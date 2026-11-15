مزاد لوحة لفان غوخ بقيمة 180 مليون دولار يواجه اعتراضات بسبب مزاعم بيعها «تحت الإكراه»

تقول دار «سوذبيز» للمزادات إنها تعمل على تسوية خلاف بشأن البيع المرتقب للوحة للفنان الهولندي فينسنت فان غوخ، بعدما أثار ممثلون عن ورثة عائلة فيشر مخاوف من احتمال بيع العمل الفني تحت الإكراه خلال صعود النازية في ألمانيا.

ومن المقرر أن تُعرض لوحة «أشجار الكستناء المزهرة» (Châtaigniers en Fleurs)، التي تُقدّر قيمتها بنحو 180مليون دولار (136مليون جنيه إسترليني)، للبيع في مزاد بمدينة نيويورك يوم الأربعاء.

لكنَّ ممثلين عن ورثة عائلة فيشر، التي كانت تملك اللوحة في ألمانيا في وقت سابق، يقولون إن العمل ربما بيع قسراً في ظل صعود النازيين إلى السلطة.

من جانبها، أكدت دار «سوذبيز» أن أبحاثها الموسَّعة لم تُثبت حتى الآن أن اللوحة بيعت تحت الإكراه، لكنها أبدت استعدادها للتعاون مع العائلة للتوصل إلى حل يُرضي الطرفين.

وقالت الدار في بيان لشبكة «بي بي سي»: «تتعامل (سوذبيز) مع قضايا إثبات الملكية وإعادة الممتلكات إلى أصحابها أو ورثتهم بمنتهى الجدية، وقد أجرت أبحاثاً موسعة بشأن تاريخ ملكية لوحة (Châtaigniers en fleurs)».

وأضاف البيان: «نحن على علم بالمخاوف التي أثارها أخيراً ممثلو ورثة عائلة فيشر، وقد دخلنا في حوار معهم بشأن تاريخ اللوحة».

وتابع: «على الرغم من أن أبحاثنا حتى الآن لم تُثبت أن اللوحة بيعت تحت الإكراه، فإننا ندرك أهمية التعامل مع العائلة بروح من الحوار البنّاء والمسؤول، ونلتزم بالعمل من أجل التوصل إلى تسوية مقبولة للطرفين».

وتعني تسمية اللوحة «أشجار الكستناء المزهرة»، وهي معروضة للبيع ضمن مجموعة فنية تحمل اسم «مجموعة بلاكيير-أرييتا» (Blaquier-Arrieta Collection).

وتستعرض دار «سوذبيز» على موقعها الإلكتروني تاريخ ملكية اللوحة الزيتية، موضحةً أنها أجرت تحقيقات بشأن انتقالها بين المالكين منذ عام 1890.

وحسب سجلّ الملكية الذي نشرته الدار، اقتنى اللوحة صامويل فيشر، الناشر الألماني الشهير، عام 1909، قبل أن تنتقل إلى أفراد عائلته بعد وفاته عام 1934.

وتشير «سوذبيز» إلى أن اللوحة أودعت لدى بول كاسيرير في أمستردام عام 1932 أو 1933، قبل أن تنتقل إلى هنرييت ومارسيل كابفيرر في باريس عام 1936. ومنذ ذلك الحين، تعاقب على امتلاك اللوحة أربعة مالكين آخرين، قبل طرحها للبيع في المزاد المرتقب هذا العام.

وحسب المعلومات المتاحة، فقد أُبلغت دار المزادات بأن اللوحة بيعت في أمستردام قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، بسبب الخسائر المالية التي تكبَّدتها دار النشر التابعة لعائلة فيشر نتيجة السياسات النازية.