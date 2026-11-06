سرّ الأزواج الأكثر سعادة... ما الذي يفعلونه خلال أول دقيقتين بعد العودة إلى المنزل؟

هناك دقيقتان حاسمتان كل مساء يمكن للزوجين خلالهما إما تعزيز الروابط بينهما، وإما إضعافها دون قصد.

ومن واقع خبرته بوصفه عالماً نفسياً متخصصاً في دراسة العلاقات الزوجية، يرى مارك ترافيرس أن ما يميز الأزواج السعداء عن غيرهم ليس بالضرورة عدد الخلافات التي تنشأ بينهم، أو مقدار الوقت الذي يقضونه معاً، بل مدى اهتمام كل طرف بحياة الآخر وتفاعله الحقيقي مع تفاصيلها، وفقاً لشبكة «سي إن بي سي».

ففي العلاقات السعيدة، يكون كل شريك على دراية بما يمر به الطرف الآخر فعلياً، أسبوعاً بعد آخر. أما في العلاقات غير السعيدة، فقد ينزلق الزوجان إلى ما يشبه «التعايش المتوازي»؛ إذ يتشاركان المنزل وجدول المواعيد، لكن من دون تواصل حقيقي يتجاوز هذه التفاصيل.

ويمكن بناء هذا الفارق أو فقدانه خلال لحظات قد تبدو عابرة أو غير مهمة، ويطلق عليها ترافيرس اسم «لحظات العودة» (reentry moments).

ماذا تعني عبارة «لحظات العودة»؟

هي الدقيقة أو الدقيقتان الأوليان اللتان يلتقي فيهما الشريكان مجدداً بعد مدة من الابتعاد المؤقت، سواء بعد يوم عمل، أو عطلة نهاية أسبوع أمضاها أحدهما مع الأصدقاء، أو رحلة عمل استمرت بضعة أيام.

وتؤدي هذه اللحظات 3 وظائف أساسية:

- مساعدة الشريك على الخروج من دوامة أفكاره الخاصة والعودة إلى اللحظة الراهنة.

- التعرف على الحالة العاطفية التي يمر بها الشريك.

- الاطلاع على مستجدات يومه، أو عطلته، أو أسبوعه.

ويضرب ترافيرس مثالاً على ذلك قائلاً: «لنفترض أن زوجتك أخبرتك في الصباح بأنها ستقدم عرضاً تقديمياً في عملها خلال ذلك اليوم. وعندما تعود إلى المنزل، تجدها جالسة كعادتها على الأريكة، وأمامها حاسوبها المحمول، فتسألها: (كيف سار العرض التقديمي؟)... فتتوقف عن الكتابة، وتضع الحاسوب جانباً على الطاولة، ثم تخبرك بأن أحداً لم يتفاعل مع عرضها، وأن الحاضرين اكتفوا بشكرها قبل الانتقال إلى موضوعات أخرى. وقد أمضت بقية فترة ما بعد الظهر تستعيد تفاصيل العرض في ذهنها، محاولة فهم ما الذي لم يسر على ما يرام».

ويتابع: «يساعد التواصل فور اللقاء على حماية الطرفين من سوء الفهم. فلو كانت زوجتك لا تزال منشغلة بالتفكير في ذلك العرض، وسألتها عما إذا كانت قد حجزت سيارة لرحلتكما، الأسبوع المقبل، فقد تبدو نبرة الانزعاج في ردها وكأنها موجهة إليك شخصياً. وربما ترد عليها بحدة، لتجدا نفسيكما وسط شجار بشأن حجز السيارة، بينما لا يهتم أي منكما بهذا الأمر فعلياً!».

ويضيف الاختصاصي النفسي: «هناك أيضاً فائدة على المدى البعيد؛ فعندما يدرك شريكك أن الدقائق الأولى من عودته إلى المنزل ستُقابَل بالاهتمام، بدلاً من إصدار الأحكام أو اللامبالاة، فلن يضطر إلى التفكير طويلاً فيما يستحق أن يشاركك به وما ينبغي أن يحتفظ به لنفسه، بل يمكنه ببساطة دخول المنزل وهو مطمئن إلى أنه وصل إلى مساحته الآمنة».

كيف تعيد التواصل مع شريك حياتك بعد مدة من الغياب؟

يتطلب تحقيق ذلك بصورة صحيحة الخروج عمداً من روتين السؤال المعتاد «كيف كان يومك؟»، وتجربة أسلوب مختلف يقوم على الخطوات التالية:

1. اطرح أسئلة محددة

عندما تسأل الطرف الآخر «كيف كان يومك؟»، فإنك تضعه أمام مهمة ليست سهلة؛ إذ تطلب منه اختصار 8 ساعات من الأحداث والتفاصيل في إجابة واحدة، وهو ما يفسر اقتصار الرد غالباً على كلمة واحدة.

وبدلاً من ذلك، اسأل عن أمر كنت تعلم مسبقاً أنه سيحدث خلال اليوم؛ فسؤال مثل: «هل قال مديرك شيئاً؟» يُظهر أنك تذكرت ما كان يشغل باله في اليوم السابق.

كما أن الإجابة عن هذا النوع من الأسئلة تكون أسهل وأكثر صدقاً؛ ما يمهّد الطريق لحوار أعمق وأكثر معنى.

2. تابع الحديث ولا تنتقل سريعاً إلى موضوع آخر

عندما يخبرك الشريك بشيء ما، احرص على مواصلة الحديث بشأنه، بدلاً من الانتقال مباشرة إلى موضوع مختلف.

فمن واقع خبرة ترافيرس، غالباً ما يكون طرح سؤال متابعة واحد أكثر فاعلية من توجيه أسئلة جديدة عدة.

3. أخبر الطرف الآخر عندما تشعر بالإنهاك

إذا لم تكن تملك طاقة كافية للتواصل في تلك اللحظة المهمة، فمن الأفضل التعبير عن ذلك بوضوح بدلاً من اللجوء إلى الصمت.

فقولك: «أرغب في سماع ما حدث، لكنني أحتاج فقط إلى 20 دقيقة من الراحة» يترك أثراً مختلفاً تماماً عن التزام الصمت.

4. احرص على تبادل الأدوار في الحديث

قد يجد الشريكان نفسيهما، من دون قصد، وقد اعتادا أدواراً ثابتة، بحيث يتولى أحدهما معظم الحديث، بينما يكتفي الآخر بالاستماع.

وغالباً ما يتحدد ذلك وفقاً لمن يمتلك طاقة أكبر في نهاية اليوم، لكن النتيجة قد تكون تراجع مشاركة الطرف المستمع لتفاصيل يومه تدريجياً، حتى تصبح تجاربه وأحداث يومه خارج نطاق الحديث بينهما.

5. حوّل الحديث إلى أفعال ملموسة

لا تكتسب هذه الخطوات قيمتها الحقيقية إلا عندما تثمر عن تصرفات ملموسة.

فإذا عرفت أن الطرف الآخر مرّ بأسبوع عصيب، ثم واصلت حياتك وكأن شيئاً لم يحدث، فلن يكون الحوار قد حقق فائدة لأي منكما.

وتكمن قيمة «لحظة إعادة التواصل» في أنها تمنحك دافعاً لاتخاذ خطوة عملية، سواء بإتاحة الفرصة لهذا الشخص للنوم مدة أطول في اليوم التالي، أو التخطيط لموعد خاص يجمعكما.

ومع مرور الوقت، يمكن لهذه الخطوات أن تساعد الأزواج على الحفاظ على التفاهم والانسجام بينهما، بدلاً من الاكتفاء بالعيش جنباً إلى جنب من دون تواصل حقيقي.