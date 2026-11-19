نيويورك: جوليا هالبرين وزاكاري سمول*

بيعت لوحة متألقة للفنان فينسنت فان جوخ، تصور شجرة كستناء ضخمة تزهر في ضوء المساء، مقابل 190.4 مليون دولار (شاملة الرسوم) في قاعة مزادات «سوذبيز» المكتظة بمانهاتن مساء الأربعاء. وجاء هذا البيع ليضع حداً لنزاع قانوني طرأ في اللحظة الأخيرة حول ملكية اللوحة. سجلت اللوحة، التي تعود لعام 1890 والتي تحمل عنوان «أشجار الكستناء المزهرة» (Châtaigniers en Fleurs)، رقماً قياسياً لأعمال فان جوخ في المزادات، لتصبح سادس أغلى لوحة تُباع في مزاد على الإطلاق (بعد تعديل الأسعار وفقاً لمعدلات التضخم). ومع ذلك، كان التنافس محدوداً للغاية؛ إذ لم يتقدم سوى عدد قليل من المشترين المحتملين. وقد حاول مدير المزاد، أوليفر باركر، استدراج مزايدين جدد لأكثر من ثلاث دقائق، في حين كان باتريك دراهي، المساهم المسيطر في «سوذبيز»، يراقب المشهد من خلف الحضور بملامح بدت عليها الجدية والصرامة.

وفي النهاية، حسم المزايد ويليام أكوافيلا - وهو تاجر أعمال فنية مخضرم ورئيس «معارض أكوافيلا» (Acquavella Galleries) - الصفقة لصالحه. وقد حالف الحظ دار المزادات بإتمام عملية البيع من الأساس.

لوحة «أشجار الكستناء المزهرة» لفان جوخ (رويترز)

صفقة في اللحظات الأخيرة

ففي الأسبوع الماضي فقط، طالب ورثة يهود لمالك سابق للوحة بحقهم فيها، مشيرين إلى أنها بيعت في ثلاثينيات القرن العشرين تحت وطأة الاضطهاد النازي. وبعد جولة مفاوضات ماراثونية يوم الاثنين، توصل الورثة والبائعون الحاليون - وهم أفراد من عائلة «بلاكير-أرييتا» الأرجنتينية - إلى اتفاق (لم يُكشف عن تفاصيله) سمح بالمضي قدماً في المزاد. ورغم تساؤل بعض الخبراء المتخصصين في قضايا استرداد الأعمال الفنية عن سبب عدم تواصل «سوذبيز» مع ورثة المالك السابق في وقت أبكر، إلا أن التسوية التي تم التوصل إليها أثمرت في النهاية؛ إذ تجاوز سعر اللوحة الرقم القياسي السابق لأعمال فان جوخ في المزادات، والذي بلغ 117.2 مليون دولار (ما يعادل نحو 133 مليون دولار بأسعار اليوم)، وكان قد سُجل في عام 2022 في دار «كريستيز» للوحة طبيعية من مجموعة بول ألين، أحد مؤسسي شركة «مايكروسوفت». رفضت دار «سوذبيز» (Sotheby’s) الكشف عن شروط الاتفاق المبرم بين العائلة الأرجنتينية وورثة الناشر الألماني اليهودي صامويل فيشر، الذي باعت عائلته اللوحة عام 1936. وكان غونار شنابل، محامي ورثة فيشر، من بين الحاضرين الذين تابعوا مجريات البيع. وفي بيان صدر عقب المزاد، قال شنابل: «تأمل العائلة أن يسهم الاهتمام العام الكبير بهذه القضية، وما تمخض عنها من تسوية سريعة وعادلة ومنصفة، في تشجيع عائلات أخرى عانت من الاضطهاد خلال الحقبة النازية». ومع ذلك، أشار شنابل إلى أن أجواء القاعة كانت فاترة؛ إذ غابت عنها «الحيوية» أو «بهجة الاحتفال».

لوحة «هارلكين» (Arlequin) للفنان بول سيزان (سوذبيز)

وقد حظيت لوحة فان جوخ - وهي العمل الفني الأغلى ثمناً في أكبر مزاد فني لهذا العام - باهتمام استثنائي. فقد رسم الفنان هذا المشهد الشارعِي المفعم بتلاعب الضوء بعد أربعة أيام فقط من وصوله إلى بلدة أوفر (Auvers) الريفية، وذلك عقب قضائه عاماً في مصحة نفسية، وقبل أسابيع قليلة من وفاته. وتُعد اللوحة درة التاج في مجموعة «بلاكير-أرييتا» (Blaquier-Arrieta)، وهي مجموعة من الأعمال الفنية الانطباعية والحديثة التي جمعتها نيللي أرييتا دي بلاكير، وريثة إحدى إمبراطوريات السكر في الأرجنتين، وزوجها كارلوس بيدرو بلاكير. وفي معرض حديثه عن هذه المجموعة، قال سايمون شو، المستشار الأول في «سوذبيز»: «لقد ظللنا نحلم بالحصول على هذه المجموعة طوال 20 عاماً». وبفضل التوصل إلى تسوية، نجحت دار المزادات في تجنب تحول هذا الحلم إلى كابوس.

حصيلة أقل عن التقديرات

وبلغت حصيلة بيع الأعمال الاثني عشر التي ضمتها المجموعة 412 مليون دولار، وهو رقم يقل عن تقديرات «سوذبيز» التي كانت تتوقع 450 مليون دولار. وبدا الوضع المالي أقل إيجابية عند مقارنة التقديرات بإجمالي المبيعات قبل إضافة عمولات دار المزادات؛ إذ جاءت الحصيلة الفعلية أقل بـ54 مليون دولار من التوقعات. وكانت المخاطر كبيرة بالنسبة لدار المزادات، التي وافقت على دفع حد أدنى من السعر للبائعين مقابل المجموعة بأكملها لضمان الحصول على حق عرضها للبيع. وقبيل المزاد، عملت «سوذبيز» على تقليل مخاطرها من خلال تأمين مشترين وافقوا مسبقاً على اقتناء جميع الأعمال - بما فيها لوحة فان جوخ - بسعر محدد، وذلك في حال عدم تقدم مزايدين آخرين. يقول رالف ديلوكا، وهو مستشار فني عمل سابقاً لدى دار «سوذبيز»: «إن الجوانب الاقتصادية أعقد بكثير من مجرد سعر البيع. فالحصول على مجموعات فنية كهذه لعرضها في المزادات أشبه بصراعٍ شرسٍ ذي هوامش ربح ضئيلة؛ إذ تضطر دار المزادات غالباً إلى تقديم ضمانات مالية عالية جداً للفوز بحق عرض الأعمال، لدرجة أنها بالكاد تحقق ربحاً، أو قد ينتهي بها الأمر إلى خسارة المال».

سيزان وديغا

ومن بين الأعمال الأخرى التي بيعت، لوحة «هارلكين» (Arlequin) للفنان بول سيزان (1888-1890)، التي بيعت مقابل 111 مليون دولار - شاملةً الرسوم - في حين كان تقدير قيمتها نحو 120 مليون دولار. وتُعد هذه اللوحة واحدة من أربع لوحات رسمها سيزان لشخصية «هارلكين» الكوميدية، وهي الوحيدة التي لا تزال ضمن مجموعة خاصة، وفقاً لدار «سوذبيز». وقد تساءل بعض الخبراء عما إذا كان النزاع المتعلق بلوحة فان جوخ قد يلقي بظلاله على الأمسية بأكملها. يقول فيليب هوفمان، وهو مستشار فني شغل سابقاً منصباً تنفيذياً في قطاع المزادات: «نحن، بصفتنا مستشارين فنيين، نمنع عملاءنا من الدخول في أي صفقات قد تنطوي على مشكلات».

لوحة للفنان كاميل بيسارو تصور مشهداً حيوياً لمدينة باريس (سوذبيز)

وتقدم الحصيلة النهائية دليلاً إضافياً على التعافي الحذر لسوق الأعمال الفنية الفاخرة بعد ركود استمر لسنوات. لكن السرعة التي توصلت بها الأطراف المعنية إلى تسوية تسلط الضوء أيضاً على حالة القلق التي تسود هذا القطاع؛ فبينما قد يكون أثرياء العالم مستعدين لدفع مبالغ طائلة للحصول على أندر الأعمال الفنية، فإنهم ليسوا على استعداد لخوض مخاطرات مكلفة.

وبيعت ست لوحات من مجموعة «بلاكير-أرييتا» بسعر تجاوز 10 ملايين دولار لكل منها، شملت لوحةً غنيةً بألوان الباستيل للفنان إدغار ديغا، تُظهر خيولاً وفرساناً يستعدون لسباق (بيعت مقابل 18 مليون دولار، وهو أقل من الحد الأدنى للتقديرات البالغ 20 مليون دولار)، ولوحةً أخرى للفنان كاميل بيسارو تصور مشهداً حيوياً لمدينة باريس (بيعت مقابل 24.2 مليون دولار، وهو أيضاً أقل من الحد الأدنى للتقديرات البالغ 30 مليون دولار).

لوحة غنية بألوان الباستيل للفنان إدغار ديغا تُظهر خيولاً وفرساناً يستعدون لسباق (سوذبيز)

وفور الانتهاء من بيع مجموعة «بلاكير-أرييتا»، أقامت دار «سوذبيز» مزادها الرئيسي للفن الحديث. وقد حققت الأمسية في مجملها 778 مليون دولار، وهو أعلى إجمالي تسجله الدار في ليلة واحدة، محطمةً بذلك الرقم القياسي الذي سُجِّل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حين باعت «سوذبيز» مجموعة ليونارد أ. لودر (وريث إمبراطورية مستحضرات التجميل)، والتي تضمنت لوحةً للفنان غوستاف كليمت بيعت مقابل 230 مليون دولار. وربما تحجب الأرقام الضخمة التي تحققت في تلك الليلة واقعاً أكثر تعقيداً في الميزانية المالية لدار «سوذبيز»؛ إذ يقول هوفمان: «سوق الفن بخير، لكن دار المزادات أنفقت مبالغ طائلة ومُبالغاً فيها على هذا المزاد».

* خدمة «نيويورك تايمز»