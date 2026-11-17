بعد 7 سنوات من الشائعات والتوقعات والتكهنات، انتهى البحث الأكبر ترقباً في «هوليوود» عن الممثل المناسب لدور «جيمس بوند»: اختارت «أمازون إم جي إم ستوديوز» روبرت باتينسون لتجسيد هذه الشخصية. باتينسون، الممثل الإنجليزي البالغ من العمر 40 عاماً، سيصبح سابع رجل يؤدي دور «العميل 007» في سلسلة الأفلام الرسمية المكونة من 25 فيلماً. باتينسون معروف بأدواره في أفلام ضخمة مثل «توايلايت» و«باتمان» ومؤخراً «الأوديسة».

روبرت باتينسون الوجه الجديد لـ«العميل السري 007» (أ.ب)

يخلف باتينسون دانيال كريغ، الذي أعلن في عام 2019 نيته ترك الدور. أثار قرار كريغ موجة من التكهنات بين عشاق «بوند»، وشركات المراهنات، والصحف الشعبية البريطانية. مَن الذي يمكن الوثوق به لتولي هذه السلسلة الضخمة؟ أي نوع من «بوند» سيجذب جيلاً جديداً؟ هل يجب أن يكون «بوند» أسودَ البشرة؟ أم امرأةً؟!

في مراحل مختلفة، شملت قائمة المرشحين المحتملين إدريس إلبا، وآرون تايلور جونسون، وتوم هاردي، وريجي جان بيج، وتوم هولاند، وجاكوب إيلوردي، وثيو جيمس. اختير باتينسون على حساب نيكولاس هولت، وجاك لودن، وجوش أوكونور، وكالوم تيرنر. خضع الممثلون الخمسة لاختبارات أداء أمام الكاميرا في لندن أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. تضمنت الاختبارات أداءَ مشاهد خطيرة، وحواراتٍ، وحضوراً أمام الكاميرا؛ وأشرفت عليها نينا غولد، مديرة اختيار الممثلين المرشحة لجائزة الأوسكار («هامنت») والحائزة جائزة «إيمي» («صراع العروش»).

شون كونري في دور «جيمس بوند» بفيلم «من روسيا مع الحب» (آي إم دي بي)

قد تكشف اختبارات أداء «جيمس بوند» الكثير: فقد صرّح هنري كافيل، الذي خسر الدور لمصلحة كريغ في عملية اختيار الممثلين السابقة، لمجلة «مينز هيلث» عام 2019 أنه طُلب منه إعادة تمثيل مشهد ظهر فيه شون كونري بشخصية «بوند» وهو يخرج من الحمام مرتدياً منشفة فقط. يُعدّ دور «جيمس بوند» من أعلى الأدوار المرغوبة - والأكبر صعوبة - في عالم السينما. عندما اختير كريغ عام 2005، خلفاً لبيرس بروسنان، اشتكى المنتقدون بأنه أشقر جداً، وقصير القامة، ويفتقر إلى الأناقة. لطالما كان انتقاد المعجبين جزءاً من تقاليد سلسلة أفلام «جيمس بوند»، لكن الإنترنت منحهم منصة جديدة للتعبير عن آرائهم. تعرض كريغ للسخرية عبر منتديات الإنترنت بسبب أذنيه «اللحميتين» ووجهه الذي شُبِّه بـ«حبة البطاطس»؛ بل إن إحدى المجموعات أنشأت موقعاً إلكترونياً احتجاجياً يحمل اسم «CraigNotBond.com (كريغ نوت بوند.كوم)». ومع ذلك، فقد أصبح كريغ لاحقاً من أكبر من أدّوا دور «جيمس بوند» احتفاءً، لكن تجسيد شخصية عميل سري يتمتع بـ«رخصة للقتل» كان له ثمنه الباهظ على جسده؛ إذ تعرض خلال تصوير 5 أفلام لإصابات في الكتف، وعضلات الساق، والركبة، والكاحل، خلال أداء المشاهد الحركية، لدرجة أنه تساءل في مرحلة ما عمّا إذا كان قادراً على الاستمرار. كما تحمل الشخصية إرثاً ثقافياً معقداً، بما في ذلك ما وصفته هيلين ميرين بـ«النزعة الذكورية العميقة».

دانيال كريغ في مشهد من فيلم «سكاي فال» (آي إم دي بي)

لكن عملية انتقال دور «جيمس بوند» هذه ليست كغيرها. تسعى شركة «أمازون» إلى إحياء سلسلة أفلام لم تشهد أي عمل جديد منذ سنوات، في فترة توقف توشك أن تصبح الأطول في تاريخ السلسلة. وفي ظل غيابها، نشأ جيل جديد من رواد السينما لا تربطهم صلة تُذكر بالجاسوس البريطاني ذي الطابع الأنيق؛ إذ اتجه اهتمامهم بدلاً من ذلك نحو أفلام الأبطال الخارقين، وأفلام الرعب، والأعمال المقتبسة من ألعاب الفيديو. كما تمضي «أمازون» قدماً في هذا المسار دون مشاركة عائلة بروكولي، التي تولت إدارة السلسلة ببراعة على مدى 6 عقود، وحوّلتها واحدةً من أعلى الأصول قيمة في تاريخ «هوليوود».

وكانت «أمازون» قد استحوذت على حصة قدرها 50 في المائة من أفلام «جيمس بوند» في جزء من صفقة شراء استوديو «إم جي إم (MGM)» عام 2022 مقابل 8.5 مليار دولار. واحتفظت باربرا بروكولي وأخوها غير الشقيق، مايكل جي ويلسون، بملكية النسبة المتبقية، إلى جانب امتلاكهما الكلمة الفصل في القرارات الإبداعية. وفي عام 2025، وبعد سنوات من التوترات خلف الكواليس بشأن طموحات «أمازون» لتوسيع عالم «جيمس بوند»، انتزعت عملاقة التكنولوجيا السيطرة الإبداعية من بروكولي وويلسون.

بيرس بروسنان في دور «العميل السري 007» (آي إم دي بي)

كان ألبرت «كابي» بروكولي - والدها وزوج والدتها - هو من قدّم شخصية «جيمس بوند» إلى الشاشة الكبيرة لأول مرة في فيلم «دكتور نو (Dr. No)» عام 1962. ومنذ ذلك الحين، حققت السلسلة الرسمية نحو 7 مليارات دولار من مبيعات التذاكر داخل الولايات المتحدة وحدها، وذلك بعد تعديل الأرقام لتناسب معدلات التضخم. وقد أبدى بعض المعجبين القدامى تخوفهم من أن تصبح الأفلام ذات طابع تجاري بحت وصبغة أميركية؛ مما قد يفقدها هويتها البريطانية المميزة.

ونظراً إلى حجم الرهانات الكبير، فقد استعانت شركة «أمازون» بإيمي باسكال، الرئيسة السابقة لشركة «سوني بيكتشرز»، التي تُعد اليوم من أنجح المنتجين في «هوليوود».

كما يشارك ديفيد هيمان - المنتج الذي يقف وراء أفلام «هاري بوتر» الـ8 - في رسم ملامح مستقبل سلسلة «جيمس بوند».

وسيتولى إخراج الفيلم الـ26 من السلسلة - مع استثناء فيلمين أُنتجا خارج إطار السلسلة الرسمية؛ هما «كازينو رويال» (1967)، و«لا تقل أبداً لا مرة أخرى» (1983) - المخرج دينيس فيلنوف، صاحب أفلام «دون (Dune)» التي نالت ترشيحات لجوائز الأوسكار.

أما السيناريو، فيكتبه ستيفن نايت، مبتكر مسلسل الجريمة الدرامي «بيكي بلايندرز (Peaky Blinders)».

وأحداثُ الفيلم عن قصة أصلية؛ إذ كان فيلم «كازينو رويال» الصادر عام 2006 آخر أفلام «جيمس بوند» المستندة بشكل جوهري إلى إحدى روايات إيان فليمينغ، ولم يتبقَّ مزيد من الروايات لاقتباسها. ولم يُعلَن بعدُ عن موعد طرح الفيلم. ونظراً إلى أن أفلام «جيمس بوند» تتطلب عادةً ما بين 6 و7 أشهر للتصوير فقط، فمن غير المرجح أن تشهد دور السينما عرض الفيلم قبل عام 2028.

* خدمة «نيويورك تايمز»