ألف عام من الإبداع تحت مطرقة المزاد... كنوز الفن الإسلامي تعود إلى لندن

يعود موسم «مزادات فنون العالم الإسلامي» إلى لندن حاملاً معه قطعاً متفردة أبدعها حرفيو وفنانو الإمبراطوريات والممالك الإسلامية. لعل أيضاً ما يميز تلك المناسبات هو القصص التي ترتبط بكل قطعة ورحلتها من يد صانعها لتصل إلى قاعات المزادات اللندنية.

تضم قاعات دار «كريستيز» بوسط لندن في مزادها الذي يقام الأربعاء 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي مجموعة من القطع الفنية تسرد فيما بينها تاريخاً يزيد على ألف عام من الإنتاج الفني عبر العالم الإسلامي وشبه القارة الهندية، ويضم أكثر من 230 قطعة؛ تشمل: مخطوطات، ولوحات، وخزفيات، ومشغولات معدنية، ومنسوجات؛ مما يسلط الضوء على إبداع وبراعة ثقافات امتدت من إسبانيا وشمال أفريقيا، حتى الهند وآسيا الوسطى.

وفي المزاد يبرز عدد من القطع التي تتمتع بخلفية تاريخية واجتماعية مبهرة، نعرض هنا بعضاً منها:

جزء من مشكاة (قنديل) مسجد السلطان حسن يعود إلى القرن الـ14 (كريستيز)

مشكاة من «مسجد السلطان حسن»

نبدأ بقطعة تعود إلى العصر المملوكي في مصر. ومن «مسجد السلطان حسن» في القاهرة، نقف أمام جزء من مشكاة (قنديل) مسجد تعود إلى القرن الـ14 (بسعر تقديري يتراوح بين مائتين وثلاثمائة ألف جنيه إسترليني).

«إنها نادرة للغاية!» تعلق خبيرة الفن الإسلامي بالدار سارة بلمبلي، مشيرة إلى قطعة تعرضت للكسر في مرحلة من تاريخها قبل أن تُرمم، وتمثل الجزء العلوي من المشكاة.

تعود القطعة إلى عصر السلطان حسن؛ أي في الفترة ما بين عامي 1347 و1361 ميلادية... «كانت هذه المشكاوات تُعلق في أسقف المجمعات المعمارية، حيث تتكون من قاعدة مستديرة و3 حلقات للتعليق. وما نراه هنا هو الجزء العلوي منها». تضيف الخبيرة: «(مجمع السلطان حسن) في القاهرة يُعدّ من أضخم وأروع الإنجازات المعمارية في العصر المملوكي. ومن المرجح أن السلطان حسن قد أمر بصنع عدد كبير منها؛ فنحن نعرف اليوم نحو 50 قطعة أو جزءاً من مشكاوات تعود إلى عصره، لكن من المفترض أن العدد الأصلي كان أكبر بكثير، حيث كانت تملأ سقف ذلك المجمع. ويمكنك ملاحظة كتابة باللون الأزرق تدور حول القطعة، وهي من سورة (النور)، وتتخلل هذه الكتابة شارات كتابية (نقوش شعارية) خاصة بالسلطان حسن»

جزء من مشكاة (قنديل) مسجد السلطان حسن يعود إلى القرن الـ14 (الشرق الأوسط)

لوحة خشبية من سوريا

من العصر المملوكي أو الأيوبي تعرض الدار لوحة خشبية نادرة للغاية (بسعر تقديري يتراوح بين ثلاثمائة وأربعمائة ألف جنيه إسترليني). تعلق بلمبلي: «عندما نفكر في الفن الإسلامي، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن عادةً هو الخط العربي والأنماط الهندسية»، وتشير إلى القطعة: «وهذا العمل مثال نموذجي على ذلك». وتضيف أن «البناء الهندسي القوي يمتزج بنقوش دقيقة للغاية، إذ يظهر تداخل بين تقنيتين مختلفتين، حيث تتقاطع وتتفاعل مستويات متعددة من النقش في مواضع مختلفة. تعود هذه القطعة إلى القرن الـ13؛ في العصر الأيوبي، ويُرجح أنها صُنعت في سوريا على يد (مهندس)»؛ وهو مصطلح يشير هنا إلى خبير في الهندسة والفنون.

لوحة خشبية نادرة من العصر المملوكي أو الأيوبي (الشرق الأوسط)

«هل هذه قطعة مستقلة بذاتها، أم إنها جزء من شيء آخر؟». تجيب بلمبلي: «من المؤكد أنها كانت جزءاً من شيء أكبر، وإن كنا لا نعرف ماهيته بالضبط. فمثل هذا النوع من الأعمال يظهر في منابر مختلفة، سواء في حماة والقدس، وكذلك في نماذج تعود إلى العصر المملوكي اللاحق، لذا؛ فمن المحتمل أنها كانت جزءاً من منبر، لكن من الصعب الجزم بذلك». وتشير إلى أن «القطعة ظلت ضمن المجموعة ذاتها هنا في المملكة المتحدة منذ سبعينات القرن الـ20».

حوار بصري بين الشرق والغرب

ويخصص المزاد مساحة واسعة للسجاد التاريخي من خلال مجموعة تضم نحو 80 سجادة وبساطاً. وتأخذ لويز برودهيرست، مديرة قسم السجاد في «كريستيز»، الزوار في جولة بين أبرز هذه القطع، مستهلة حديثها بسجادتين استثنائيتين تحملان مشاهد تصويرية نادرة.

وتوضح أن القطع التي تناسب القصور الضخمة وتعود على الأرجح إلى القرن الـ19، صنعت في منطقة الشرق الأوسط.

سجادة تمزج بين الفن الأوروبي وحرفة السجاد الإيراني أُنتجت جنوب شرقي إيران في مطلع القرن الـ20 (الشرق الأوسط)

وتُبين أن سجادات ثلاث أُنتجت في ورشات كبار الحرفيين بمدينة كرمان؛ جنوب شرقي إيران، وذلك في مطلع القرن الـ20. وهي تعكس في جوهرها «حواراً فنياً بين الشرق والغرب»؛ إذ يتداخل فيها أسلوب «ألف زهرة (mille-fleur)» المعروف في المنسوجات الأوروبية القديمة، لا سيما الفلمنكية، مع تقاليد النسج الإيرانية.

تقول وهي تشير إلى القطعة الأولى التي تحمل تصويراً لأشخاص باللباس الأوروبي: «هذه القطعة تحديداً تجسد ما يُعرف بـ(المشهد الريفي الاحتفالي - fête champêtre)، وهو نمط اشتهر في لوحات الفنان (واتو - Watteau)، التي تصور مشاهد رعوية، وأجواء ترفيهية، وموسيقى، وشخصيات من البلاط الملكي».

تستنسخ هذه السجادة ذلك النمط الفني، حيث نرى شخصية نسائية رئيسية محاطة بحاشيتها، وإلى جانبها شخصية من البلاط تظهر بساق ممدودة للأمام، بالإضافة إلى عدد من الموسيقيين. وقد كُيّف هذا المشهد ليناسب ذائقة السوق الإيرانية؛ إذ يمكننا رؤية مآذن وأبراج رياح صغيرة في الخلفية.

وتضيف أن «السجادتين نسجتا في ورشات عمل أشرف عليها اثنان من كبار الأساتذة الحرفيين؛ هما: محمد بن جعفر وعلي كرماني. تقدم لنا هذه الأعمال لمحةً توضيحية دقيقة لما كان يجري في إيران بمطلع القرن الـ20، وتجسّد في الوقت ذاته حواراً فنياً واسع النطاق بين الشرق والغرب»>

طريق الحرير في قاعة واحدة

وفي قاعة مجاورة يسلط المزاد الضوء أيضاً على عملية إنتاج الحرير ونسجه، وهي عملية تتطلب جهداً مكثفاً، وذلك من خلال نماذج استثنائية من مختلف بقاع «طريق الحرير»؛ بدءاً من سجادة صلاة حريرية عثمانية من طراز «كوم كابي»، مروراً بمنسوجات حريرية من واحات حوض «تاريم» في آسيا الوسطى، وصولاً إلى مجموعة مذهلة من سجاد القصور الحريري الفارسي الذي يعود إلى العصر القاجاري.

عقد ذهبي مرصع بالأحجار الكريمة من جنوب الهند يعود تاريخه إلى القرن الـ19 (الشرق الأوسط)

مجوهرات هندية

لا يخلو أي مزاد لفنون العالم الإسلامي من قطع المجوهرات، وهنا نرى مجموعة لها قصة خاصة، تضم عقداً ذهبياً مرصعاً بالأحجار الكريمة من جنوب الهند، يعود تاريخه إلى القرن الـ19 أو أوائل القرن الـ20. وهو جزء من مجموعة صغيرة من المجوهرات التي اقتنتها، في الغالب، أديلين بيبر جيبسون، وهي وريثة أميركية جمعت عائلتها ثروتها في فيلادلفيا خلال «العصر الذهبي».

يذكر أن هذا العقد - وهو أحد اثنين من هذا النوع في المزاد - يستمد تصميمه من الحلي المخصصة للآلهة في المعتقد الهندوسي، التي كانت ترتديها أيضاً راقصات المعابد، وبحلول القرن الـ19، أصبحت أشكالٌ مشابهة تُستخدم للمناسبات الاحتفالية وللعرائس.