مزاد لوحة لفان غوخ بقيمة 180 مليون دولار يواجه اعتراضات بسبب مزاعم بيعها «تحت الإكراه»https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5341407-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D9%88%D8%AE-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-180-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA
مزاد لوحة لفان غوخ بقيمة 180 مليون دولار يواجه اعتراضات بسبب مزاعم بيعها «تحت الإكراه»
موظفو دار «سوذبيز» يعرضون اللوحة خلال فعالية معاينة قبل المزاد في نيويورك (رويترز)
تقول دار «سوذبيز» للمزادات إنها تعمل على تسوية خلاف بشأن البيع المرتقب للوحة للفنان الهولندي فينسنت فان غوخ، بعدما أثار ممثلون عن ورثة عائلة فيشر مخاوف من احتمال بيع العمل الفني تحت الإكراه خلال صعود النازية في ألمانيا.
ومن المقرر أن تُعرض لوحة «أشجار الكستناء المزهرة» (Châtaigniers en Fleurs)، التي تُقدّر قيمتها بنحو 180مليون دولار (136مليون جنيه إسترليني)، للبيع في مزاد بمدينة نيويورك يوم الأربعاء.
لكنَّ ممثلين عن ورثة عائلة فيشر، التي كانت تملك اللوحة في ألمانيا في وقت سابق، يقولون إن العمل ربما بيع قسراً في ظل صعود النازيين إلى السلطة.
من جانبها، أكدت دار «سوذبيز» أن أبحاثها الموسَّعة لم تُثبت حتى الآن أن اللوحة بيعت تحت الإكراه، لكنها أبدت استعدادها للتعاون مع العائلة للتوصل إلى حل يُرضي الطرفين.
وقالت الدار في بيان لشبكة «بي بي سي»: «تتعامل (سوذبيز) مع قضايا إثبات الملكية وإعادة الممتلكات إلى أصحابها أو ورثتهم بمنتهى الجدية، وقد أجرت أبحاثاً موسعة بشأن تاريخ ملكية لوحة (Châtaigniers en fleurs)».
وأضاف البيان: «نحن على علم بالمخاوف التي أثارها أخيراً ممثلو ورثة عائلة فيشر، وقد دخلنا في حوار معهم بشأن تاريخ اللوحة».
وتابع: «على الرغم من أن أبحاثنا حتى الآن لم تُثبت أن اللوحة بيعت تحت الإكراه، فإننا ندرك أهمية التعامل مع العائلة بروح من الحوار البنّاء والمسؤول، ونلتزم بالعمل من أجل التوصل إلى تسوية مقبولة للطرفين».
وتعني تسمية اللوحة «أشجار الكستناء المزهرة»، وهي معروضة للبيع ضمن مجموعة فنية تحمل اسم «مجموعة بلاكيير-أرييتا» (Blaquier-Arrieta Collection).
وتستعرض دار «سوذبيز» على موقعها الإلكتروني تاريخ ملكية اللوحة الزيتية، موضحةً أنها أجرت تحقيقات بشأن انتقالها بين المالكين منذ عام 1890.
وحسب سجلّ الملكية الذي نشرته الدار، اقتنى اللوحة صامويل فيشر، الناشر الألماني الشهير، عام 1909، قبل أن تنتقل إلى أفراد عائلته بعد وفاته عام 1934.
وتشير «سوذبيز» إلى أن اللوحة أودعت لدى بول كاسيرير في أمستردام عام 1932 أو 1933، قبل أن تنتقل إلى هنرييت ومارسيل كابفيرر في باريس عام 1936. ومنذ ذلك الحين، تعاقب على امتلاك اللوحة أربعة مالكين آخرين، قبل طرحها للبيع في المزاد المرتقب هذا العام.
وحسب المعلومات المتاحة، فقد أُبلغت دار المزادات بأن اللوحة بيعت في أمستردام قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، بسبب الخسائر المالية التي تكبَّدتها دار النشر التابعة لعائلة فيشر نتيجة السياسات النازية.
تزاحم المئات في هونغ كونغ، الثلاثاء، لمشاهدة لوحة لفنسنت فان غوخ لم تُعرض على الجمهور منذ أكثر من 6 عقود...
«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
سيارة «أستون مارتن» نادرة تُعرض بـ400 ألف جنيه إسترلينيhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5341416-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D9%80400-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A
سيارة «أستون مارتن» نادرة تُعرض بـ400 ألف جنيه إسترليني
سيارة «أستون مارتن» من دار المزادات «إتش آند إتش كلاسيكس»
تُطرح سيارة «أستون مارتن» نادرة، كانت مملوكة لضابط استخبارات بريطاني خلال الحرب العالمية الثانية، للبيع في مزاد علني، وسط توقعات بأن يصل سعرها إلى 400 ألف جنيه إسترليني. وتنتمي السيارة إلى الطراز نفسه الذي اكتسب شهرة عالمية بظهوره في أفلام العميل السري البريطاني جيمس بوند، حسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.
ومن المقرر عرض السيارة الحمراء من طراز «أستون مارتن DB5 سبورتس صالون» للبيع في مضمار «سانداون بارك» بمدينة إيشَر، في مقاطعة سري البريطانية.
وكانت السيارة مملوكة للضابط بي إتش مانرز وود، الذي عمل خلال الحرب العالمية الثانية في فك وتحليل رسائل «إن igma» المشفرة في مركز «بلتشلي بارك» البريطاني، الذي اضطلع بدور محوري في جهود فك الشفرات العسكرية الألمانية. وقد اشترى السيارة عام 1964، وهو العام نفسه الذي ظهر فيه جيمس بوند للمرة الأولى على شاشة السينما.
وقال بول تشيثام، من دار المزادات «إتش آند إتش كلاسيكس» (H&H Classics): «لم يكن جيمس بوند ضابط الاستخبارات البريطاني الوحيد الذي تسلّم سيارة أستون مارتن DB5 خلال عام 1964، كما يظهر في هذه السيارة الرائعة التي كان مانرز وود أول مالك لها».
وأضاف أن السيارة تحمل «صلة ببطل بريطاني حقيقي، أسهم، إلى جانب زملائه، إسهاماً كبيراً في المساعدة على إنهاء الأعمال القتالية خلال الحرب العالمية الثانية».
وتُعد سيارة مانرز وود من النسخ النادرة لهذا الطراز، إذ إنها واحدة من أقل من 900 سيارة أُنتجت منه. وتعاقب على امتلاكها مالكان فقط بعده، من بينهما مالكها الحالي الذي احتفظ بها واعتنى بها على مدى 56 عاماً، وفقاً لدار «إتش آند إتش كلاسيكس».
وعمل مانرز وود في مركز «بلتشلي بارك» الاستخباراتي، ونُسب إليه الفضل في إنقاذ آلاف الأرواح، وفق شهادة الجنرال دوايت أيزنهاور، الذي أصبح لاحقاً رئيساً للولايات المتحدة.
وقالت دار المزادات إن السيارة ستُعرض أمام الجمهور في «سانداون بارك» يوم 9 ديسمبر (كانون الأول)، على أن تُطرح للبيع في المزاد في اليوم التالي.
وبشكل عام، قطعت سيارة «سبورتس صالون» مسافة 94 ألف ميل منذ خروجها من المصنع، وهي مزودة بمقصورتها الداخلية الأصلية ومحركها الذي يحمل الأرقام المطابقة لأرقام السيارة الأصلية.
المؤتمر العام لـ«الألكسو» يعتمد مبادرات السعودية لتطوير آليات عمله ويُصدر قرارات تاريخيةhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5341412-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%88-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%88%D9%8A%D9%8F%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
المؤتمر العام لـ«الألكسو» يعتمد مبادرات السعودية لتطوير آليات عمله ويُصدر قرارات تاريخية
اعتمد المؤتمر العام مخرجات مبادرة السعودية لتطوير آليات عمله (واس)
اختتم المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، الخميس، أعمال دورته الـ28 في العاصمة العُمانية مسقط، والتي شهدت تسلّم سلطنة عُمان رئاسة المؤتمر العام من السعودية، بعد عامين من رئاستها خلال الفترة (2024 - 2026م).
واعتمد المؤتمر العام مخرجات مبادرة السعودية لتطوير آليات عمله، التي ترأستها بعضوية 12 دولة، وأبرزها اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر، واستحداث مكتب للمؤتمر العام لأول مرة، وإنشاء ثلاث لجان رئيسية هي: اللجنة التحضيرية، ولجنة الشؤون القانونية، ولجنة الاستراتيجيات وخطط العمل.
وشهدت أعمال المؤتمر العام لـ«الألكسو»، فوز مرشح دولة الكويت الدكتور طارق الغريب بمنصب المدير العام المساعد للمنظمة، بعد مبادرة قدمتها المملكة بإعادة المنصب الذي أُلغي في عام 2019م، تعزيزاً لعوامل تطوير المنظمة.
واعتمد المؤتمر تخصيص دعم مالي سنوي بقيمة 500 ألف دولار، بواقع 100 ألف دولار لكل دولة من الدول الخمس المتأثرة بالنزاعات والأزمات والكوارث وهي: سوريا والسودان ولبنان وليبيا واليمن، وهو مقترح السعودية الذي تبناه المجلس التنفيذي في مارس (آذار) الماضي. ووقّعت المنظمة خلال المؤتمر اتفاقيات تعاون إطارية ثنائية مع الدول الخمس لتنفيذ برامج تربوية وثقافية وعلمية خلال الدورة المالية 2027 - 2028م.
وقبل يومين من اجتماع المؤتمر العام، أنهت المملكة رئاستها للمجلس التنفيذي التي امتدت خمس سنوات (2021 - 2026م)، حيث أقر المجلس مقترح رئاستها بتنظيم الإطار الزمني لإعداد مشروع الموازنة والبرامج، بما يمنح الدول الأعضاء دوراً أوسع في إعداد الموازنة ووقتاً كافياً لدراسة البرامج وأوجه الإنفاق ومناقشتها.
كما أقر المجلس إدراج آليات العمل مع مؤسسات العمل العربي المشترك، بنداً دائماً على جدول أعماله، في سابقة هي الأولى في تاريخ المنظمة، واعتمد مخرجات لجنة تطوير منظومة حوكمة أداء المنظمة، ومخرجات لجنة التدريب والتكوين وتطوير الكفاءات، التي تضمنت أول استراتيجية مؤسسية للتدريب لعامي 2027 و2028م، ودعماً مالياً سنوياً بقيمة 70 ألف دولار لموظفي المنظمة.
واعتمد المؤتمر العام والمجلس التنفيذي مقترح جائزة السعودية للتراث، لتكريم الإنجازات المتميزة في حماية التراث العربي المادي وغير المادي وصونه والتعريف به، ومنظومة السياسات اللغوية، ومشروع «منصة معجم المصطلحات العربية الموحدة»، بالشراكة بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية والمنظمة.
كما أقر المؤتمر إطلاق فعاليات «طرابلس عاصمة الطفل في العالم العربي» ابتداءً من فبراير (شباط) 2027م، ومبادرة لبنان بطرح مشروع الاستراتيجية العربية لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
وفي انتخابات المجلس التنفيذي، فاز مرشح الكويت المهندس محمد الخالدي برئاسة المجلس، خلفاً لممثل المملكة هاني المقبل، فيما عُيّنت فلسطين نائباً للرئيس، والسودان مقرراً للمجلس.
حين تصبح كرة القدم فناً... من سحر المستطيل الأخضر إلى إبداع اللوحاتhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5341409-%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA
عمل كيث بيرد فنان يقيم في مقاطعة إسيكس ويعتمد في أعماله بشكل أساسي على الألوان الزيتية... يتناول كيث موضوعات متنوعة تتراوح بين ما هو طريف وغريب وما هو واقعي خشن أو ذو طابع صناعي (معرض جائزة فنون كرة القدم 2026)
حين تصبح كرة القدم فناً... من سحر المستطيل الأخضر إلى إبداع اللوحات
عمل كيث بيرد فنان يقيم في مقاطعة إسيكس ويعتمد في أعماله بشكل أساسي على الألوان الزيتية... يتناول كيث موضوعات متنوعة تتراوح بين ما هو طريف وغريب وما هو واقعي خشن أو ذو طابع صناعي (معرض جائزة فنون كرة القدم 2026)
قد لا يحتاج مشجع كرة القدم إلى لوحة فنية كي يستعيد هدفاً لا يُنسى أو مباراة ظل يتحدث عنها سنوات طويلة، لكن الفنانين وجدوا في هذه اللعبة ما هو أبعد من الأهداف والبطولات، وجدوا فيها حركة وألواناً وحكايات إنسانية تختصر الفرح وخيبة الأمل والانتماء. ومع ذلك، احتاج الأمر إلى عقود قبل أن تجد كرة القدم مكاناً بارزاً في عالم الفنون التشكيلية.
ففي عام 1913، رسم الفنان الإيطالي أمبرتو بوتشوني لوحة «ديناميكية لاعب كرة القدم»، محاولاً تجسيد جسد اللاعب وسط دوامة من الحركة والطاقة. وفي متحف مانشستر للفنون، توجد لوحة «ظهيرة شتوية في إنجلترا»، التي تصور مباراة في أجواء ضبابية قرب المصانع. أما الفنان الروسي كازيمير ماليفيتش، فاختار التجريد في عمله «واقعية تصويرية للاعب كرة قدم - كتل لونية في البعد الرابع»، محولاً اللاعب إلى أشكال هندسية تترك للمشاهد مساحة واسعة من الخيال.
ووفقاً لصحيفة «الغارديان»، ظلت هذه الأعمال استثناءً حتى عام 1953، عندما أطلق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم جائزة فنية بدعم من مجلس الفنون البريطاني، وكان من بين الفائزين الفنان إل إس لوري، بلوحته «في طريقنا إلى المباراة»، التي تصور جماهير تتدفق نحو ملعب نادي بولتون واندررز. وصاحب المسابقة معرض متنقل بعنوان «كرة القدم والفنون الجميلة»، في محاولة لكسر الحاجز بين عالمي الرياضة والفن، لكن المبادرة لم تحقق التأثير المأمول.
واليوم، تعود الجائزة في محطة جديدة، مع انتقال معرضها من «ميلينيوم غاليري» في شيفيلد إلى المتحف الوطني لكرة القدم. وتكشف الأعمال المشاركة عن نظرة مختلفة إلى اللعبة، لا تقتصر على النجوم والمباريات الشهيرة، بل تمتد إلى الذاكرة الشخصية والحياة اليومية والهوية الاجتماعية.
فبعض الفنانين اختاروا استعادة تفاصيل بسيطة، مثل كرة قديمة مهترئة أو حذاء رياضي يجري تنظيفه بعناية، فيما وثقت أعمال فوتوغرافية مجموعة شباب في بنغلاديش يخوضون مباراة مرتجلة وسط مكب للنفايات، وأخرى ملاعب تتأثر بتغير المناخ.
وتقول بيب ديمينت، مديرة المعارض في المتحف، إنها توقعت أن تهيمن صور اللاعبين المشهورين واللحظات الكروية الكبرى، لكنها فوجئت بأن معظم الفنانين اختاروا التعبير عن علاقتهم الشخصية باللعبة، وهو ما منح المعرض طابعاً إنسانياً يتجاوز حدود الملاعب.
ولم تغب الوجوه المعروفة، فقد أنجز أحد الفنانين تمثالاً نصفياً للاعب الفرنسي نغولو كانتي باستخدام الفحم، بينما ظهر النجم السابق روي كين في عملين، أحدهما يصوره وهو يقدم طبقاً من شطائر الروبيان، والآخر يجمعه مع اللاعب والمحلل الرياضي ميكا ريتشاردز.
ومن الأعمال اللافتة سلسلة للفنان كونور روجرز، الحاصل على المركز الثاني، استوحاها من قسائم المراهنات الرياضية المهجورة. وفي إحدى اللوحات، يظهر مدرب شيفيلد يونايتد كريس وايلدر واضعاً رأسه بين يديه، بينما أعاد الفنان توظيف شعار إحدى شركات المراهنات ليحمل عبارة ساخرة: «هل أنت بخير؟».
ويرى تيم مارلو، مدير متحف التصميم ورئيس لجنة التحكيم، أن معظم الفنانين اختاروا النظر إلى كرة القدم من موقع المشجع، لا اللاعب. ويشير إلى فيلم «زيدان: بورتريه للقرن الحادي والعشرين»، الذي أنتج عام 2006، بوصفه تجربة فنية مختلفة تابعت النجم الفرنسي زين الدين زيدان خلال إحدى المباريات، وقدمت صورة قريبة من عالم اللاعب ومشاعره.
ومن الأعمال الفائزة هذا العام شريط الفيديو «Footwork» للفنانة ألينا أكبر، الذي يمزج بين مهارات إبقاء الكرة في الهواء وحركات رقصة «كاتاك» الهندية الكلاسيكية، للتعبير عن الهوية والانتماء داخل مجتمع بريطاني من أصول جنوب آسيوية.
وتستعيد أكبر ذكرياتها مع اللعبة في منزل أجدادها، حيث كانت تشاهد المباريات على التلفزيون قبل أن تخرج إلى الشارع لتجرب مهارات الكرة. وكان جدها وأشقاؤه سعداء باهتمامها بكرة القدم، بعدما عاشوا خلال سبعينات القرن الماضي مظاهر عنصرية جعلتهم يتجنبون الذهاب إلى المباريات. وترى الفنانة أن كرة القدم أصبحت جزءاً من ثقافة المهاجرين وأبنائهم، وإن لم تحظ هذه العلاقة دائماً بالتقدير الكافي.
ولا يقتصر الاهتمام المتجدد على المسابقات، ففي ملعب توتنهام هوتسبير بلندن، يستضيف معرض «OOF» أعمالاً تستكشف ثقافة كرة القدم، من صور روجر ماين لشوارع بريطانيا في خمسينات القرن الماضي، إلى أعمال تتناول قضايا اجتماعية وثقافية مرتبطة باللعبة.
كما امتد الاهتمام إلى سوق الفن، ففي عام 2022، بيعت لوحة لوري «في طريقنا إلى المباراة» مقابل 7.8 مليون جنيه إسترليني، بينما بيعت لوحة من سلسلة «بارك دي برانس 1952» للفنان نيكولا دو ستايل مقابل 16.7 مليون جنيه إسترليني.
لم يعد الفن بعيداً عن اهتمامات نجوم الكرة أنفسهم؛ إذ يُعرف ديفيد بيكهام باقتناء أعمال لفنانين مثل آندي وارهول وبانكسي ويايوي كوساما، بينما يهتم المدرب الإيطالي فابيو كابيلو بأعمال فاسيلي كاندينسكي.
وقبل نحو 70 عاماً، تمنى منظمو معرض «كرة القدم والفنون الجميلة» أن يتعلم الجمهور تقدير اللوحات بالطريقة نفسها التي يقدر بها مهارات نجوم الملاعب. وربما احتاج هذا الحلم إلى وقت أطول مما توقعوا، لكن عودة الجائزة واتساع حضور اللعبة في المتاحف يثبتان أن كرة القدم ليست مجرد 90 دقيقة من المنافسة؛ إنها أيضاً ذاكرة مشتركة، وحكايات إنسانية، ومصدر لا ينضب للفن والخيال.
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