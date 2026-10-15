طائر عمره 150 مليون عام... اختار الأرض وترك السماء!

اكتشف العلماء أحفورة لطائر بحجم الغراب عاش في الصين قبل نحو 150 مليون عام، وامتلك أجنحة ضامرة ربما جعلت منه عدّاءً لا طيّاراً، في اكتشاف يرسم صورة أكثر تعقيداً لتطوُّر الطيران في مراحله الأولى.

ووفق «رويترز»، تمثّل هذه الفصيلة الجوراسية الجديدة، المعروفة باسم «يوتسورنيس يانغيوانينسيس»، واحدةً من أقدم الطيور المعروفة، ويتقارب عمرها مع طائر «الأركيوبتركس» الشهير المكتشف في أوروبا. وما يحيّر العلماء بشأن «يوتسورنيس»، بوصفه طائراً بدائياً، أنه يبدو كأنه فقد القدرة على الطيران مبكراً لمصلحة الجري على الأرض، على غرار طائر «رود رانر»، العدّاء السريع، والطيّار المتعثّر الذي نادراً ما يلجأ إلى الطيران.

وقال عالم الحفريات مين وانغ، من معهد علم الحفريات الفقارية وعلم الإنسان القديم التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، الذي أسهم في قيادة الدراسة المنشورة في مجلة «نيتشر»، إن «يوتسورنيس» يتحدّى النموذج التقليدي القائل إن الهيكل الجسدي للطيور تطوّر تقريباً تحت تأثير الضغوط الانتقائية للطيران حصراً.

وأضاف وانغ: «هذه الأحفورة الجديدة تغيّر افتراضاتنا بشأن الهيئة التي كانت عليها طيور العصر الجوراسي».

وحين سُئل عمّا إذا كان «يوتسورنيس» ربما عاش على غرار طائر «رود رانر»، معتمداً أساساً على الجري، ولا يلجأ إلى الطيران إلا لمسافات قصيرة عند الحاجة، أجاب: «أجل، هذا أمر مرجّح».

واستُخرجت الأحفورة شبه المكتملة من باطن الأرض في مقاطعة فوجيان بجنوب شرقي الصين.

وتطوّرت الطيور خلال العصر الجوراسي من ديناصورات صغيرة ذات ريش، وإنما الأحافير التي توضّح بدقة متى حدث ذلك؟ وكيف جرى؟ لا تزال شحيحة. وظلّ طائر «الأركيوبتركس» أقدم طائر معروف مدّةً طويلة، لكن اكتُشف الآن عدد صغير من الطيور التي تعود إلى الحقبة نفسها، مثل «يوتسورنيس».

مزيج من السمات التشريحية

وجمع طائر «يوتسورنيس»، الذي يُقدّر وزنه بنحو 1.8 رطل (800 غرام)، بين سمات تشريحية للطيور والديناصورات. فكانت أطرافه الأمامية أجنحة مكتملة، لكنها صغيرة جداً قياساً إلى بقية جسده، إذ لا تتيح له الطيران بقوة. وامتلك أيضاً عظام جمجمة نحيلة وحوضاً يشبهان ما لدى الطيور.

في المقابل، كان لطائر «يوتسورنيس» مخلب منجلي الشكل على إصبعه الثانية المرنة، يُشبه ما كانت تمتلكه الديناصورات آكلة اللحوم، مثل «داينونيكوس» و«فيلوسيرابتور» و«ترودون»، وهو سلاح فتّاك يفيد الحيوان الذي يصطاد على الأرض. بل إن «يوتسورنيس»، وفق ما أوضح وانغ، ربما تنافس على الفرائس مع ديناصورات صغيرة من غير الطيور.

وكانت له أسنان كبيرة نسبياً، ومتراصّة، ومسنّنة، وتصطفّ على طول فكّيه، وهي سمة توجد عادةً لدى بعض الديناصورات آكلة اللحوم، لا الطيور. فضلاً عن ذلك، امتلك ذيلاً عظمياً طويلاً من النمط الديناصوري، كما هو حال جميع أقدم الطيور المعروفة.

وجمع طائر «الأركيوبتركس» هو الآخر بين خصائص الطيور والديناصورات، وإنما أجنحته متناسقة الأبعاد دلّت على أنه كان مهيّأً للطيران. أما أجنحة «يوتسورنيس» فكانت أقصر من ساقيه بمقدار الثلث. وكشفت المقارنة مع 377 نوعاً من الطيور الحيّة أن نسب أطراف «يوتسورنيس» كانت أشبه بنسب أطراف الطيور التي تعيش على الأرض، مثل طيور «التدرّج».

ويرى وانغ أنّ «يوتسورنيس» يُرجّح أنه تشارك مع «الأركيوبتركس» في سلف مشترك عاش في وقت سابق من العصر الجوراسي. ومن المُحتَمل أيضاً أن يكون «يوتسورنيس» قد مثّل تجربة تطوّرية نشأت بصورة مستقلّة عن الخطّ التطوّري الرئيس للطيور، وفق ما أضاف وانغ.

وأشار إلى أنه لم يكن يتوقّع العثور على نوع بالغ القِدم، عند جذور شجرة تطوّر الطيور، يبدو أنه امتلك قدرة محدودة على الطيران، أو ربما كان عاجزاً عنه كلياً.

وتابع وانغ: «لقد فاجأنا هذا الاكتشاف».

من جهته، قال عالم الحفريات في جامعة إدنبره، والمتخصّص في الديناصورات، والطيور، والذي لم يشارك في الدراسة، ستيف بروساتي، إن «يوتسورنيس» أحد تلك الاكتشافات التي تثير أسئلة أكثر مما تقدّم إجابات.

وتابع بروساتي، مؤلّف كتاب «قصة الطيور» الأخير الذي يستكشف تطوّر الطيور، أنّ «يوتسورنيس» يبدو عضواً فعلياً في الخط التطوّري للطيور.

وأضاف: «هذا يجعله أحد أقدم الطيور في السجلّ الأحفوري، وواحداً من أكثرها بدائيةً على شجرة العائلة. ومع ذلك، فهو طائر غريب، إذ يبدو هيكله العظمي كأنه وحش (فرانكنشتاين)»، في إشارة إلى مزيج السمات الطيرية والديناصورية.

وتابع: «إنه بلا شك نوع جديد شديد الأهمية، لأنه يُظهر أن الطيور الأولى وأقرب أقاربها كانت أكثر تنوّعاً، وتبايناً في سماتها التشريحية، وهياكلها الجسدية. لكنه يلمّح أيضاً إلى أن بعض أوائل الطيور لم تكن تجيد الطيران بالضرورة، وربما تطوّر بعضها من أسلاف قادرة على الطيران، ثم عاد إلى الحياة على الأرض، ونادراً ما يحلّق في السماء، إن كان يفعل ذلك أصلاً».