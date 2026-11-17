من ظلال النازية إلى قاعة المزادات... لوحة لفان غوخ تُقدّر بـ180 مليون دولارhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5342494-%D9%85%D9%86-%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D9%88%D8%AE-%D8%AA%D9%8F%D9%82%D8%AF%D9%91%D8%B1-%D8%A8%D9%80180-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
يواصل مزاد المركز الوطني للصقور تحقيق أرقام لافتة بعدما بلغت قيمة مبيعاته نحو 4 ملايين و914 ألف ريال حتى الليلة الثامنة عشرة، وسط مشاركة واسعة من الطواريح.
إبراهيم الشليل (ملهم (الرياض))
من ظلال النازية إلى قاعة المزادات... لوحة لفان غوخ تُقدّر بـ180 مليون دولارhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5342494-%D9%85%D9%86-%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D9%88%D8%AE-%D8%AA%D9%8F%D9%82%D8%AF%D9%91%D8%B1-%D8%A8%D9%80180-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
روبرت باتينسون... «جيمس بوند» القادمhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5342474-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85
النجم الجديد لسلسلة «جيمس بوند» يتصدر الواجهة الإعلانية في ميدان «بيكاديلي» بلندن (رويترز)
بعد 7 سنوات من الشائعات والتوقعات والتكهنات، انتهى البحث الأكبر ترقباً في «هوليوود» عن الممثل المناسب لدور «جيمس بوند»: اختارت «أمازون إم جي إم ستوديوز» روبرت باتينسون لتجسيد هذه الشخصية. باتينسون، الممثل الإنجليزي البالغ من العمر 40 عاماً، سيصبح سابع رجل يؤدي دور «العميل 007» في سلسلة الأفلام الرسمية المكونة من 25 فيلماً. باتينسون معروف بأدواره في أفلام ضخمة مثل «توايلايت» و«باتمان» ومؤخراً «الأوديسة».
يخلف باتينسون دانيال كريغ، الذي أعلن في عام 2019 نيته ترك الدور. أثار قرار كريغ موجة من التكهنات بين عشاق «بوند»، وشركات المراهنات، والصحف الشعبية البريطانية. مَن الذي يمكن الوثوق به لتولي هذه السلسلة الضخمة؟ أي نوع من «بوند» سيجذب جيلاً جديداً؟ هل يجب أن يكون «بوند» أسودَ البشرة؟ أم امرأةً؟!
في مراحل مختلفة، شملت قائمة المرشحين المحتملين إدريس إلبا، وآرون تايلور جونسون، وتوم هاردي، وريجي جان بيج، وتوم هولاند، وجاكوب إيلوردي، وثيو جيمس. اختير باتينسون على حساب نيكولاس هولت، وجاك لودن، وجوش أوكونور، وكالوم تيرنر. خضع الممثلون الخمسة لاختبارات أداء أمام الكاميرا في لندن أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. تضمنت الاختبارات أداءَ مشاهد خطيرة، وحواراتٍ، وحضوراً أمام الكاميرا؛ وأشرفت عليها نينا غولد، مديرة اختيار الممثلين المرشحة لجائزة الأوسكار («هامنت») والحائزة جائزة «إيمي» («صراع العروش»).
قد تكشف اختبارات أداء «جيمس بوند» الكثير: فقد صرّح هنري كافيل، الذي خسر الدور لمصلحة كريغ في عملية اختيار الممثلين السابقة، لمجلة «مينز هيلث» عام 2019 أنه طُلب منه إعادة تمثيل مشهد ظهر فيه شون كونري بشخصية «بوند» وهو يخرج من الحمام مرتدياً منشفة فقط. يُعدّ دور «جيمس بوند» من أعلى الأدوار المرغوبة - والأكبر صعوبة - في عالم السينما. عندما اختير كريغ عام 2005، خلفاً لبيرس بروسنان، اشتكى المنتقدون بأنه أشقر جداً، وقصير القامة، ويفتقر إلى الأناقة. لطالما كان انتقاد المعجبين جزءاً من تقاليد سلسلة أفلام «جيمس بوند»، لكن الإنترنت منحهم منصة جديدة للتعبير عن آرائهم. تعرض كريغ للسخرية عبر منتديات الإنترنت بسبب أذنيه «اللحميتين» ووجهه الذي شُبِّه بـ«حبة البطاطس»؛ بل إن إحدى المجموعات أنشأت موقعاً إلكترونياً احتجاجياً يحمل اسم «CraigNotBond.com (كريغ نوت بوند.كوم)». ومع ذلك، فقد أصبح كريغ لاحقاً من أكبر من أدّوا دور «جيمس بوند» احتفاءً، لكن تجسيد شخصية عميل سري يتمتع بـ«رخصة للقتل» كان له ثمنه الباهظ على جسده؛ إذ تعرض خلال تصوير 5 أفلام لإصابات في الكتف، وعضلات الساق، والركبة، والكاحل، خلال أداء المشاهد الحركية، لدرجة أنه تساءل في مرحلة ما عمّا إذا كان قادراً على الاستمرار. كما تحمل الشخصية إرثاً ثقافياً معقداً، بما في ذلك ما وصفته هيلين ميرين بـ«النزعة الذكورية العميقة».
لكن عملية انتقال دور «جيمس بوند» هذه ليست كغيرها. تسعى شركة «أمازون» إلى إحياء سلسلة أفلام لم تشهد أي عمل جديد منذ سنوات، في فترة توقف توشك أن تصبح الأطول في تاريخ السلسلة. وفي ظل غيابها، نشأ جيل جديد من رواد السينما لا تربطهم صلة تُذكر بالجاسوس البريطاني ذي الطابع الأنيق؛ إذ اتجه اهتمامهم بدلاً من ذلك نحو أفلام الأبطال الخارقين، وأفلام الرعب، والأعمال المقتبسة من ألعاب الفيديو. كما تمضي «أمازون» قدماً في هذا المسار دون مشاركة عائلة بروكولي، التي تولت إدارة السلسلة ببراعة على مدى 6 عقود، وحوّلتها واحدةً من أعلى الأصول قيمة في تاريخ «هوليوود».
وكانت «أمازون» قد استحوذت على حصة قدرها 50 في المائة من أفلام «جيمس بوند» في جزء من صفقة شراء استوديو «إم جي إم (MGM)» عام 2022 مقابل 8.5 مليار دولار. واحتفظت باربرا بروكولي وأخوها غير الشقيق، مايكل جي ويلسون، بملكية النسبة المتبقية، إلى جانب امتلاكهما الكلمة الفصل في القرارات الإبداعية. وفي عام 2025، وبعد سنوات من التوترات خلف الكواليس بشأن طموحات «أمازون» لتوسيع عالم «جيمس بوند»، انتزعت عملاقة التكنولوجيا السيطرة الإبداعية من بروكولي وويلسون.
كان ألبرت «كابي» بروكولي - والدها وزوج والدتها - هو من قدّم شخصية «جيمس بوند» إلى الشاشة الكبيرة لأول مرة في فيلم «دكتور نو (Dr. No)» عام 1962. ومنذ ذلك الحين، حققت السلسلة الرسمية نحو 7 مليارات دولار من مبيعات التذاكر داخل الولايات المتحدة وحدها، وذلك بعد تعديل الأرقام لتناسب معدلات التضخم. وقد أبدى بعض المعجبين القدامى تخوفهم من أن تصبح الأفلام ذات طابع تجاري بحت وصبغة أميركية؛ مما قد يفقدها هويتها البريطانية المميزة.
ونظراً إلى حجم الرهانات الكبير، فقد استعانت شركة «أمازون» بإيمي باسكال، الرئيسة السابقة لشركة «سوني بيكتشرز»، التي تُعد اليوم من أنجح المنتجين في «هوليوود».
كما يشارك ديفيد هيمان - المنتج الذي يقف وراء أفلام «هاري بوتر» الـ8 - في رسم ملامح مستقبل سلسلة «جيمس بوند».
وسيتولى إخراج الفيلم الـ26 من السلسلة - مع استثناء فيلمين أُنتجا خارج إطار السلسلة الرسمية؛ هما «كازينو رويال» (1967)، و«لا تقل أبداً لا مرة أخرى» (1983) - المخرج دينيس فيلنوف، صاحب أفلام «دون (Dune)» التي نالت ترشيحات لجوائز الأوسكار.
أما السيناريو، فيكتبه ستيفن نايت، مبتكر مسلسل الجريمة الدرامي «بيكي بلايندرز (Peaky Blinders)».
وأحداثُ الفيلم عن قصة أصلية؛ إذ كان فيلم «كازينو رويال» الصادر عام 2006 آخر أفلام «جيمس بوند» المستندة بشكل جوهري إلى إحدى روايات إيان فليمينغ، ولم يتبقَّ مزيد من الروايات لاقتباسها. ولم يُعلَن بعدُ عن موعد طرح الفيلم. ونظراً إلى أن أفلام «جيمس بوند» تتطلب عادةً ما بين 6 و7 أشهر للتصوير فقط، فمن غير المرجح أن تشهد دور السينما عرض الفيلم قبل عام 2028.
انطلاق الموسم الخامس من «رقص النجوم» بعد غياب 9 سنواتhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5342462-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-9-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
انطلاق الموسم الخامس من «رقص النجوم» بعد غياب 9 سنوات
لجنة التحكيم (الشرق الأوسط)
تعيش قناة «إم تي في» المحلية في الفترة الأخيرة مواسم من البهجة والتجدّد والاحتفالات. وقد استهلّتها بعرض أوّل لفيلم «شربل»، حضره مئات المدعوين، لتحتفل بعدها بمرور 5 سنوات على انطلاقة قناتها «وان تي في». واليوم، تعود إلى واجهة المشهد الإعلامي الترفيهي مع إطلاق الموسم الخامس من برنامج «رقص النجوم».
اعتمدت القناة مجموعة من التغييرات في الموسم الجديد، فاستعانت بصنّاع محتوى مشهورين على وسائل التواصل الاجتماعي، يشارك بعضهم في المنافسة على اللقب، بينما يضفي آخرون طابعاً كوميدياً على الحلقات من خلال فقرات خاصة. وشملت التغييرات أيضاً الراقصين والمدرّبين ومقدّمي البرنامج، إلى جانب انضمام الممثلة دانييلا رحمة إلى لجنة التحكيم.
وجاء المشهد العام مواكباً للعصر، بمستوى بصري رفيع يليق بعودته بعد غياب. كما استعانت القناة بتقنيات متطورة تُستخدَم للمرة الأولى، ما أضفى مزيداً من الحيوية والإبهار.
وقدَّمت مجموعة من نجوم التمثيل والرياضة والغناء لوحات راقصة أمام لجنة تحكيم تضمّ خبراء في الرقص، هم ربيع نحاس، وميرا سماحة، ودارين بينيت، وانضمت إليهم الممثلة دانييلا رحمة، الفائزة بلقب البرنامج في موسمه الثاني.
وكما الممثلون ورد الخال ووسام فارس وميا علّاوي وستيفاني عطالله، يتنافس على اللقب أيضاً بطل كرة السلة اللبنانية إيلي مشنتف، والعدّاء أرز زهر الدين، والكوميدي ماريو باسيل.
واختارت «إم تي في» للمشارَكة في هذا الموسم اثنين من أبرز المدونين على وسائل التواصل الاجتماعي، هما بيرت واكد وميلاد رحّال. وتضمّ قائمة المشاركين كذلك المغني والممثل تامر نجم، والممثلة جنيفر عازار، وملكة جمال لبنان السابقة مايا رعيدي.
ويتولى الإعلاميان جيسيكا عازار وأنطوان سعادة تقديم حلقات البرنامج، بينما يوقّع باسم كريستو إخراجه. ولم تشهد حلقة الافتتاح خروج أي من المتسابقين الثلاث عشرة، على أن تبدأ عملية الإقصاء اعتباراً من الأسبوع المقبل، استناداً إلى تصويت المشاهدين، بحيث يغادر البرنامج المتسابق الذي يحصد النسبة الأدنى من الأصوات.
وشكّلت حلقة الافتتاح، التي أعقبت غياباً دام 9 سنوات، مشهداً بصرياً ترفيهياً نجح في استقطاب اللبنانيين من مختلف الأعمار. فتحلّقت العائلات حول الشاشة الصغيرة، التي افتقدت في السنوات الأخيرة برامج مماثلة. كذلك، حظيت لوحات الرقص بتداول واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، ليصبح البرنامج حديث الناس ويتصدّر الـ«ترند».
وكانت الممثلة ورد الخال صاحبة الرقصة الافتتاحية، تلتها عروض بقية المتسابقين. وحصدت الممثلتان ستيفاني عطالله وميا علّاوي أعلى علامات التقييم من أعضاء لجنة التحكيم.
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، أعربت الممثلة دانييلا رحمة عن اعتزازها بالمشاركة في هذا البرنامج، واصفة إياه بالساحر. وقالت: «سعيدة بهذه النقلة من المسرح إلى لجنة التحكيم، وقلبي مع المتسابقين. أشعر كأنني أعود إلى مساحة حلم سبق أن خضتها بفرح قبل نحو 12 عاماً. وأعدّها من أجمل التجارب التي عشتها في مشواري». وعمّا لفتها في هذه العودة، أجابت: «هناك تغييرات كثيرة لاحظتها، بدءاً من المسرح الذي أصبح أجمل وأضخم، وصولاً إلى عملية الإخراج المتطورة». أما عن رأيها بالمشاركين، فقالت: «هذا الموسم يتميّز بمتسابقين ممتازين، ويحمل لنا مفاجآت كثيرة من حيث المستوى الذي يتمتعون به».
من ناحيتها، رأت ميرا سماحة، التي تشارك في لجنة تحكيم البرنامج منذ موسمه الأول، أن هذا الموسم سيشهد منافسة مختلفة عمّا سبقه. وتعليقاً على مشاركة متسابقين في أعمار متقدمة، أوضحت لـ«الشرق الأوسط»: «رأينا في هذا البرنامج متسابقين كثيرين من أعمار مختلفة، تجاوز بعضهم الأربعين. ولعلّ الفنانة مادونا أفضل مثال على ذلك، إذ نجحت في البقاء في البرنامج حلقات متتالية خلال أحد المواسم السابقة. فالمفاجآت التي يحملها لنا «رقص النجوم» لا يمكن التكهن بها أو توقعها مسبقاً».
أما ربيع نحاس، الذي يُعدُّ من أعضاء لجنة التحكيم الأكثر موضوعية، ولا يتساهل في ملاحظاته، فقال إن العمر لا يشكِّل عائقاً في عالم الرقص. فهو أسلوب تعبير يعتمده الإنسان تلقائياً مع الموسيقى ومن دون شروط. وأضاف: «سيكون الموسم هذه السنة نارياً، لا سيما أن الناس اشتاقت إلى متابعته بعد غياب. كما أن المتبارين يتمتعون بمستوى عالٍ في الرقص والتقنيات. وهو ما يجعلنا نستعد لمفاجآت كثيرة منذ الحلقة الأولى».
واستعانت «إم تي في» بصانع المحتوى الكوميدي سامر مومنة لإضفاء نكهة طريفة على البرنامج، من خلال فقرة خاصة يصوّر فيها كواليسه. ويُعدُّ مومنة من أبرز صنّاع المحتوى الكوميدي والتمثيلي في لبنان، وحققت أعماله أكثر من 100 مليون مشاهدة.
وتوزّعت أدوار أعضاء لجنة التحكيم بين تقديم الملاحظات التقنية والتشجيع والثناء، كما فعلت ميرا سماحة ودارين بينيت. أما دانييلا رحمة، فاختارت أن تكون إلى جانب المتسابقين، فتمنحهم جرعات من الدعم والمساندة، وتحفّزهم على تقديم الأفضل.