب في تأخر جزء من الجماهير عن الدخول رغم مرور ربع ساعة على البداية، نظراً للاعتماد على بوابتين فقط مخصصتين للدخول بالتزامن مع إجراءات التفتيش الأمني الصارم.

أما على مستوى الإجراءات والتنظيم، فقد سجلت المواجهة تأخراً في ضربة البداية لمدة سبع دقائق عن الوقت المحدد سلفاً في تمام الساعة السادسة بتوقيت سان أنطونيو.

وفور إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي بلا أهداف، غادرت بعثة المنتخب السعودي مباشرة نحو الحافلة لبدء رحلة العودة برّاً إلى مقر إقامتها الثابت في مدينة أوستن، تمهيداً لبدء المعسكر الرسمي المعتمد من "فيفا".