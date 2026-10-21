6 سمات تحدد مدى قوة علاقاتك العاطفية

تحوُّل الإعجاب إلى شعور عاطفي بالحب في مرحلة ما من مراحل العلاقة أمر يدركه معظم الناس. فإذا كنت تعيش قصة حب، ربما تتذكر وقتاً كنت تنظر فيه إلى شريكك من منظور الصداقة البحتة؛ وربما كانت الأمور في ذلك الوقت أفضل. على سبيل المثال، عرف «جيسون» و«شيري» بعضهما لسنوات قبل أن يقعا فجأة في الحب. ورغم أنها تشعر بالسعادة الآن، فإنها تتساءل عمَّا إذا كانت علاقتهما قد فقدت شيئاً ما عندما حلّ الحب محل الإعجاب.

تستعرض الدكتورة سوزان كراوس ويتبورن، الأستاذة الفخرية في علوم النفس والدماغ بجامعة ماساتشوستس الأميركية في أمهرست، في مقال لها نُشر، الثلاثاء، على موقع «سيكولوجي توداي»، نموذجاً مثمراً للصداقة في العلاقات العاطفية، وفق دراسة حديثة، قادها أوتغونبيليغ إردينيباتار من جامعة بريغام يونغ الأميركية (2026)، مقترحاً أن الشعور بالترابط بين الشريكين هو المحرك الأساسي لنمو العلاقة، ومشيراً إلى أن هذا الترابط يتجلى بوضوح من خلال «الصداقة»، التي يصفونها بأنها «عنصر جوهري لأي تواصل إنساني ذي معنى».

ورغم أهمية الصداقة في تعزيز هذا الترابط، يلاحظ إردينيباتار وفريقه أنها لم تحظَ بتعريف دقيق أو دراسة كافية في الأدبيات المتعلقة بالعلاقات العاطفية. لذا سعت دراستهم إلى الغوص في هذه التجربة، مما سمح باستخلاص سمات الصداقة من خلال تحليل دقيق للكلمات التي استخدمها الشركاء لوصف علاقاتهم.

السمات الست للصداقة

استندت نتائج دراسة «بريغام يونغ» إلى تحليل معمق لمقابلات أُجريت مع 81 ثنائياً (بمتوسط ​​عمر 37 عاماً). وقد صنّف نحو نصف المشاركين علاقاتهم بأنها صحية، بينما وصفها الباقون بأنها غير صحية (21 في المائة) أو مزيج من الحالتين (30 في المائة).

وبشكل عام، وصف المشاركون الصداقة بأنها عملية نشطة تتطلب الرعاية والاهتمام المستمر خلال التفاعلات اليومية. وقد تجلت هذه العملية النشطة عبر 6 سمات.

ينبغي للعلاقة القائمة على الحب أن تتضمن أيضاً مشاعر المودة والصداقة (بيكسلز)

وكما أفادت ويتبورن في مقالها، اعتبر الأزواج الذين شملتهم الدراسة مفهوم «التناغم والتقارب» إحدى السمات التي يختبرونها مع أصدقائهم وأحبائهم على حد سواء. إنك تشعر بانجذاب نحو شخص تحبه؛ ترغب في التحدث إليه ومشاركته المساحة ذاتها. ولا يتلاشى هذا التناغم بانتهاء مرحلة الانبهار الأولى، بل ينمو ويتطور مع مرور الوقت.

وأضافت أن الضحك والمرح المشترك أيضاً من هذه السمات الست، فأنت تقضي أوقاتاً ممتعة مع أصدقائك، ووفقاً لنتائج الدراسة فإنه يمكنك -بل ينبغي عليك- أن تحظى بأوقات ممتعة مع شريك حياتك أيضاً. قد يتخذ المرح أشكالاً متنوعة، بدءاً من تبادل النكات، وصولاً إلى المزاح المتبادل.

وتابعت أنه عندما تكون بصحبة صديق قديم، فإنك لا تجد صعوبة في الانفتاح عليه وإظهار طبيعتك الحقيقية. وبالمثل، أظهرت الدراسة أهمية أن يُفصح الشريكان عن مشاعرهما وتجاربهما دون خوف من الحكم عليهما أو التعرض للرفض.

وأشارت ويتبورن إلى أنه إذا فكرت في صديقك المقرب، فمن المرجح أنكما تستمتعان بالأنشطة ذاتها؛ كحضور الفعاليات الثقافية، أو التسوق، أو الطهي معاً، أو حتى الجلوس على الأريكة لمشاهدة فيلم. وبالمثل، أشار الأزواج المشاركون في الدراسة إلى وجود هذا النوع من الاستمتاع المتبادل.

وأوضحت أنه غالباً ما تتسم العلاقات بوجود طقوس معينة، سواء كانت احتفالات بذكرى سنوية أو مجرد تواصل يومي منتظم. للأصدقاء طقوسهم الخاصة، مثل لقاء الغداء الأسبوعي، أما في العلاقات العاطفية، فقد أشار المشاركون إلى أن هذه الطقوس تتخذ طابعاً يومياً؛ فقد يتبادلون القبلات عند المغادرة أو العودة إلى المنزل، أو يشاركون في إعداد وجبة العشاء معاً.

وأخيراً، يأتي العمل الجماعي والدعم المتبادل، ووفق ويتبورن، يتغلغل مفهوم العمل الجماعي في عديد من العلاقات الناجحة، سواء في بيئة العمل أو مع الأشخاص الذين تهتم لأمرهم. فأنت ترغب في الشعور بأنك تقف في نفس الصف مع الطرف الآخر، وأنكما تتشاركان النجاحات والأعباء على حد سواء. فمع الأصدقاء، تكون حاضراً لتقديم العون عند الحاجة، كإحضار وجبات الطعام لهم إذا ما ألمّ بهم المرض. وبالمثل، في العلاقات العاطفية، وكما أفاد المشاركون في الدراسة فإنهم يساند بعضهم بعضاً خلال الأوقات الصعبة.

وتختتم ويتبورن بالقول إنه يمكن -بل ربما ينبغي- للعلاقة القائمة على الحب أن تتضمن أيضاً مشاعر المودة والصداقة، مشددةً على أن هذه السمات الست ستساعدك في الحفاظ على الحب والمودة معاً، مما يجعل العلاقة أكثر حيوية وإشباعاً.